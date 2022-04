Les meilleurs casques audio pour Nintendo Switch : guide d’achat

Trouver le meilleur casque pour votre Nintendo Switch n'est pas une mince affaire. Cependant, il existe de nombreux modèles parmi lesquels choisir en 2022. Que vous recherchiez un casque doté d'une bonne autonomie, un casque durable ou un bon rapport qualité prix, il existe une large gamme de casques audio pour Nintendo Switch.

Quel casque audio faut-il choisir pour jouer à la Nintendo Switch en 2022 ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans ce guide d'achat complet. Grâce à une récente mise à jour logicielle, sachez que vous pouvez désormais coupler n'importe quel casque Bluetooth à votre Switch.

Sélection des meilleurs casques audio pour Nintendo Switch en 2022

HyperX KHX-HSCP-RD Cloud II au meilleur prix 79.9€ Voir Steelseries Arctis 1 Wireless au meilleur prix 83.98€ Voir 83.99€ Voir 83.99€ Voir 119.99€ Voir 129.98€ Voir 284.33€ Voir Plus d'offres Logitech G PRO X au meilleur prix 78.77€ Voir 84.95€ Voir 84.98€ Voir 103.6€ Voir 105.85€ Voir

Steelseries Arctis 1 Wireless

Steelseries Arctis 1 Wireless au meilleur prix Amazon 83.98€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 83.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 83.99€ Découvrir l'offre

Boulanger 119.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 129.98€ Découvrir l'offre

Cdiscount 284.33€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Un incontournable. À moins de 90 euros, ce casque avec connectivité 2,4 GHz sans fil et sans perte offre une excellente latence, sur PC, PS5 et PS4, Nintendo Switch et Android. Il est livré avec une petite clé USB-C compacte et portable pour plus de praticité.

Son micro ClearCast détachable à annulation de bruit offre une clarté de son naturelle. Ses pilotes haute-performance sont identiques à ceux de l'Arctis 7, un casque primé et emblématique. Il profite d'un arceau à armature en acier pour un ajustement idéal et une grande durabilité. Son autonomie est de 20 heures.

Les +

Les -

Qualité audio pour le prix

Un peu fragile

Dongle USB-C



Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max au meilleur prix Fnac 139.99€ Découvrir l'offre

Amazon 139.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 139.99€ Découvrir l'offre

Si vous cherchez un casque qui tient longtemps sur batterie, le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max offre une autonomie plutôt exceptionnelle de plus de 48 heures. Ce qui vous permettra de passer du temps à jouer sans penser une seule fois à le recharger.

Le casque est compatible sans fil avec les Xbox Series, la Xbox One, les consoles PlayStation, la Nintendo Switch bien évidemment et sur PC, en actionnant tout simplement un bouton sur l'émetteur. Il est optimisé pour le son Surround, compatible Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone: X (et Sony 3D Audio pour la PS5).

Chose appréciable, il profite d'un système pour le port de lunettes (ProSpecs) breveté par Turtle Beach. Ce dernier repose sur des coussinets comportant deux épaisseurs de mousse, pour permettre aux joueurs qui portent des lunettes de jouer confortablement.

Les +

Les -

Autonomie monstre

Un peu lourd

Un design réussi



Logitech G Pro X

Logitech G PRO X au meilleur prix Fnac 78.77€ Découvrir l'offre

Cdiscount 84.95€ Découvrir l'offre

Amazon 84.98€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 103.6€ Découvrir l'offre

Rakuten 105.85€ Découvrir l'offre

On continue ce guide d'achat avec l'une des plus importantes références : le Logitech G Pro X, un casque gaming filaire destiné aux joueurs les plus exigeants. Conçu en partenariat avec Blue Microphones, le casque se distingue d’abord par son design sobre, haut de gamme et élégant, avec des disques chromés du plus bel effet. Il offre un son surround 7.1 de qualité, rond et immersif. On notera l’excellente réduction de bruit passive du casque, qui englobe efficacement les oreilles du joueur.

Le casque est doté d’une carte son externe, facilement paramétrable grâce au logiciel G Hub fourni par Logitech. Le micro intégré ne démérite pas avec un bon rendu des voix de vos adversaires et partenaires. Il reste néanmoins un peu en dessous de la concurrence sur ce terrain-là. On regrettera aussi le manque de confort de l’accessoire. Il est vendu autour des 130 euros.

Les + Les - Son surround 7.1 Inconfortable La carte son externe Un micro décevant Bonne réduction du bruit



Logitech G935

Logitech G935 au meilleur prix Fnac 109.91€ Découvrir l'offre

Cdiscount 109.91€ Découvrir l'offre

Boulanger 129.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 134.68€ Découvrir l'offre

Rakuten 139.74€ Découvrir l'offre

Darty 189.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Alternative au G Pro X, le G935 est disponible autour des 125 euros. Il profite d'un look plus gaming que son grand frère, avec des couleurs flashy et un rétroéclairage un peu gadget, mais personnalisable à l’envie. Le son est globalement de bonne qualité, surtout pour le prix.

Le casque est compatible avec le son surround 7.1 DTS:Headphone X 2.0, à calibrer via le logiciel fourni par Logitech. L’autonomie est un peu limite puisqu'on dépasse à peine les 10 heures en désactivant l’éclairage. Néanmoins, on notera que la batterie est amovible. Vous pouvez la mettre à recharger et brancher votre casque avec la prise jack en attendant, ce qui est plutôt appréciable. Enfin, le micro rétractable fonctionne à merveille.

Les + Les - Un son surround 7.1 très immersif Autonomie limite Batterie amovible Rétroéclairage i Micro de qualité Les +

Razer Kraken X

Razer Kraken X au meilleur prix Fnac 37.42€ Découvrir l'offre

Amazon 39.5€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 40.15€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 48.14€ Découvrir l'offre

Darty 49.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 52.46€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Pour les plus petits budgets, le casque Razer Kraken X est un excellent choix. À moins de 50 euros, le Razer Kraken X est ultra-léger avec ses 250 grammes seulement sur la balance. Il profite d'un son immersif pour le prix, en surround 7.1.

Le microphone flexible et pliable est un plus. Le bouton micro muet et le curseur de volume sont facilement accessibles sous l’oreillette gauche. Attention toutefois à la qualité de fabrication qui reste plutôt médiocre dans l'ensemble : comme nous l'aurons constaté, le casque est assez fragile. Mais on ne pestera pas trop vu le prix, surtout chez Amazon qui le propose à 40 euros seulement.

Les +

Les -

Parfait pour les petits budgets

Qualité de fabrication

Design confortable et ergonomique



Sennheiser GSP 600

Sennheiser GSP 600 au meilleur prix Amazon 133.99€ Découvrir l'offre

Depuis que le Sennheiser GSP 600 est passé sous la barre des 150 euros, il est devenu l'un des meilleurs casques pour Nintendo Switch du moment. Les haut-parleurs Sennheiser sont de plutôt bonne facture, mais le microphone, à fonction anti-bruit, est quant à lui un peu faible dans l'ensemble.

Il s'agit d'un casque audio à acoustique fermée, avec des coussinets d’oreille ergonomiques. Il profite d'un système d’articulation bien pensé, pour une bonne atténuation passive du bruit. Le réglage de pression de contact sur l'arceau permet une adaptation personnalisée aux différentes tailles de tête.

Les + Les - Bonne réduction de bruit passive Le prix élevé Un design professionnel orienté gaming Lourd Un excellent micro

Carte son externe pas intégrée par défaut



HyperX KHX-HSCP-RD Cloud II

HyperX KHX-HSCP-RD Cloud II au meilleur prix Amazon 79.9€ Découvrir l'offre

Comment ne pas citer l'un des casques gamer les plus appréciés au monde dans cette sélection ? Proposé à 80 euros, l'HyperX Cloud II est le meilleur rapport qualité-prix du moment. Il profiite d'un boîtier de commande audio USB et d'une carte son intégrés. Les commandes indépendantes permettent de régler le volume de l'écoute et le niveau du micro (qui combine la suppression de bruit, le contrôle automatique de gain et l'annulation d'écho). Vous pouvez aussi activer le son Surround 7.1 ou le micro à la volée.

Avec ses pilotes de 53 mm, l'HyperX Cloud II délivre une performance audio de bonne qualité, avec des tonalités aiguës, médium et graves limpides. Il est disponible en gris métallique ou en rouge.

Les +

Les -

Très solide

Un petit peu imposant

Bien fini

La longueur du câble

Bon rendu audio, peu de distorsion

Le micro amovible



EPOS GTW 270 Hybrid

EPOS GTW 270 Hybrid au meilleur prix Darty 149.99€ Découvrir l'offre

Amazon 149.99€ Découvrir l'offre

Fnac 174.54€ Découvrir l'offre

Rakuten 176.77€ Découvrir l'offre

Si vous préférez des écouteurs au format casque audio, voici les EPOS GTW 270 Hybrid, proposés à moins de 150 euros. Résistants à l'eau, ces écouteurs intra-auriculaires disposent d'un joint acoustique bien pensé pour un maximum de réduction de bruit. Ils offrent des basses profondes, des médiums naturels et des aigus pétillants.

Le dongle USB-C fourni, avec connexion aptX à faible latence, assure une lecture audio à canal unique haute performance. La norme Bluetooth 5.1 permet la transmission sur double canal (haut-parleur et micro). Question ergonomie, on retrouve un bouton unique sur l’écouteur gauche pour un contrôle tactile et intuitif. Autonomie jusqu'à 20 heures.

Les +

Les -

Faible latence

Quelques soucis de déconnexion constatés

Confortables



🤔 Comment bien choisir un casque pour votre Nintendo Switch ?

Choisir le bon casque pour votre Nintendo Switch peut être assez difficile vu l'offre pléthorique du marché. La première question à vous poser est de savoir si vous souhaitez partir sur du filaire ou du sans-fil. Vous pouvez obtenir une excellente qualité audio à des prix bien inférieurs en passant par le filaire, mais la liberté de jouer sans fil est évidemment sans équivoque. À vous de déterminer ce qui est le plus important.

Si vous recherchez un casque pour vous accompagner lorsque vous sortez votre Switch, assurez-vous qu'il soit durable ou livré avec une sorte d'étui de transport (ou de mécanisme de pliage, éventuellement).

💶 Quel budget pour acheter un casque adapté à la Nintendo Switch ?

Fort heureusement, il existe des casques de jeu adaptés à tous les budgets. Donc, si vous avez un montant d'argent fixe dans votre tête, vous serez certainement en mesure de trouver un excellent casque. Évitez toutefois les casques en dessous de 40 euros, qui sont généralement de mauvaise facture. L'HyperX Cloud II, à 80 euros, est l'exemple du meilleur rapport qualité prix, pour vous donner une idée.

🧐 Les casques audio sont-ils compatibles avec tous les modèles de Nintendo Switch ?

Fort heuresement, tous les casques audio sont compatibles avec la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch OLED. Pas d'inquiétude de ce côté-là. Pensez cependant à mettre votre console à jour vers la version 13.0.0. ou supérieure.