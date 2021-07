Stock Nintendo Switch OLED : où la précommander en France ?

La Nintendo Switch OLED, nouvelle console de jeu de Big N vient d'être officialisée. Les précommandes vont très prochainement débuter. Le prix de la Nintendo Switch OLED est de 349,99 €. Découvrez où précommander la Nintendo Switch OLED en France.

💰Nintendo Switch OLED : où précommander la nouvelle console ?

La Nintendo Switch OLED sera bientôt disponible à la précommande auprès de l'ensemble des boutiques en ligne françaises. Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty et Micromania proposeront très certainement la console à la précommande. Micromania a mis en ligne la console à 369,99 € ce mercredi 7 juillet après s'être ravisé et annoncé qu'il s'agissait d'une erreur et que son prix définitif sera de 349,99 €.

Les premières livraisons devraient avoir lieu le 8 octobre 2021, date de sortie officielle de la Switch OLED . Si vous souhaitez être parmi les premiers à recevoir la console, vous pouvez ajouter cet article dans vos favoris.

🤔Quelles sont les nouveautés de la Nintendo Switch OLED ?

Alors que tout le monde s'attendait à ce que Nintendo dévoile une version Pro de sa Switch, la firme nipponne a finalement annoncé de façon inattendue l'arrivé de la Nintendo Switch OLED. Il s'agit d'une version quelque peu améliorée de la console déjà existante. En effet, la nouvelle Switch OLED se démarque de par son nouvel écran. Ce dernier exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. Ce dernier permettra de profiter d'une expérience de jeu optimale que ce soit en mode portable ou sur table.

Ensuite, le support de la Switch OLED est désormais ajustable et peut facilement être adapté à votre angle de vue préféré afin de vous assurer la meilleure expérience de jeu, notamment lorsque vous jouez en mode sur table.

Concernant la partie connectique, la Switch OLED embarque deux ports USB, un port HDMI afin de connecter la station à une TV mais aussi un nouveau port Ethernet pour une connexion plus stable lors du jeu en ligne en mode téléviseur. Si la version actuelle de la Switch embarquait 32 Go de mémoire interne, la nouvelle console de Big N possède le double soit 64 Go. Bien évidemment, il est possible de l'augmenter grâce à une carte microSD compatible.

La partie sonore a également été améliorée grâce aux haut-parleurs intégrés proposant une meilleur expérience sonore. De la sorte, vous profitez d'un son clair et de qualité lorsque vous jouez à vos titres préférés en mode portable comme en mode sur table. Enfin, dernière chose, la Nintendo Switch OLED est compatible avec tous les jeux Nintendo Switch ainsi que les manettes Joy-Con de génération précédente.