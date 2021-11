Précommande Halo Infinite pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Halo Infinite est disponible à la précommande en attendant la sortie du jeu le 8 décembre 2021. Les fans l'attendaient depuis longtemps, mais le temps de la patience est bientôt terminé. On vous dit où acheter le jeu au meilleur prix sur Internet.

Attendu comme le titre phare du line-up de lancement de la Xbox Series X, Halo Infinite sort finalement un an plus tard. Pour faire passer la pilule avec une relative facilité, Microsoft et 343 Industries nous ont servi l'argument le mieux recevable. Et c'est un classique.

Les développeurs avaient besoin de plus de temps pour proposer le jeu le plus abouti possible. Face à l'armada d'exclus de la PS5, Microsoft tient enfin sa pépite de référence. Les premiers retours sur la bêta de Halo Infinite (multijoueur) sont plutôt positifs.

💰Halo Infinite en précommande : où l'acheter au prix le moins cher ?

Halo Infinite sera disponible le 8 décembre 2021 sur Xbox One, Xbox Series X/S et sur PC, mais vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur la plupart des boutiques en ligne. Le jeu est proposé au prix standard de 69,99 €, mais vous le retrouvez au meilleur prix chez Boulanger qui le vend 10 € moins cher, à 59,99 €.

XBOX (Series X/S, One) ou PC

XBOX (Series X/S, One)

Edition Steelbook XBOX (Series X/S, One)

L'édition Steelbook de Halo Infinite est disponible en exclusivité chez Micromania. Elle vous donne droit à :

Un skin d’arme Zeta Sky

Une lettre de remerciements de 343 Industries

En bonus de précommande (valable du 22 novembre au 20 décembre 2021 dans la limite du stock disponible), Micromania vous offre un emblème et une plaque d’identification « Chosen », mais aussi un skin d’armure « Zeta Sky ».

🎮 Halo Infinite : qu'attendre de la campagne et du multijoueur ?

Dans ce nouvel opus centré sur le Master Chief, vous découvrirez une campagne plus vaste que jamais. « Tandis que l'espoir meurt et que le sort de l'humanité est en jeu, le Major s'apprête à affronter son plus redoutable ennemi à ce jour », décrit 343 Industries.

La portion multijoueur de Halo Infinite est free-to-play. En d'autres termes, vous pouvez y accéder indépendamment du jeu principal. Le multijoueur est subdivisé en playlists sociales ou compétitives (dans lesquelles les performances des joueurs sont récompensées par un rang).

Chaque playlist du multijoueur de Halo Infinite est jouable en différents modes de jeu. Et chaque mode se déroule sur des cartes spécifiques. De quoi vous garantir des heures et des heures d'aventure.