Meilleurs accessoires Nintendo Switch : notre sélection des modèles les plus utiles

A la fois console portable et console de salon, la Nintendo Switch continue de faire un tabac depuis sa sortie en mars 2017. Depuis cette date, cette console a eu droit à une nouvelle version sortie en juillet 2019 (meilleure autonomie) et est depuis le mois de septembre dernier, accompagnée d’une petite sœur baptisée Nintendo Switch Lite uniquement dédiée aux joueurs nomades. Si vous désirez profiter pleinement de votre Nintendo Switch classique, alors ci-dessous, nous vous proposons une sélection d’accessoires qui pourraient vous être utiles.

🎮Quels sont les accessoires déjà inclus dans le pack Nintendo Switch ?

Le pack inclut une console, une station d’accueil, un Joy-Con (G) bleu néon + un Joy-Con (D) rouge néon (ou tous les 2 gris), une dragonne Joy-Con (G) grise, une dragonne Joy-Con (D) grise, un support Joy-Con mais également un câble HDMI et un adaptateur secteur Nintendo Switch.

Il faut savoir que la console a subit des améliorations au niveau de son autonomie. Un « nouveau modèle » est sorti au cours de l’année 2019 et pour savoir si vous achetez ce bon modèle, il faut se référer à son packaging (voir le visuel ci-dessus) ou sa référence MOD. HAC-001-01 dans le cadre d’un achat en ligne ou alors à son numéro de série qui commence par les 3 lettres XKW si vous comptez l’acheter en occasion (ce numéro de série est présent sur l’autocollant visible dans la fenêtre située sur la face inférieure de l'emballage de la console mais également sur la tranche inférieure de la console).

Housse de protection pour Nintendo Switch

Si vous êtes du genre à emmener votre console avec vous, alors c’est l’accessoire numéro un qu’il vous faut. Une sacoche de transport pratique, légère et pas chère qui protégera votre console. En plus, celle-ci est accompagnée de plusieurs autres petits accessoires qui vous seront utiles : 1 protection anti-rayure transparente / 3 protections d’écran HD / 1 paire de protection gel silicone pour Joy-Con /2 paires de grip pour Joy-Con (2 grip en noir + 1 grip en bleu + 1 grip en rouge) / 2 boîtiers pour cartouche de jeu (1 en noir et 1 en blanc) pouvant contenir 4 cartouches de jeu chacun mais aussi 3 chiffons nettoyants à l’alcool + 1 chiffon en microfibre + 3 films anti-poussière pour nettoyer l’écran et 1 racleur pour enlever les bulles des films. Les + du produit :

Solide pour protéger votre console

Assez spacieuse pour ranger la console, de nombreuses cartouches de jeux et la recharge

Rapport qualité / prix

Carte microSDXC SanDisk 128 Go

Si vous avez besoin d’ajouter de la mémoire à votre console, alors cette carte est fait pour vous. Elle permet d’ajouter 128 Go d’espace de stockage afin que vous puissiez stocker des jeux numériques et des contenus supplémentaires dans un seul endroit. Son taux de transfert peut aller jusqu’à 100 Mo/s et elle peut supporter des températures allant de -25ºC à 85ºC. Les + du produit

Grande capacité

Taux de transfert plutôt rapide

Prix correct

Manette Nintendo Switch Pro

C’est l’accessoire qu’il vous faut si vous faites de longues session de jeu en mode téléviseur ou en mode console sur table. Quoi de mieux que cette manette pour jouer confortablement à vos jeux préférés pendant des heures. Son seul défaut est son tarif car il avoisine les 60 euros, sinon voici ses avantages :

Connectivité sans fil

Bonne autonomie de la batterie (40 heures maximum)

Bonne prise en main

Précise

Support pour Nintendo Switch Mario

Si vous emmenez votre console hors de chez vous alors cet accessoire pourrait vous intéresser. Il permet de jouer sur votre console en « mode table ». Stable grâce à ses renforts en caoutchouc à sa base, vous pouvez l’ajuster sous 3 angles différents. Les + du produit :

Jouer en mode sur table tout en chargeant la console

Se plie facilement

Angle ajustable (3 angles)

Stable

Prix qui n’est pas excessif

Batterie Anker PowerBank 13400mAh mAh Switch

C’est la meilleure batterie de secours afin que votre console ne tombe pas en rade lors de vos déplacements, grâce à elle, profitez d’une autonomie supplémentaire de 9 heures environ. C’est une batterie qui est robuste et son format compact vous permettra de la glisser facilement dans un sac, par contre elle sera un peu lourde dans votre poche. Elle dispose d’un port USB-C, de 4 LEDS sur sa face supérieure indiquant son niveau de charge et elle est livrée avec un câble d’alimentation USB-C, une housse de protection et un guide de démarrage rapide. Les + du produit :

Compacte (dimensions (l x h x p) : 9.7 x 8 x 2.2 cm))

Offre 9 heures d’autonomie environ (à peu près 2 recharges)

Permet aussi de recharger un smartphone ou une tablette

Paire de volants Joy-Con

C’est un accessoire qui fera certainement plaisir à vos enfants fans de Mario Kart et/ou de Crash Team Racing Nitro-Fueled car ils pourront mieux s’immerger dans leur jeux de courses (faire tourner un volant qu’un joystick, est certainement plus instinctif pour eux). Des volants un peu petits pour des mains d’adultes mais cela ne vous empêchera pas de passer de bon moment en famille.

S’adapte bien aux joy-con

Qualité correcte

Parfait pour les enfants

Station de recharge pour Joy-Con

Si vous possédez une seule paire de Joy-Con, ne vous attardez pas sur cet accessoire. Par contre, si vous en avez plusieurs, alors oui car il permet de recharger 4 Joy-Con simultanément. Il suffit de les coulisser dans la station et d’attendre que pour chacun, la LED devienne verte.

Charge assez rapidement les Joy-Con

Pas besoin de forcer pour mettre ou retirer les Joy-Con

Prix correct

Nintendo Labo Multi Kit



Créez une voiture téléguidée, une canne à pêche, une maison, une moto et un piano en carton afin de profiter de nouvelles façons de jouer sur votre console Nintendo Switch, voilà ce qu’offre le Kit Nintendo Multi Kit. Si vous avez des enfants, alors ce sera l’occasion de partager avec eux de bons moments à bricoler, tout en sachant que les instructions de construction ne sont pas trop compliquées. Le kit contient un carte de jeu Nintendo Switch contenant le logiciel d’utilisation du multi-kit, 28 planches de carton, 3 planches d’autocollants, 3 feuilles de coussinets, 2 ficelles, 5 œillets, 2 grands élastiques et 6 petits élastiques. Les + du produit :

Kit ludique et créatif

Permet de créer vos propres façons de jouer

Le carton est assez solide

Cette liste d’accessoires est non exhaustive, si vous pensez que d’autres pourraient l’intégrer, n’hésitez pas à nous les soumettre.

