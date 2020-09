Précommande manette et accessoires Xbox Series : où les acheter ?

Les nouvelles consoles de Microsoft, les Xbox Series X et Series S sont disponibles à la précommande. Niveau nouveaux accessoires dédiés, seuls une nouvelle manette ainsi qu'une batterie rechargeable ont pour l'heure été annoncées et sont d'ores et déjà disponibles à la précommande. En effet, l'un des principal avantage des Xbox Series X et S et qu'elles assurent une compatibilité avec des accessoires déjà existants. On fait le point sur les marchands qui proposent les accessoires des Xbox Series X et S au meilleur prix.

🤔Quels sont les accessoires pour les Xbox Series ?

Les Xbox Series X et Series S, disponibles à la précommande, sont compatibles avec quelques accessoires déjà existants et disponibles à l'achat depuis un moment déjà, à savoir la manette sans fil Xbox Elite Série 2 ou bien la manette Xbox Adaptive Controller, conçue répondre aux besoins des joueurs à mobilité réduite.

Deux nouveaux accessoires seront disponibles le jour de la date de sortie des Xbox Series X et Series S, prévu pour le 10 novembre 2020 : la manette Xbox Series nouvelle génération ainsi que la batterie rechargeable Xbox + câble USB-C.

🎮Où acheter la manette Xbox Series sans fil nouvelle génération au meilleur prix ?

La nouvelle manette sans fil Xbox X Series s'inspire de la Elite Series 2. Son design a quelque peu été repensé avec ses surfaces texturées et sa géométrie raffinée, pour un confort de jeu accru. Parmi les fonctionnalités, la manette propose : la technologie Xbox sans fil et Bluetooth, une prise casque 3,5 mm, la possibilité de personnaliser des boutons avec l'application Xbox Accessories. Elle embarque un port USB-type C.

La croix multidirectionnelle à également été amélioré afin d'offrir une prise en main précise. sur les gâchettes, une surface antidérapante, tout comme sur l’arrière de la manette. Enfin, on retrouve aussi un bouton de partage dédié est également de la partie pour le partage de captures d’écran, et de sessions de jeu. Elle sera disponible la 10 novembre dans les coloris Carbon Black, Robot White et Shock Blue au prix de 59,99 €.

Si vous avez un PC, Microsoft a également pensé à vous. Outre la possibilité d'utiliser les manettes proposées ci dessous en Bluetooth, le constructeur propose également deux packs : l'un incluant la manette avec un câble USB-C, l'autre comprenant la manette avec un adaptateur sans fil Bluetooth pour Windows 10 toujours à 59,99 €.

🔋Où acheter la batterie rechargeable Xbox + câble USB-C au meilleur prix ?

Cette batterie rechargeable livrée avec un câble USB-type C vous permet de recharger votre manette de jeu pendant que vous jouez ou après votre partie, même lorsque votre Xbox est en veille. Elle se recharge complètement en moins de 4 heures. et vous remplace les piles jetables. Elle est proposée au tarif de 22,99 € à la précommande pour une disponibilité annoncée le 10 novembre 2020.

🎮Où acheter la manette Xbox Elite Series 2 au meilleur prix ?

L’ajout du Bluetooth sur la Xbox Elite Series 2 permet de connecter la manette avec un grand nombre d’appareils. Une fonctionnalité qui manquait sur le précédent modèle. Microsoft a également intégré une batterie rechargeable. Une option réclamée depuis longtemps par les joueurs. Le précédent modèle marchait sur pile (il était possible d’installer sa propre batterie). Le constructeur a procédé à plusieurs ajustements sur la Xbox Elite Series 2 :

Sticks analogiques à tension réglable

Mèche de détente plus courte

Poignée caoutchoutée enveloppante

Composants remodelés

LED de sélection de profil

Nouvelles formes interchangeables de sticks analogiques et de palette

À l’instar de toutes les autres manettes Xbox sans fil, la Xbox Elite Series 2 est compatible avec la quasi-totalité des appareils tournant sous Windows 10, et avec toutes les consoles Xbox One et Xbox Series évidemment. Son prix : 179,99 €.

❓Où acheter la manette manette Xbox Adaptive Controller au meilleur prix ?

Conçue principalement pour répondre aux besoins des joueurs à mobilité réduite, la manette Xbox Adaptive Controller est un hub unifié pour les appareils qui facilite l’accès aux jeux vidéo. Elle est proposée au tarif de 89,99 € sur le store officiel de Microsoft.