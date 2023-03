Meilleures consoles portables : quelle console portable acheter en 2023 ?

Contrairement aux consoles de salon qui doivent être branchées à un téléviseur pour fonctionner, les consoles portables sont dotées d’un écran et d’une batterie qui les rendent facilement transportables. Vous pouvez donc jouer à vos jeux vidéo favoris sans forcément être chez vous. Quelle console portable acheter en 2023 ? Découvrez notre sélection dans ce guide.

Sélection des meilleures consoles portables en 2023

Les consoles portables séduisent de plus en plus les utilisateurs. Et pour cause, le fait qu’elles soient nomades est un atout de taille pour pouvoir jouer en déplacement. Certaines consoles sont 100 % indépendantes, d’autres sont hybrides et peuvent aussi être branchées à votre TV comme le Steam Deck, la Nintendo Switch Oled ou encore la console rétro RG503.

À la fois compacte et légère, la console portable est aujourd’hui suffisamment puissante pour offrir également une belle expérience gaming. Les nostalgiques des jeux vidéo rétros ne sont pas en reste puisque certaines consoles portables sont spécialisées dans le rétrogaming.

Vous êtes un gamer et vous ne manquez aucun des derniers jeux vidéos sortis ? Vous souhaitez retrouver les sensations des jeux vidéos rétros de votre enfance ? Vous trouverez dans ce guide une large sélection des meilleures consoles portables à acheter en 2023.

Consoles portables dernière génération

Nintendo Switch OLED

Sortie en octobre 2021, la Switch OLED est une version améliorée de la Nintendo Switch. Équipée d’une dalle OLED de 7 pouces, ce nouveau modèle offre des couleurs intenses et des images contrastées. Le son des haut-parleurs est également plus clair grâce à une stéréo qui a été perfectionnée.

Elle intègre le même processeur et profite d’une capacité de stockage doublée, passant ainsi de 32 à 64 Go.

En plus des deux ports USB, la Nintendo Switch a un port HDMI qui vous permet de connecter la console portable à un téléviseur ainsi qu’un port Ethernet pour profiter d’une connexion plus stable pour les jeux en ligne. Cette console Nintendo vous donne accès à un large catalogue de jeux emblématiques comme The Legend Of Zelda, Pokémon ou Super Mario. Vous pouvez aussi jouer à des jeux non exclusifs comme Final Fantasy, Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard, Fifa 23 ou encore Minecraft.

Les + Les - L'écran OLED, son confort de jeu, ses contrastes Pas d'améliorations incroyables vis-à-vis du modèle classique Le pied revu et corrigé Les Joy-Con inchangés De meilleurs haut-parleurs

Nintendo Switch Lite

Lancée en 2019, la Nintendo Switch Lite est une version moins chère, plus légère et plus compacte. Outre la différence de la taille de l’écran qui ne fait que 5,5 pouces, la Switch Lite ne peut pas être posée sur un dock pour jouer sur une télévision. C’est donc une console 100% portable.

Elle est disponible en cinq couleurs : bleu, jaune, grise, turquoise, corail.

À ne pas négliger : même si la Nintendo Switch Lite est compatible avec les jeux Switch, la console ne supporte pas les jeux jouables uniquement en mode salon, comme Super Mario Party par exemple. Vous pouvez retrouver l’information de compatibilité avec le mode portable sur l’icône au dos des boites de jeu.

Les + Les - Prix attractif Ecran plus petit

Les coloris disponibles Pas possible de jouer sur une TV Expérience similaire à la Switch en mode portable Certains jeux ne sont pas compatibles

Steam Deck

Le Steam Deck de Valve est sorti en février 2022. Sa dalle IPS LCD 7 pouces d’une résolution de 1280 x 800 px a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Grâce à un processeur AMD Zen 2 accompagné d’un GPU RDNA 2, de 16 Go de RAM et d’un espace de stockage allant de 64 Go à 512 Go selon le modèle choisi, cette console portable est suffisamment puissante pour jouer à des jeux PC récents. Vous pourrez ainsi accéder à un large choix de jeux disponibles dans la bibliothèque Steam.

Là où la Nintendo Switch est destinée à un public plus familial, le Steam Deck s’adresse davantage aux gamers en recherche de performance. Valve propose en option un dock qui vous permet de brancher le Steam Deck à un écran externe. Vous pourrez donc relier votre console à une télévision.

Les + Les - Compatible avec de nombreux jeux PC Dock en option Stockage extensible Autonomie médiocre Petite mais puissante Résolution de l’écran décevante

One XPlayer 1S

Disponible en 2 modèles, le One XPlayer 1S de One Netbook est équipé soit d'un processeur Intel Core i5, soit d’un Intel Core i7. Avec ses 16Go de RAM, c’est une console portable haut de gamme ultra puissante.

Il est doté d’un superbe écran tactile IPS FHD de 8,4 pouces avec une résolution maximale de 2560×1600 px.

C’est un véritable ordinateur de poche doté du système d’exploitation Windows 10. Vous pouvez d’ailleurs acheter le clavier en option. Cette console portable vous offre la possibilité de jouer à la plupart des jeux AAA qui sont compatibles avec une résolution à 720p.

Les + Les - Grand écran 8,4 pouces FHD Prix élevé Tourne sous Windows 11 Console imposante (mais existe en version mini) Disque dur SSD 1 To

Razer Edge

Sortie en début d’année aux États-Unis mais pas encore disponible en France, la Edge de Razer est une console portable qui propose une philosophie complètement différente. En effet, elle fonctionne sous Android. Elle est composée d’une tablette 5G et d’une manette amovible. Il existe un modèle avec connexion WiFi mais également un modèle qui offre une connexion en 5G.

Elle est équipée d’un processeur, Snapdragon G3x Gen 1 de chez Qualcomm, un dérivé du Snapdragon 888+ optimisé pour le gaming. Avec ses 8 Go de RAM, le Razer Edge 5G fonctionne comme un ordinateur de poche.

La console portable est équipée d’un écran AMOLED tactile de 6,8 pouces qui a un taux de rafraichissement de 144 Hz. C’est donc un écran fluide et réactif qui vous permet de jouer à des jeux AAA. La Razer Edge vous donne accès à une large bibliothèque de jeux du Google Play mais aussi des jeux PC et Xbox.

Les + Les - Ecran AMOLED FullHD Disponible uniquement aux Etats-Unis pour le moment Taux de rafraichissement jusqu’à 144 Hz Assez proche d’un smartphone gaming sans la partie téléphone Stockage extensible

Consoles portables rétrogaming

Console Game & Watch : The Legend of Zelda

Disponible depuis novembre 2021, la Nintendo Game & Watch : The Legend of Zelda a été sortie à l’occasion du 35ème anniversaire de la saga.

La console inclut trois jeux qui permettront aux nostalgiques de retrouver de Link dans l’environnement de leur enfance. Vous avez ainsi :

The Legend of Zelda sorti sur NES en 1987

sorti sur NES en 1987 Zelda II : The Adventure of Link sorti sur NES en 1988

sorti sur NES en 1988 The Legend of Zelda : Link's Awakening sorti sur Gameboy en 1993

Les amoureux de rétrogaming auront en plus le plaisir de découvrir les 11 illustrations inédites en mode veille qui se déclenche après 3 minutes sans activité sur la console. La fonction horloge cache également des animations quand les chiffres affichés sont identiques.

Les + Les - Design réussi Seulement 3 jeux Console parfaite pour les fans nostalgiques de The Legend of Zelda Prix élevé Peut être utilisée comme horloge

Evercade EXP

L’Evercade EXP, récemment sortie, est la deuxième console de jeu rétro de Blaze Entertainment. Après l’Evercade qui a connu un joli succès en 2020, la société anglaise a décidé d’élargir son offre de rétrogaming.

Ici, il n’est pas question de Plug and play ou de téléchargement de jeux sur la console. L’Evercade EXP fonctionne à l’ancienne avec des cartouches physiques produites par Blaze Entertainment. La console intègre de base 18 jeux Capcom. Pour jouer à d’autres jeux, il vous faudra acheter des cartouches qui contiennent à chaque fois entre six et vingt jeux.

Côté technique, l’Evercade EXP n’est pas en reste. La console est dotée d’un écran IPS 4,3 pouces d’une résolution de 800×480 px. Grâce au mode TATE, vous pouvez tourner l’écran à 90° et ainsi jouer à des jeux verticalement. Le port Mini HDMI compatible 720p vous permet de brancher votre console à votre téléviseur.

La mise à jour de la console peut être faite à l’aide du WiFi et la recharge se fait à l’aide du port de USB-C.

Les + Les - Grande bibliothèque de 300 jeux Peu de jeux intégrés dans la console

Possibilité de jouer sur un téléviseur Ecran assez petit Très bon rendu des jeux



Anbernic RG353M

Créée en 2017, Anbernic est une marque chinoise spécialisée dans le rétrogaming. La RG353M est une console de jeux portable compacte et bien conçue grâce notamment à son boîtier en alliage d’aluminium. Elle est dotée d’un écran tactile IPS de 3,5 pouces d’une résolution 640x480px. Avec sa puce RK3566, ses 2 Go de RAM, la RG353M est suffisamment puissante pour faire tourner Batocera, un émulateur pour les jeux rétros. Elle peut ainsi émuler les jeux jusqu’à la PS1.

Doté d’un double système d'exploitation Android 11 et Linux, la console a une sortie HDMI pour vous permettre de synchroniser l'image avec l'écran de votre télévision.

Les + Les - Format compact Écran de petite taille Bonne autonomie de la batterie Plus chère qu’une Switch Lite Écran 4/3 parfait pour le rétro gaming Design solide en aluminium

Anbernic RG503

La RG503 est la plus grande des consoles de la marque. Elle est équipée d’un écran Samsung OLED de 4,95 pouces d’une résolution de 960 x 544 pixels. Son format 16/9 fait penser à la PSP. Tout comme la RG353M, la Anbernic RG503 est livrée avec Batocera pour émuler les jeux rétros. Elle est disponible avec un stockage de 64 ou 128 Go qui intègrent respectivement 20 000 ou 30 000 jeux classiques. La console peut émuler entre autres des jeux de PSP, PS1, N64, Dreamcast, mais aussi des jeux de bornes d’arcade.

Pour gagner en maniabilité, vous pouvez connecter une manette en Bluetooth. En outre, avec une batterie de 3500 mAh, vous pouvez jouer pendant 6 heures sans être branché. Enfin, la console se veut polyvalente puisqu’elle peut aussi servir pour jouer de la musique, regarder des films ou même lire des livres.

Les + Les - Plus facile à prendre en main car plus grande Format 16/9 qui ajoute des bandes noires aux jeux rétros Bel écran Coque en plastique Plusieurs dizaines de milliers de jeux intégrés

Depuis son annonce en 2019, cette petite console jaune avec son écran noir et blanc et sa petite manivelle a beaucoup fait parler d’elle. La société américaine Panic a pris le contre-pied de tous les autres constructeurs de consoles en choisissant l’originalité plutôt que la puissance. En effet, cette toute petite console ressemble plus à une Game Boy première génération qu’à une Nintendo Switch.

La sortie des jeux n’est pas non habituelle puisque les jeux sortent sous forme de saison. La première saison de 12 mois permettait de découvrir 2 nouveaux jeux inédits chaque mois et donc d’avoir accès à un total de 24 jeux conçus spécialement pour la console. Les premières personnes qui ont précommandé la Playdate ont déjà reçu leur exemplaire il y a plusieurs mois et ils ont pu profiter de la première saison de jeux. Devant l’engouement des joueurs, Panic a lancé une nouvelle phase de précommande. C’est le seul moyen pour se procurer la console. D’autres saisons de jeux sont prévus pour augmenter la catalogue de la console.

Les + Les - Concept ultra original

Prix très élevé



Design reconnaissable et réussi

Uniquement en précommande

Jeux originaux conçus par des studios indépendants



Pourquoi acheter une console portable ?

Contrairement aux smartphones gaming qui conservent toutes les fonctionnalités d’un smartphone normal, les consoles portables servent essentiellement à jouer à des jeux vidéos. Ces appareils compacts et légers sont faciles à transporter et vous assurent des heures de jeux. Certaines consoles sont hybrides. Vous pouvez les utiliser en déplacement, mais vous pouvez également les brancher à une télévision pour pouvoir y jouer chez vous sur un grand écran.

Vous pouvez bien évidemment jouer sur un smartphone ou une tablette. Mais la console portable offre une expérience complètement différente. De nombreux jeux qui sortent sur les consoles de salon et sur PC sont adaptés pour les consoles portatives. Le catalogue contient donc de vrais jeux vidéos, mieux réalisés et aux graphismes plus complexes. Vous pouvez apprécier tout aussi bien des titres récents que des classiques du rétrogaming qui vous replongent en enfance.

Console de salon ou console portable, quel est le meilleur choix ?

Les consoles portables et les consoles de salon ont une fonctionnalité commune mais une philosophie différente.

Les consoles de salon veulent offrir la meilleure expérience de gaming possible en intégrant les dernières technologies. Elles sont donc plus puissantes pour permettre l’affichage de graphismes toujours plus réalistes et une expérience de jeu la plus immersive possible. Elles sont également plus chères mais elles peuvent aussi servir comme véritable plateforme multimédia connectée pour votre télévision.

Moins puissantes, les consoles portatives ont bien d’autres atouts. Le principal d’entre eux et leur écran intégré qui permet de jouer en toute autonomie. Les batteries modernes permettent d’avoir une autonomie conséquente pour pouvoir jouer plusieurs heures en déplacement. Certaines consoles nomades comme la Nintendo Switch ont voulu offrir une expérience de jeu novatrice, grâce notamment aux Joy-Cons détachables.

Au final, le choix entre une console de salon et une console portable dépendra donc de vos besoins et de votre utilisation. Les deux types de console sont complémentaires et, quand c’est possible, l’idéal est de pouvoir se procurer les deux types de consoles.

Il existe de nombreuses consoles portables mais toutes ne se valent pas.

Pour bien choisir votre console portable, en plus du design, de la couleur et de la taille de l’écran, vous devez faire attention aux aspects plus techniques comme la puissance, l’autonomie, les jeux disponibles, l’espace de stockage ou encore les accessoires.

Vous allez généralement avoir le choix entre des consoles plus familiales, comme la Nintendo Switch qui propose des jeux à l’univers ludique et coloré ou des consoles plus orientées gaming avec des jeux d’action et de course comme le Steam Deck.

