Far Cry 6 sur PS5, PS4 et Xbox pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Far Cry 6 sortira officiellement en France ce jeudi 7 octobre 2021. Le titre d'Ubisoft sera disponible sur les consoles de jeu PS5, PS5 et Xbox One / Series. On fait le point sur les meilleures offres pour acheter Far Cry 6 au meilleur prix du marché.

💰Far Cry 6 sur PS5, PS5 et Xbox : où l'acheter au meilleur prix ?

Far Cry 6 le nouveau titre de l'éditeur français sort le jeudi 7 octobre 2021 sur les consoles de jeu PS5, PS4 et Xbox. Si vous souhaitez acheter le jeu, vous pouvez le faire dès à présent auprès d'une des enseignes telles que Amazon, Boulanger, Cdiscount, Carrefour, pour ne citer qu'elles.

Concernant les tarifs, Far Cry 6 est proposé au meilleur prix du coté d'Auchan : 54,99 €. Les autres enseignes l'affichent entre 59,95 € et 69,99 €. Du coté de la Fnac, 10 € sont reversés sur votre compte adhérent. Pareil du coté de Cdiscount où il y a 10 € à cagnotter pour les membres CDAV.

🤔Que contient l'édition Gold ?

Proposée à 99,99 €, l'édition gold de Far Cry 6 est composée des éléments suivants :

Season Pass : complétez votre expérience de jeu grâce au season pass et ses contenus additionnels dont 3 DLC

Far cry 3: Blood Dragon

Ensemble de Blood Dragon

🎮Quelles sont les nouveautés dans Far Cry 6 ?

Pas de révolution au niveau du scénario dans Far Cry 6 si ce n'est au niveau du gameplay. Comme dans les autres éditions, on retrouve un dictateur charismatique et sadique à renverser, incarné cette fois-ci par l'excellent Giancarlo Esposito (Gustavo Fringe dans Breaking Bad, ou plus récemment Moff Gideon dans The Mandalorian).

De votre côté, vous incarnerez Dani Rojas, ex-militaire qui a décidé de rentrer dans la guérilla pour libérer Yara du joug du tyran et de ses milices. Notez que comme dans Assassin's Creed Valhalla avec Eivor, vous serez libre de choisir le sexe du personnage principal.

D'après Ubisoft, les joueurs devront adopter la mentalité “Resolver” pour triompher de la puissante armée d'Anton, une approche que l'on pourrait résumer ainsi : utiliser tous les moyens à votre disposition pour provoquer le chaos dans les rangs ennemis. Comme le montrent ces extraits, il sera visiblement possible de créer et personnaliser ses armes avec des outils improbables, comme des moteurs de moto, des boites de sardines, des batteries ou encore ce lecteur CD.

