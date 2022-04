Les meilleurs casques audio pour Xbox : quel modèle acheter en 2022 ?

Vous êtes à la recherche d'un casque audio pour votre Xbox Series X ou Xbox Series S ? Vous êtes au bon endroit. Dans ce guide d'achat, nous allons vous proposer une sélection parmi les meilleurs modèles du moment.

Sélection des meilleurs casques pour Xbox en 2022

Quel est le meilleur casque gamer pour Xbox One, Xbox Series X ou Xbox Series S ? C'est ce que nous allons voir dans ce guide d'achat avec une sélection non exhaustive des meilleurs modèles disponibles en 2022.

Casque gamer sans fil Xbox

Disponible depuis le 16 mars 2021, le nouveau casque gamer sans fil pour Xbox est proposé au tarif de 99 €. Ce dernier permet de profiter d'un son spatial en 3D, à l'instar de ce que propose le Pulse 3D de Sony. Offrant une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 15 heures de jeu, il est également compatible avec la charge rapide. Microsoft assure que cela permet à l'utilisateur de récupérer 4 heures de batterie en l'espace de seulement 30 minutes.

Le casque officiel offre un excellent son et surtout, une faible latence. La connexion avec la console de jeu se fait sans fil : pas besoin de dongle pour l'appairer à cette dernière, ce qui est appréciable. Pour finir, on retrouve un microphone qui est entièrement réglable. Il peut être relevé ou rabattu quand vous ne l’utilisez pas.

Les + Les - Le casque officiel de Microsoft Des basses trop présentes Très confortable Un bon rendu sonore pour le jeu, mais qui ne plaira pas forcément aux mélomanes Excellent rapport qualité-prix

Logitech G Pro X

Le Logitech G Pro X est un casque gaming filaire (existant aussi en sans fil) avec son surround 7.1. C'est l'une des meilleures références du marché en 2022, un rapport qualité prix difficile à battre. On notera l’excellente réduction de bruit passive du casque, qui englobe efficacement les oreilles du joueur.

Doté d'une carte son externe, il est facilement paramétrable grâce au logiciel G Hub fourni par Logitech. Le micro offre un bon rendu des voix, même si certains autres modèles font mieux de ce côté. Un incontournable.

Les + Les - Son surround 7.1 Inconfortable La carte son externe Un micro décevant Bonne réduction du bruit



Logitech G935

Désormais disponible autour des 125 euros, le casque gaming sans fil de Logitech G935 vise les joueurs en quête d’excellence. Côté design, la marque mise sur un look orienté gaming avec des couleurs flashy et un rétroéclairage un peu gadget mais personnalisable à l’envi. Le son est de qualité.

Le casque est en effet compatible avec le son surround 7.1 DTS:Headphone X 2.0, à calibrer via le logiciel fourni par Logitech. L’autonomie est un peu limite : on dépasse à peine les 10 heures en désactivant l’éclairage. Néanmoins, on notera que la batterie est amovible. Vous pouvez la mettre recharger et brancher votre casque avec la prise jack en attendant. C’est plutôt appréciable. Enfin, le micro rétractable fonctionne à merveille.

Les + Les - Un son surround 7.1 très immersif Autonomie limite Batterie amovible Rétroéclairage i Micro de qualité Les +

SteelSeries Arctis 9

Compatible Xbox Wireless, le SteelSeries Arctis 9 offre une connectivité sans fil en 2,4 GHz, sans perte pour un son sur PC, PS4, PS5, Xbox et Switch. Le microphone certifié Discord offre une suppression du bruit et une clarté sonore naturelle.

Côté audio, on retrouve un son avec signature Arctis d'excellente facture, même si les médiums et les aigus sont parfois un peu trop présents. L'autonomie du casque est de 20 heures. Le casque se connecte également en Bluetooth si vous voulez l'utiliser avec vos autres appareils.

Les +

Les -

Finitions impeccables

Un prix un peu élevé Compatibilité Xbox Wireless

Des couleurs un peu criardes



SteelSeries Arctis 1 Wireless

Comment ne pas citer l'Arctis 1 Wireless dans cette sélection ? Disponible sous la barre des 90 euros en 2022, ce casque a tout pour plaire. Il offre une connectivité 2,4 GHz sur Xbox, PC, PS5 et PS4, Nintendo Switch et Android. Il est livré avec une petite clé USB-C compacte et portable pour plus de praticité.

Son micro ClearCast détachable à annulation de bruit offre une clarté de son naturelle. Ses pilotes haute-performance sont identiques à ceux de l'Arctis 7, un casque primé et emblématique. Il profite d'un arceau à armature en acier pour un ajustement idéal et une grande durabilité. Son autonomie est de 20 heures.

Les +

Les -

Qualité audio pour le prix

Un peu fragile

Dongle USB-C



ASTRO Gaming A50

Voici un casque parfaitement taillé pour votre Xbox, l'ASTRO Gaming A50. Ce dernier offre un excellent son, probablement le meilleur de notre sélection sur ce terrain. Il fournit des aigus nets, des médiums contrôlés et des basses sans distorsion pour des sons de jeu clairs. Compatible Dolby Audio et Dolby Atmos (disponible uniquement pour la version Xbox), il profite de l'audio spatial, qui fait toute la différence.

La batterie au lithium-ion rechargeable a une longévité de plus de 15 heures. Solide, aux finitions irréprochables, il est livré avec une base qui fait office de chargeur.

Les +

Les -

Dolby Atmos et Dolby Audio Le prix, même s'il vaut la peine d'être acheté

Probablement le meilleur casque pour Xbox du marché

Micro un peu en retrait vis-à-vis des autres prestations



EPOS H3

À moins de 90 euros, l'EPOS H3 est un excellent choix pour Xbox. Il s'agit d'un casque gamer avec réduction passive du bruit, qui offre un son 3D de haute qualité et une faible latence. Le casque est compatible avec tous les supports.

Le microphone se relève grâce à son bras flexible et une molette de volume sur l'écouteur droit du casque permet des ajustements rapides pendant le jeu. Un bouton coulissant en acier inoxydable situé sur l'arceau permet d'ajuster vos paramètres, tandis que des boutons poussoirs permettent de garder en mémoire l'ajustement le plus confortable. Les oreillettes articulées sont inclinables.

Les +

Les -

Qualité de finition

Oreillettes un peu petites

Très polyvalent

Quelques bruits parasites constatés Une partie audio maîtrisée



Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max

Le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max fait partie de nos petits favoris pour les consoles et le PC. Vis-à-vis des autres modèles de cette sélection, son avantage réside dans le fait qu'il tient près de 50 heures, une autonomie monstre.

Côté audio, le casque est optimisé pour le son Surround, compatible Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone: X (et Sony 3D Audio pour la PS5). Confortable et ergonomique, il profite d'un système pour le port de lunettes, nommé ProSpecs, breveté par Turtle Beach. Il s'agit de deux coussinets comportant deux épaisseurs de mousse, pour permettre aux joueurs qui portent des lunettes de jouer plus confortablement.

Les +

Les -

Autonomie monstre

Un peu lourd

Un design réussi



Il existe un grand nombre de casques de jeu disponibles de nos jours et il est important que vous prêtiez attention aux spécifications de chaque casque pour vous assurer d'obtenir le meilleur pour vous et votre Xbox, qu'il s'agisse d'une Xbox One ou d'une Xbox Series.

Lors de l'achat d'un casque pour Xbox, privilégiez ceux qui offrent une variété de connexions (filaire, sans fil, etc.) afin que vous puissiez l'utiliser sur plusieurs appareils. La norme Xbox Wireless, qui agit de la même manière que Bluetooth, est exclusive à Xbox. C'est un plus si le casque est compatible puisque cela permet de l'associer rapidement et simplement.

Une autre option de connectivité disponible est de prendre un casque fourni avec un émetteur sans fil USB. Vous pouvez également brancher votre console en filaire par le biais d'une prise mini-jack 3,5 mm traditionnelle ou USB. Bien que les Xbox Series X/S ne le prenne pas en charge, certains de nos casques proposés offrent le Bluetooth, qui reste pratique à utiliser avec d'autres appareils comme votre smartphone ou votre ordinateur portable.

Ensuite, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour obtenir les meilleures performances audio possibles. La taille du pilote / driver est importante, et 40 mm est souvent la norme, mais plus gros signifie généralement mieux. Les pilotes sont des mécanismes internes qui créent les ondes sonores que vous entendez. Un pilote plus grand permet à plus d'air de passer, produisant non seulement des sons plus forts, mais également des fréquences plus nuancées et plus larges.

Étant donné que les Xbox Series X/S prennent en charge certaines des meilleures technologies d'audio spatial et de son surround, vous voudrez peut-être envisager un casque compatible (comme Dolby Atmos, par exemple). Pensez enfin à regarder les retours d'utilisateurs sur le confort et l'ergonomie de chaque casque, qui, pour le coup, varieront d'une personne à une autre.

🧐 Puis-je utiliser des accessoires Xbox One sur Xbox Series ?

Oui. Les Xbox Series sont rétrocompatibles, sur le plan des jeux vidéo comme du matériel et des accessoires. Comme l'a indiqué Microsoft, la totalité des accessoires présents sur Xbox One fonctionnent avec les Xbox Series et inversement.

🤔 Attention, les Xbox Series ne prennent pas en charge le Bluetooth

Attention dans votre achat : les Xbox Series X et S n’ont pas de compatibilité native au Bluetooth. Autrement dit, il n'est pas possible de connecter vos appareils audio Bluetooth directement à votre console. Ce qui n'est pas forcément négatif pour la partie voix / micro, étant donné que le Bluetooth induit une forte latence en jeu.