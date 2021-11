Cyber Monday et Black Friday : le direct des meilleures offres à suivre ce lundi

Le Cyber Monday fait suite au Black Friday. Ce lundi 29 novembre 2021 est le dernier jour pour profiter des bons plans encore valables. Durant toute la journée, l'ensemble des e-commerçants mettent les bouchées doubles et dégainent leur ultimes offres exceptionnelles. Jusqu'à 23h59, il est donc encore temps de faire de belles affaires. Le Cyber Monday s'avère être la session de rattrapage idéale pour les personnes n'ayant pas pu profiter du Black Friday.

Le direct meilleurs bons plans Cyber Monday 2021

C'est parti pour 24 heures de promotions et bons plans de folie ! Le Cyber Monday, c'est la dernière ligne droite qui marque la fin du Black Friday. Ce dernier se tient ce lundi 29 novembre 2021 exclusivement sur Internet.

Si vous n'avez pas trouver la pépite lors du Black Friday, vous avez encore une chance pendant le Cyber Monday. Pour l'occasion, nous vous proposons un direct des meilleures offres tout au long de la journée. Ce direct meilleures offres Cyber Monday regroupe le top bons plans et promos disponibles ce jour.

Quels produits et boutiques à surveiller pour le Cyber Monday ?

Les produits bradés sont variés et on trouve aussi bien du matériel informatique, des smartphones, tablettes, montres et bracelets connectés, TV 4K et 8K et ordinateurs portables mais aussi des promos sur les forfaits mobiles, la Nintendo Switch, les appareils connectés Amazon, ou bien encore des bons plans sur les jeux et accessoires PS4 et PS5. et ceux sur les casques audio et écouteurs sans fil. sans oublier ceux sur les ampoules connectées Philips Hue.

Nous avons également regroupé toutes les offres en fonction des magasins participants au Black Friday. Vous pouvez ainsi retrouver en direct les meilleures offres Cyber Monday / Black Friday en accédant au promotions de votre site favori.

Il y en a pour tous les goûts et budgets. Toutes les offres qui suivent sont classés par ordre de prix croissant. Notre sélection sera bien évidemment mises à jour au fur et à mesure de nos découvertes. Ci-dessous, vous pouvez parcourir les bons plans chez chaque commerçant en accédant à sa page web dédiée au Cyber / Monday Black Friday.

ACCÉDER AU CYBER MONDAY / BLACK FRIDAY AMAZON

ACCÉDER AU CYBER MONDAY / BLACK FRIDAY BOULANGER

ACCÉDER AU CYBER MONDAY / BLACK FRIDAY CDISCOUNT

ACCÉDER AU CYBER MONDAY / BLACK FRIDAY DARTY

ACCÉDER AU CYBER MONDAY / BLACK FRIDAY FNAC

ACCÉDER AU CYBER MONDAY / BLACK FRIDAY LECLERC

ACCÉDER AU CYBER MONDAY / BLACK FRIDAY RUE DU COMMERCE

Appareils connectés Amazon à partir de 14,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ECHO FLEX SUR AMAZON

Idéale pour les personnes déjà en possession d'appareils dotés d'Alexa, ce petit accessoire leur permettra de l'utiliser dans plus d'endroits à la maison. Il fait également office de chargeur de téléphone grâce à son port USB intégré. Amazon le propose en ce moment à 14,99 € au lieu de 29,99 € en moyenne. Ce qui représente tout de même une réduction de 50%. Ci dessous, les autres appareils connectés Amazon en promo pendant le Cyber Monday / Black Friday.

Ne tardez pas trop si vous souhaitez en profiter. Toutes les offres sont disponibles jusqu'au 29 novembre 2021. Cela dit, certains produits risquent d'être victimes de rupture de stocks.

Clés USB et cartes mémoire microSD SanDisk à partir de 16,99 €

CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUTES LES OFFRES CYBER MONDAY SANDISK

Le Cyber Monday tombe à pic pour les personnes qui souhaitent s'équiper d'une clé USB ou d'une carte mémoire microSD. Si vous avez raté les promos du Black Friday, il est possible de faire de belles affaires sur des référence de marque SanDisk. Sur Amazon, elles sont bradées pour quelques heures encore. Pratiques pour stocker des fichiers et les avoir à portée de main où que vous soyez, les clés USB grâce à leur interface USB 3.0 ou 3.1 sont toujours plus performantes et offrent des vitesses de transfert très élevée. Compacte, pliable, USB Type-C, double connectique, les modèles sont variés et s'adaptent aux besoins de chacun.

Les cartes microSD sont quant à elle idéale pour étendre la mémoire de stockage d'un smartphone, d'une tablette, d'une console de jeu, d'un PC portable ou tout autre appareil supportant ce type de stockage amovible. Souvent livrées avec un adaptateur SD, ce dernier permet de les utiliser sur encore plus d'appareils tels que les appareils photos, les drones pour ne citer qu'eux.

Casque gaming Turtle Beach Recon 70 à 19,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR LA FNAC

Vite, ne tardez pas trop si vous souhaitez profiter de ce bon plan dans le cadre du Cyber Monday Amazon ,Boulanger et Fnac qui permet de s'équiper du casque gamer Turtle Beach Recon 70 à moitié prix. Les deux enseignes, à quelques heures de la fin des bons plans du Black Friday édition 2021 le vendent à 19,99 euros au lieu de 39,99 euros en y appliquant une réduction exceptionnelle de 50 %. Les pièces en stock risquent de s'écouler à la vitesse grand V. Comme souvent, il ne faut donc pas trop tergiverser si vous voulez l'acheter sous la barre des 20 euros.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, ce Turtle Beach Recon 70 est un casque gaming équipé d'un microphone. Ce dernier est de type “bascule”, ce qui signifie qu'il peut être désactivé d'un simple geste. Le Turtle Beach Recon 70 est en outre compatible avec l'ensemble des plateformes de jeu telles que la PS4 / PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch.

Mais aussi avec les ordinateurs et avec les appareils mobiles tels que les smartphones ou les tablettes équipés d'un port jack 3.5 mm. Les coussinets en cuir synthétique dont il est équipé vous assurent un confort optimal, une meilleure restitution des basses ainsi qu'une isolation acoustique des plus efficace. Doté d'écouteurs de 40 mm, le son est de grande qualité et offrent des aigus cristallins et des basses surpuissantes.

The Last of Us Part II sur PS4 à 19,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER THE LAST OF US PART II

Élu meilleur jeu PS4 de l'année 2020, The Last of Us Part 2 est proposé à prix canon pendant le Cyber Monday / Black Friday Boulanger. Il est ainsi possible de se le procurer à 19,99 € au lieu de 29,99 € soit une réduction de 10 euros.

L'intrigue de The Last of US Part II se déroule cinq ans après le voyage périlleux d'Ellie et Joel à travers une Amérique ravagée par une pandémie. Ils ont trouvé refuge à Jackson, dans le Wyoming. Vivre parmi une communauté prospère de survivants leur a permis de trouver paix et stabilité, malgré la menace constante des infectés ainsi que des autres survivants.

Lorsqu'un violent événement vient rompre cette paix, Ellie se lance dans une quête de justice pour enfin tourner la page. Alors qu'elle pourchasse les responsables un par un, elle est confrontée aux répercussions dévastatrices de ses actions aussi bien physiques et qu’émotionnelles.

Echo Dot 3ème génération à 19,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ECHO DOT 3

On continue notre direct des top offres Cyber Monday / Black Friday avec l'Echo Dot 3 qui profite d'une réduction de 50 %. De taille compacte, cette enceinte connectée compacte passe donc à 19,99 € au lieu de 49,99 €. Le Black Friday tombe donc à pic pour les personnes qui souhaitent s'en équiper ! L'Echo Dot 3 se présente sous la forme d'un galet. Grâce à lui, vous pouvez facilement lancer et contrôler vos morceaux de musiques préférés par simple commande vocale.

Ce n'est pas tout, l'appareil permet également d'appeler ou envoyer des messages à vos contacts, à condition qu'ils possèdent eux aussi un appareil Echo. Véritable tour de contrôle, il permet en outre le contrôle de vos appareils connectés compatibles Alexa (luminaires, thermostats…). Un bon plan à ne pas rater pendant les jours magiques Boulanger.

SSD PNY CS900 à partir de 19,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SSD PNY CS900 120 GO

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SSD PNY CS900 240 GO

Si vous envisagez de vous équiper d'un SSD, le bon plan Amazon Cyber Monday qui suit pourrait vous intéresser. Le géant du e-commerce propose le modèle PNY CS900 à prix réduit.

Il est ainsi possible d'acquérir la version 120 Go à 19,99 € au lieu de 29,99 € et celle de 240 Go à 26,99 € au lieu de 39,99 €. Il sont idéals pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur et disposent d'une interface Serial ATA III/6 GBPs offrant des vitesses de lecture/écriture séquentielle : jusqu'à 550Mo/s / 515Mo.

Caméra Blink Mini à 22,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA CAMÉRA BLINK MINI

Au tour de la caméra de surveillance Blink Mini de faire l'objet d'un bon plan dans le cadre du Cyber Monday Boulanger. La caméra de surveillance produite par le géant américain de l'e-commerce s'affiche au meilleur prix du moment à savoir 22,99 euros au lieu de 34,99 euros à l'occasion du Black Friday Boulanger.

Voyons voir à présent les fonctionnalités offertes par la Blink Mini. Cette dernière propose une définition HD (1080p, champ de vision 110 degrés) et embarque également un détecteur de mouvements. De la partie également, un système audio bidirectionnel. Pour paramétrer, il suffit simplement de la brancher sur une prise secteur. Ensuite, la connexion au réseau WiFi domestique se fait via l'application Blink Home Monitor. Enfin, la caméra Blink Mini est livrée avec un support, deux vis de fixation, un câble USB et un adaptateur secteur.

Réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential à 29,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE LENOVO SMART CLOCK ESSENTIAL

Pour les personnes qui ont du mal à se réveiller le matin, l'acquisition d'un réveil est un réel besoin. Cela tombe bien puisque le Lenovo Smart Clock Essential est affiché à petit prix pour le Cyber Monday Boulanger. En temps normal, il coûte 59,99 €. Là, durant le Black Friday, il est possible de l'acheter moins cher, à seulement 29,99 €. Une réduction accordée de 50 % donc !

Ainsi, si vous avez plusieurs chambres, ou si vous souhaitez faire un cadeau de Noël, vous pouvez donc faire d'un pierre deux coups et en acheter deux pour le prix d'un ! Pour en venir à ses caractéristiques techniques, ce réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential, propose des fonctionnalités plus utiles que les autres au quotidien.

En effet, en plus d'embarquer un écran LED de 4 pouces, le Bluetooth 5.0, le Wifi, une veilleuse, un haut-parleur et des microphones intégrés, il fait office d'”cran connecté intelligent grâce à l'assistant vocal Google intégré. Cela signifie que vous pouvez donc lui poser des questions, écouter de la musique, contrôler vos appareils domestiques intelligents et bien plus encore.

Bracelet connecté Huawei Band 6 à 34,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

On continue notre top offres Cyber Monday après le Black Friday avec un bracelet connecté. Le Huawei Band 6 habituellement commercialisé à 59,99 € fait donc l'objet d'une réduction de 24 euros durant la plus grosse journée de promotions de l'année. Il est disponible à ce prix avantageux dans les coloris Pink, Black, Orange et Green.

D’un format rectangulaire, l'écran du Huawei Band 6 offre une diagonale de 1,47 pouce (soit plus de 3,73 cm) contre moins de 1 pouce habituellement. C'est son gros points fort qui le démarque de ses principaux concurrents. Comme tous les bracelets connectés, le Band 6 fonctionne avec un système d’exploitation propriétaire.

Celui de Huawei qui anime également ses montres s’appelle Lite OS. Compatible avec les smartphones à partir d’Android 5.0 et iPhone à partir de 9.1, cet OS a eu le temps de s’améliorer en quelques générations de dispositifs de santé. L’utilisation du Band 6 au travers de ses propres menus tout comme au travers de l’application Santé de Huawei s’avère simple et efficace. Les fonctions mises à disposition en termes de suivi d’activités, notifications, personnalisation sont nombreuses, presque aussi riches que sur certaines montres.

Abonnement 12 mois au PlayStation Plus à 39,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR LA FNAC

Les joueurs sur PS4 et PS5 ne sont pas oubliés pendant le Black Friday. Pour preuve, un bon plan Cyber Monday encore valable quelques heures leur permet de souscrire à l'abonnement 12 mois au service PlayStation Plus de Sony pour 39,99 €. C'est plutôt une belle offre sachant qu'habituellement il faut débourser 59,99 €. On a donc droit à une réduction de 20 euros. Au final, le coût mensuel de l'abonnement revient donc à seulement 3,33 € au lieu de 4,99 €. Une économie toujours bonne à prendre !

Pour rappel ou à titre d'information, le PlayStation Plus permet de bénéficier de deux jeux PlayStation à télécharger chaque mois (parfois plus) sans frais supplémentaires, le Share Play pour partager vos parties en cours et un accès prioritaire à des démos et versions bêta publiques. Il offre également des avantages comme le multijoueur en ligne, des réductions exclusives, et un espace de stockage de 100 Go sur le Cloud.

Réveil connecté Lenovo Smart Clock 2 à 39,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETERSUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Le réveil connecté Lenovo Smart Clock s'affiche au prix inédit de 39,99 € pendant le Cyber Monday / Black Friday ! Très intéressant compte tenu qu'on le trouve généralement à 69,99 €. La Fnac et Darty mais aussi Boulanger proposent donc une réduction non négligeable de 30 euros. Un bon plan qui donne le ton pour cette journée exceptionnelles de promotions ! L'appareil connecté vous permettra de vous réveiller avec votre musique favorite, mais pas que.

En effet, le Lenovo Smart Clock comme son nom le laisse entendre fait également office d'enceinte intelligente. Il intègre l'assistant vocal de Google et peut être utilisé pour contrôler de nombreux appareils connectés. On y retrouve aussi les technologie Wifi et Bluetooth pour une connexion sans fil. Il est en outre doté d'un écran tactile IPS d'une diagonale de 4 pouces tactile, de 1 Go de mémoire RAM, d'un processeur Mediatek 8167S et une mémoire interne de 8 Go sans oublier l'essentiel, une fonction réveil intégrée.

Manette sans fil Xbox Series à 48,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN BLANCHE

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN NOIRE

La manette sans fil pour consoles Xbox Series mais aussi pour les PC Windows est disponible en coloris blanc et noir à 48,99 € au lieu de 59,99 € sur Amazon. Il ne faudra pas trop trainer pour espérer profiter de ce bon plan Cyber Monday.

La manette de jeu Microsoft Xbox Series est dotée de la la technologie sans fil Bluetooth. Elle est aussi dotée d'une prise casque de 3,5 mm. Pour les adeptes de la croix multidirectionnelle, cette dernière est également de la partie. Pour une prise en main optimale, ses gâchettes tout comme l'arrière de la manette sont conçues d'un matériel avec surface antidérapante.

On retrouve aussi un bouton de partage dédié. Avec la manette sans fil Xbox Series X, vous pouvez jouer et de basculer rapidement entre vos différents dispositifs tels que les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, mais aussi les ordinateurs tournant sous Windows 10 / 11 et les appareils fonctionnant sous Android.

Écouteurs intra-auriculaires sans fil JBL Tune 225 à 49,99 €

CLIQUEZ ICI POUR LES ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR LES ACHETER SUR LA FNAC

Proposés habituellement à 79,99 €, les écouteur intra-auriculaires sans fil True Wireless JBL Tune font l'objet d'une réduction de 30 euros pour le Cyber Monday / Black Friday Fnac Darty. Si vous souhaitez vous en équiper, vous pouvez le faire à moindre coût, pour la modique somme de 49,99 €.

Ces écouteurs True Wireless offrent une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 25 heures. Ils vous permettent d’écouter votre musique mais aussi de répondre à vos appels en toute facilité. Ils sont livrés dans leur boitier de recharge Ghost Edition qui propose un design transparent du plus bel effet et vous permet d'accéder rapidement à vos écouteurs.

Pack 2 bracelets connectés Huawei Band 6 à 49,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER CE PACK HUAWEI BAND 6

Pour le Cyber Monday / Black Friday Boulanger, le pack composé de deux bracelets connectés Huawei Band 6 s'affiche au prix canon de 49,99 € au lieu de 99,98 €. A ce tarif très avantageux, les stocks disponibles risque de s'écouler très vite. Nous vous conseillons donc de ne pas trop tarder si vous souhaitez en profiter.

Pour en revenir au bracelet connecté Huawei Band 6, son écran rectangulaire offre une diagonale de 1,47 pouce (soit plus de 3,73 cm) contre moins de 1 pouce habituellement. C'est son gros points fort qui le démarque de ses principaux concurrents. Comme tous les bracelets connectés, le Band 6 fonctionne avec un système d’exploitation propriétaire. Celui de Huawei qui anime également ses montres s’appelle Lite OS.

Compatible avec les smartphones à partir d’Android 5.0 et iPhone à partir de 9.1, cet OS a eu le temps de s’améliorer en quelques générations de dispositifs de santé. L’utilisation du Band 6 au travers de ses propres menus tout comme au travers de l’application Santé de Huawei s’avère simple et efficace. Les fonctions mises à disposition en termes de suivi d’activités, notifications, personnalisation sont nombreuses, presque aussi riches que sur certaines montres. Difficile de faire mieux dans cette tranche tarifaire.

Webcam Logitech G920 HD Pro à 59,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA LOGITECH G920 HD PRO

Vous recherchez une webcam Full HD de bonne facture pour équiper votre PC ? Voici une belle occasion qui vous est offerte grâce au Cyber Monday Amazon. Pour quelques heures seulement, la Logitech G920 HD Pro s'affiche au prix de 59,99 € au lieu de 109 € chez le géant américain du e-commerce.

En moyenne, cette Webcam s'est vendue autour de 100 € en 2021. C'est donc une bonne occasion pour vous le procurer moins cher. Venons-en aux caractéristiques du modèle. Parait pour cos appels FaceTime et Skype, mais aussi pour les streamers, cette webcam offre de capacités d'enregistrement en qualité Full HD 1080 à 30 fps ou en HD 720p à 60 FPS.

Que son nom ne vous trompe donc pas, la Logitech G920 HD Pro est donc bel et bien une webcam Full HD. Seulement, si vous l'achetez pour faire du streaming de jeux vidéos, le fps idéal recommandé s'obtient en 720p. Enfin, le produit dispose également de deux microphones (un de chaque coté). Grâce à la correction de l'éclairage HD, elle s'adapte automatiquement à l'éclairage ambiant pour vous offrir des images claires et nettes, même quand la luminosité environnante n'est pas optimale.

Casque audio Sennheiser HD 599 édition spéciale à 90,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SENNHEISER HD 599

Pour le Cyber Monday , l'excellent casque audio Sennheiser HD 599 édition spéciale est à 143,49 € au lieu de 199 € en moyenne. Amazon propose une belle réduction de 13 %.

Considéré haut de gamme, ce casque de type circum-auriculaire ouvert est conçue E.A.R (Ergonomic Acoustique Raffinement). Cela lui permet de canaliser le signal audio directement dans vos oreilles. Il est également doté d'un arceau rembourré ainsi que de luxueux coussinets d'oreille.

Les transducteurs conçus par Sennheiser utilisent des bobines acoustiques en aluminium offrant un haut rendement, une excellente dynamique et une distorsion extrêmement faible. Sa fréquence de réponse est comprise entre 12 à 38 500 Hz. Enfin, le casque Sennheiser HD 599 est livré avec un câble amovible de 3 mètres (pour prise jack 6,35 mm) et un câble amovible de 1,2 mètre (pour prise mini-jack 3,5 mm).

Pack Philips Pack Hue/Amazon Starter kit à 99,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK STARTER

Les objets connectés sont à l'honneur pendant le Cyber Monday Boulanger. Ainsi, si vous souhaitez vous équiper d'un pack starter Amazon Philips Hue, c'est le moment opportun pour le faire à petit prix. Il y a par exemple un bon plan qui permet justement d'acquérir un pack Philips Hue/Amazon à prix réduit.

Ce dernier comprend deux ampoules Philips Hue White & Color (E27), un pont de connexion Hue ainsi qu'un assistant vocal Amazon Echo Dot 4ème Génération. L'ensemble est proposé à 99,99 € au lieu de 149,99 € soit une remise de 33 %. Plutôt intéressant compte tenu qu'en général, ces packs sont rarement proposés en promotion.

Casque audio Beats Solo Pro à 149,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE BEATS SOLO PRO

Pour le Cyber Monday Amazon, le casque audio haut de gamme Beats Solo Pro est proposé au meilleur prix du moment. Cette offre proposée à la base pour le Black Friday se prolonge donc ce lundi 29 novembre. Il est possible de s'équiper pour quelques heures encore du Beats Solo Pro au prix de 149,99 € au lieu de 279,99 € chez les autres commerçants.

Ce modèle embarque la technologie de réduction de bruit active qui offre une immersion des plus totale et permet d'isoler le son lorsque vous utiliser le casque dans des environnements bruyants. Très endurant, il offre en outre une autonomie très confortable pouvant atteindre jusqu'à 22 heures d'écoute et jusqu'à 40 heures lorsque les modes réduction active du bruit et transparence sont désactivés.

On retrouve la puce Apple H1 pour casques et écouteurs ainsi que de la technologie Bluetooth classe 1 pour une portée plus élevée et moins de pertes de connexion. Tout comme le Beats Solo 3, il est compatible avec les appareils tournant sous iOS et Android. Ce modèle se démarque de par la présence de ses commandes mains libres.

Pack découverte Philips Hue à 159,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK DECOUVERTE

Autre pack connecté également en promotion pour le Cyber Monday Boulanger. Cette fois-ci, il s'agit d'un pack découverte incluant un kit de démarrage Philips Hue E27 et une barre Hue Play. Pour le vendredi noir, il est affiché au prix de 159,99 € au lieu de 219,99 €, soit une remise immédiate de 27 % de la part de Boulanger.

Ce pack découverte se compose de deux ampoules connectées E27 White & Color Ambiance (1100 lumens), la deuxième version de l'interrupteur Dim Switch, un pont de connexion Hue et une barre lumineuse Hue Play. Tous ces objets connectés peuvent être commandés vocalement avec l'aide des assistants comme Alexa et Google Assistant. Enfin, il sont facilement configurables depuis une application gratuite dédiée qui peut être téléchargée depuis un smartphone iOS ou Android.

Montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 à partir de 199,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Si vous cherchez une montre connectée durant ce Cyber Monday et que vous n'avez pas pu en profiter pendant le Black Friday, vous craquerez peut-être sur la Samsung Galaxy Watch 4 de Samsung. Amazon, Fnac et Darty proposent justement de belles réductions allant jusqu'à 100 euros sur la Samsung Galaxy Watch 4. Plusieurs modèles, en boitiers 40, 42, et 46 mm, décliné dans plusieurs coloris sont disponibles. Ci dessous, vous avez un rapide aperçu des différents modèles de Galaxy Watch 4 en promotion pendant ce Black Friday 2021.

Galaxy Watch 4 (40 mm) à 199,99 € au lieu de 269,99 € et 4G à 249,99 € au lieu de 319,99 €

Galaxy Watch 4 Classic (42mm) à 269,99 € au lieu de 369,99 € et 4G à 319,99 € au lieu de 419,99 €

Galaxy Watch 4 (44 mm) à 229,99 € au lieu de 299,99 € et 4G à 279,99 € au lieu de 349,99 €

Galaxy Watch 4 Classic (46mm) à 299,99 € au lieu de 399,99 € et 4G à 349,99 € au lieu de 449,99 €

Oppo Find X3 Lite à 299 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Le smartphone OPPO Find X3 Lite disponible dans un coloris noir ou bleu est vendu à 299 euros au lieu de 399 euros dans le cadre du Cyber Monday 2021 qui se termine ce lundi 29 novembre à 23h59. Dévoilé en même temps que les modèles Pro et Neo, le Find X3 Lite de OPPO est un téléphone équipé d'un écran OLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+, un taux de rafraichissement à 90 Hz et une fréquence d'échantillonnage à 180 Hz.

Le smartphone est aussi doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide Super VOOC et du système d'exploitation mobile Android 11 associé à une surcouche ColorOS 11.1.

La partie photo se compose d'un quadruple capteur principal de 64 MP (f/1.7, double autofocus) + 8 MP (f/2.2, objectif ultra-grand angle 119°) + 2 MP (f/2.4, monochrome) + 2 MP (f/2.4, macro) et d'un capteur frontal de 32 MP (f/2.4).

Samsung Galaxy S20 FE 4G à 399 € et 5G à 499 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR ELECTRO DEPOT

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR RUE DU COMMERCE

Le prix du Samsung Galaxy S20 FE est en chute libre pour ce Cyber Monday / Black Friday 2021 pour encore quelques heures. La variante 4G et celle 5G font l'objet d'une réduction exceptionnelle de 260 euros. Il est alors possible de s'en équiper au meilleur prix du marché, à respectivement 399 € et 499 €. Une affaire en or à ne pas laisser passer si vous souhaitez acheter un smartphone performant sous la barre des 500 euros. Le Samsung Galaxy S20 FE est un smartphone haut de gamme, proposé dans ce cas précis au prix d'un milieu de gamme.

Le Samsung Galaxy S20 FE est doté d'un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Coté hardware on retrouve d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865 ou Exynos 990, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD), une batterie de 4500 mAh compatible Quick Charge 2.0.

On retrouve le système d'exploitation mobile Android 10. Pour la photo, un triple capteur principal de 12 + 8 + 12 MP et un capteur secondaire de 32 MP. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy S20 FE.

Casque audio Apple AirPods Max à 479 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE AIRPODS MAX

Actuellement, le AirPods Max de la marque à la pomme est vendu par le géant du commerce en ligne à exactement 479, euros. Victime de son succès pendant le Black Friday, il reste uniquement le coloris rouge à ce tarif avantageux pour le Cyber Monday.

Pour en revenir au casque, l'Apple AirPods Max dispose d'une connectivité qui est assurée par la puce Apple H1. Cette puce dédiée aux appareils audio est aussi présente dans les AirPods Pro. On retrouvera également une autonomie maximale de 20 heures sur une seule charge avec le mode réduction active du bruit ou le mode Transparence activé. Pour en savoir plus sur le casque, vous pouvez consulter notre article associé au test de l'AirPods Max.

OnePlus 9 et 9 Pro à partir de 569,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE ONEPLUS 9

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE ONEPLUS 9 PRO

Pour le Cyber Monday, il est encore possible de faire de belles affaires, même si le Black Friday est fini. Le géant du e-commerce Amazon propose les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro au meilleur prix du moment. Ainsi, le OnePlus 9 avec 128 Go de mémoire interne passe à 569,99 € au lieu de 719 €. Le OnePlus 9 Pro fait quant à lui l'objet d'une remise de 199 €.

Dans sa variante 128 Go + 8 Go de RAM, il est affiché à 719,99 € au lieu de 919 € et à 799,99 € au lieu de 999 € dans en version 256 Go de mémoire interne + 12 Go de RAM. Ne perdez pas une seule minute si vous souhaitez acheter un des deux smartphones premium du constructeur chinois. Bradés à ces prix préférentiels, ils risquent de connaitre rapidement une rupture de stock.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA PHILIPS 58PUS8546

Ce lundi 29 novembre marque le début du Cyber Monday Darty. La TV LED Philips 58PUS8546 58″ (146 cm) s'affiche à 597,24 € au lieu de 699,99 € en moyenne, soit une remise immédiate de 102 euros. La réduction, s'applique automatiquement au panier.

Pour en venir aux caractéristiques et fonctionnalité proposée par cette TV 4K, elle embarque les technologies d'amélioration de l'image telles que le HDR10+, HLG, Dolby Vision. Coté audio, le DTS Play FI et le Dolby Atmos. On retrouve le système Ambilight, technologie développée par Philips qui affiche sur 3 cotés des lumières ambiantes adaptatives en fonction des images diffusées sur la dalle. Pour le reste, cette Philips 55PUS8546 embarque 2 ports HDMI 2.1 (compatible VRR) sur les quatre dont elle est équipée et dispose d'une fréquence de balayage de 50Hz.

Pour le reste, elle est bien entendu connectée et embarque les technologies sans fil Bluetooth et Wifi, tourne sous le système Android TV dans sa version 10 qui vous permet d'accéder à de nombreuses applications telle que YouTube, Netflix, Disny+… Elle est en outre compatible avec les assistants vocaux Google et Alexa et est équipé d'un pied central pivotant, qui vous laisse la possibilité de l'orienter l'écran comme bon vous semble. Pour moins de 600 euros, surtout dans cette diagonale, elle un excellent rapport qualité prix. Ne tardez pas trop, il se pourrait qu'elle soit victime de son succès assez rapidement.

iPhone 12 Mini à 599 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Alors qu'on le trouve au prix conseillé de 689 €, l'iPhone 12 Mini voit son prix chuter à 599 € du coté des enseignes Amazon, Darty et Fnac pour le Cyber Monday. Il était affiché au même prix lors du Black Friday 2021, mais là, il reste quelques heures seulement pour l'acheter à ce prix préférentiel. Après, il sera trop tard.

Pour rappel, l'iPhone 12 mini est la version petit format de la série iPhone 12. Il profite de toutes les caractéristiques essentielles de la gamme, notamment de la 5G, du SoC Apple A14 Bionic, sans oublier l'écran OLED dont la diagonale de 5,4 pouces plaira aux amateurs de smartphones compacts. Enfin, pour aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre test complet de l'iPhone 12 Mini.

Google Pixel 6 à 599 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 6

Parmi les meilleurs bons plans en direct du Cyber Monday, il est encore possible de profiter de cette offre lancée pendant le Black Friday qui porte sur le nouveau smartphone Google Pixel 6. Récemment sorti, il dait d'ores et déjà l'objet d'une réduction de 50 euros, et s'affiche à 599 € au lieu de 649 €. Cependant, tout comme le Pixel 6 Pro, ce dernier pourrait être victime d'une rupture de stock assez rapidement. Si vous êtes intéressé par le Pixel 6, nous vous conseillons donc de ne pas trop tarder.

Pour en venir au Pixel 6 de Google, il s'agit du premier smartphone du constructeur américain à intégrer le processeur Tensor, entièrement conçu par ce dernier. Le smartphone est doté de 8 Go de mémoire RAM et permet une utilisation confortable, même pour le jeu de manière fluide. La partie photo est indéniablement son point fort avec l'intégration de deux capteurs arrière dont un principal de 50Mpx et un capteur frontal de 11,1Mpx.

Grâce à ce combo, les photos du Pixel 6 sont dignes de celles d'un appareil pro. Son écran de 6,4 pouces OLED offre également une fréquence d'affichage de 90Hz, ce qui lui assure une excellente fluidité quelque soit l'utilisation. Le Pixel 6 est également très endurant avec sa batterie de 4 614mAh qui lui confère une excellent autonomie. Compatible 5G, il représente une excellente alternative aux smartphones les plus premium du marché et offre sans doute l'un des meilleurs rapport qualité prix en 2021. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire notre test complet du Pixel 6.

Tablette tactile Lenovo Tab P11 Pro à 599,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Offre Black Friday prolongée pour le Cyber Monday sur la tablette Lenovo P11 Pro qui fait toujours l'objet d'une réduction de 100 euros du coté de Darty et la Fnac. Il est ainsi possible de s'en équiper pour 599,99 € au lieu de 699,99 €. Pour en venir à ses caractéristiques techniques, on retrouve un superbe écran OLED 11,5″ 2K (2 560 x 1 600) compatible avec la technologie d'amélioration de l'image Dolby Vision. D'un poids de 485 grammes et des dimensions de ‎26.4 x 0.6 x 17.1 centimètres, la Lenovo P11 Pro est conçue dans un boîtier monocoque ultra-mince en alliage d’aluminium de 5,8 mm d’épaisseur.

Elle est également équipée de la certification TÜV Rheinland Eye Comfort, qui permet d'éviter la fatigue oculaire lors de vos visionnages marathons. Sous le capot, c'est le processeur Qualcomm Snapdragon 730G épaulé par 6 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage interne que l'on retrouve. Enfin, elle tourne sous Android 10 et le clavier ainsi que le stylet sont vendus séparément.

Asus VivoBook Pro OLED 14 à 729,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE ASUS VIVOBOOK 14 PRO OLED

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE ASUS VIVOBOOK 15 PRO OLED

On trouve dans le cadre du Cyber Monday Cdiscount un bon plan pour s'équiper du PC portable Asus VivoBook Pro 14 OLED pour 729,9ç € au lieu de 999 €, soit une réduction de 260 €, la même qui était proposée pour le Black Friday qui s'est terminé ce dimanche 28 novembre.

Cette nouvelle génération vient compléter les modèles de la gamme Zenbook 2020. Aussi, si la variante 14 pouces ne vous convient pas, sachez que le VivoBook 15 Pro OLED est également en promo à 899,99 € au lieu de 1299,99 €.

Passons à présent à la fiche technique de cet ordinateur portable Asus VivoBook. On retrouve un écran OLED 14 pouces de définition 2.8K (2880 x 1800 pixels) intégrant la technologie NanoEdge. Il offre une luminosité maximale de 600 nits, et présente en outre un rapport écran/appareil de 84 %, tout en affichant une colorimétrie 100 % DCI-P3 pour des couleurs plus vraies que nature. La partie hardware se compose d'un processeur quadcore Intel Core i5-11300H de 11ème génération cadencé à 3,1 GHz (boost 4,4 GHz), couplé à un GPU intégré Intel Iris Xe Graphics, ainsi que 8 Go de mémoire RAM. La partie stockage est confié à un SSD NVMe d'une capacité de 512 Go.

Comme son nom le laisse sous entendre, cet Asus VivoBook Pro se destine aux professionnels à la recherche d'un PC portable compact mais performant. Enfin, la partie connectique est plutôt bien fournie avec notamment un port USB 3.2 Gen 1 type 1, deux ports USB Type A, un port USB 3.2 Gen 1 type C, un port HDMI, une prise jack 3,5 mm et un lecteur de cartes microSD. Enfin, le tout tourne sous Windows 10 Home et sera en mesure de recevoir la mise à jour Windows 11.

iPhone 12 Pro 128 Go à 899 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 12 PRO

Pour le Cyber Monday Cdiscount il est possible de En effet, l'enseigne française propose l'iPhone 12 Pro de 128 Go à 899,99 € au lieu du prix conseillé de 1159 €. Cela correspond donc à une réduction de 260 € sur le smartphone Apple.

Ce bon plan du Cyber Monday chez Cdiscount prend fin ce lundi 29 novembre à 23h59. N'attendez donc pas le dernier moment pour en profiter. C'est une aubaine pour ceux qui guettaient la bonne occasion pour s'offrir cet iPhone. Pour ce qui est de ses caractéristiques, rappelons que l'iPhone 12 Pro est équipé d'un écran Super Rétina de 6,1 pouces. Il dispose d'une puce A14 Bionic qui lui permet d'assurer des performances de haut vol.

Pour la partie photo, il dispose de 4 capteurs, dont trois modules de 12 MP (grand angle, ultra grand-angle et téléobjectif). Le quatrième est un capteur LiDar en charge de la profondeur de champ. Ce module est destiné aux applications et fonctionnalités de réalité augmentée.

PC portable gamer Acer Nitro AN-515 à 899 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le PC portable gamer Acer Nitro AN515-45-R9F1 voit son prix chuter de 300 euros. Il est ainsi possible de s'en équiper sous la barre des 900 euros, à très précisément 899 €. C'est plutôt pas mal, surtout lorsqu'on sait qu'il est habituellement vendu 1 199 €. Une offre Cyber Monday à saisir au plus vite qui expire ce lundi 29 novembre à 23h59.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, on retrouve un écran IPS d'une diagonale de 15,6”, définition Full HD 1920 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 3 ms. De quoi profiter de tous vos jeux en toute fluidité. Ensuite, pour la partie hardware, cet Acer Nitro embarque un processeur AMD Ryzen 5 5600H couplé à une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 3060 (6 Go dédiés), une mémoire RAM de 8 Go, ainsi qu'un SSD d'une capacité de 512 Go.

TV OLED LG C1 à partir de 938 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN 48″ SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN 48″ SUR LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN 55″ SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN 65″ SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN 65 SUR LA FNAC

Les TV OLED LG sont à l'honneur pendant ce Cyber Monday, et il est possible pour quelques heures encore de s'en équiper à prix réduits. Pour les plus exigeants, la TV OLED LG C1 représente l'un des meilleurs choix. Surtout lorsqu'il est possible de l'acheter à moindre coût dans le cadre du Black Friday. Le modèle en 48 pouces est en promotion pendant le Black Friday : 999 € au lieu de 1 199 €. Enfin, si 48 et 55 pouces sont trop petits, le modèle 65″ est également en promotion à 1 614,15 € au lieu de 2 299 €.

Ce modèle 2021 OLED C1 de LG est particulièrement adapté aux personnes à la recherche d'une TV compatible avec les nouvelles fonctionnalités des consoles next gen telles que la PS5 ou la Xbox Series X. Notamment grâce à la présence de ses 4 ports HDMI certifiés 2.1 et sa dalle à fréquence de balayage de 100 Hz. De la partie également, les technologie Dolby Atmos et Dolby Vision, très appréciées des cinéphiles, que l'on retrouve sur les plateformes de VOD telles que Netflix. Une des meilleures TV OLED de 2021.

iPhone 12 Pro Max 128 Go à 999 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 12 PRO MAX

Dernière chance pour acheter l'iPhone 12 Pro Max à 999 € pour la dernière ligne droite des promos du Cyber Monday. Cdiscount le propose en effet encore quelques heures à ce prix imbattable, grâce à une réduction immédiate de 260 €.

Très haut de gamme et considéré comme le meilleur photophone d'Apple en 2020, l'iPhone 12 Pro Max se démarque de l’iPhone 12 Pro par son écran géant de 6,7 pouces. Il hérite du même triple capteur photo avec Lidar mais promet par contre une meilleure autonomie. Enfin, on y retrouve la 5G et la compatibilité MagSafe. Pour plus d'informations, vous pouvez jetez un oeil à notre test complet de l'iPhone 12 Pro Max.

Pack gaming TV Samsung Q80A + Xbox Series S à 999,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN 55 POUCES (139CM)

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN 65 POUCES (164CM)

Belle offre sur Cdiscount ce lundi 29 novembre, date qui marque le début du Cyber Monday. Le pack gaming composé d'une TV QLED Samsung Q80A 2021 d'une diagonale de 55pouces (139cm) est affiché à 1 099,99 €. Cela dit, un code promo Cdiscount donnant droit à 100 euros de réduction dès 1 000 euros d'achat permet de faire chuter son prix à 999,99 euros.

Pour en profiter, vous devez une fois la méthode de livraison choisie (en point retrait ou à domicile) renseigner le code promo MOINS100E dans le champ prévu à cet effet. Il y a aussi le même pack avec le modèle en 65 pouces proposé à 1 399,99 €. Il chute à 1 299,99 € avec le même code promo à renseigner. Ne tardez pas trop si vous êtes intéressé puisque le code promo en question est limité à 1 000 utilisations.

Apple MacBook Air 13″ M1 à 999,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Le MacBook Air 13″ d'Apple, embarquant la puce M1 du constructeur fait l'objet d'une baisse de prix chez pas mal de revendeurs dans le cadre du Black Friday. Une promotion qui continue lors du Cyber Monday, à saisir au plus vite. Aussi bien sur la variante avec un SSD de 256 Go que sur celle embarquant 512 Go. Ainsi, leurs prix passent respectivement de 1129 € à 999,99 € et de 1399 € à 1199,99 €.

Pour en revenir au MacBook Air M1, ce dernier est équipé de la puissante puce M1 développée par Apple. On retrouve une dalle LED d'une diagonale de 13,3 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels. La mémoire vive embarquée est de 8 Go et son autonomie est confiée à une batterie en Lithium lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 18 heures. Enfin, si vous désirez en apprendre davantage sur ce PC portable, nous vous invitons à jeter un œil à notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air.

TV OLED 4K Philips Ambilight 55OLED856 (139 cm) à 1 019,15 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA PHILIPS 55OLED856

Le Cyber Monday Fnac est là ce lundi 29 novembre et comme les autres magasins participants à l'évènement, l'enseigne française affiche ses promotions de la dernière heure. Parmi elles, il y a une offre qui porte sur la TV OLED 4K Philips Ambilight 55OLED856 d'une diagonale de 55 pouces (139 cm) qui profite pour l'occasion d'une remise immédiate de 15 %.

Ainsi, son prix chute de 1 199,99 € à 1019,15 €. Plutôt pas mal donc. Il est conseillé de ne pas attendre le dernier moment si vous voulez profiter de ce bon plan puisque l'offre est susceptible d'expirer d'un moment à l'autre et se termine ce lundi 29 novembre à 23h59.

Concernant ses caractéristiques techniques, cette TV plutôt haut de gamme est doté d'une dalle OLED Ultra HD 10 bits avec une fréquence de balayage de 100 Hz. Elle se dote également de deux ports HDMI 2.1 4K 120 Hz, permettant de profiter des technologies présentes sur les consoles nouvelle génération telles que ALLM, eARC et VRR.

C'est le processeur vidéo Philips P5 AI Perfect Picture Engine que l'on retrouve, avec le système d'exploitation Android TV et l'assistant Google intégré. Enfin, ce modèle se distingue de ses principaux concurrents tels que Samsung, LG ou bien encore Sony de par son système Ambilight qui permet de diffuser la lumière ambiante adaptative à l'image diffusé par la source sur les quatre coté du téléviseur.

TV QLED Samsung The Frame QE55LS03A (139 cm) à 1 019,15 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN 55″ SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN 55″ SUR LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN 65″ SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN 65″ SUR LA FNAC

La TV QLED Samsung The Frame QE55LS03A est proposée moins chère pour le Cyber Monday, tout comme pour le Black Friday. Elle est disponible à 1 019,15 € au lieu de 1 490 €. Une remise de plus de 300 euros donc. Le modèle 65 pouces fait lui aussi l'objet d'une remise, cette fois-ci de 500 euros pour voir son prix chuter à 1 274,15 € au lieu de 1 999 € en moyenne.

Sorti en 2021, le QE55LS03A embarque 4 ports HDMI dont un certifié 2.1 (idéal pour profiter des fonctionnalités avancés proposées sur les dernières consoles nouvelle génération comme la PS5 ou la Xbox Series X) ainsi que deux ports USB. Il dispose d'un fréquence de balayage de 120 Hz, une puissance sonore de 40 Watt répartis sur deux canaux. Une Smart TV complète qui peut également se transformer en tableau lorsque vous ne l'utiliser pas.

PC Ultra-Portable Huawei MateBook X Pro 13.9″ à 1 199,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Si vous n'êtes pas fan de macOS mais que vous cherchez un PC portable aux allure de MacBook Pro, le MateBook X Pro de Huawei devrait vous séduire. Le design de ce nouveau cru 2021 s'inspire très fortement de l'ordinateur portable professionnel de la firme à la Pomme. Pour le Cyber Monday, le MateBook X Pro voit son prix fondre comme neige au soleil. Fnac et Darty proposent en effet une superbe réduction de 600 euros permettant de l'acheter au meilleur prix depuis sa sortie soit à 1 199,99 € au lieu de 1 799,99 €.

Ce PC ultra-portable se démarque par son superbe écran tactile de 13,9 pouces au format 3:2 d'une définition de 3000 x 2000 pixels. Pour la partie hardware on retrouve un processeur Intel Core i7 1165G7 à 2,8 Ghz (jusqu’à 4,7 GHz en mode Turbo Boost) avec 12 Mo de mémoire cache, un GPU Intel Iris Xe, une mémoire vive de 16 Go et un SSD d'une capacité de 1 To. La partie connectique se compose de un port USB-A 3.2, deux ports USB Type C USB 3.2 Gen2.

La partie sans fil est assurée par les technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. De la partie également un capteur d'empreinte digitale, un capteur de lumière ambiante et une batterie lithium polymère d'une capacité de 56Wh lui assurant une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 10 heures. Enfin, le MateBook X Pro a des dimensions de 30,4 x 21,7 x 1,75 cm pour un poids plume de 1,324 kg. Le tout tourne sous Windows 10.

TV 4K Samsung Neo QLED 65″ (164cm) QE65QN85A à 1 329,15 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Dans le cadre du Cyber Monday Fnac Darty, les deux enseignes propose une réduction de 15% sur le prix de la TV 4K Samsung Neo QLED 65″ (164cm) QE65QN85A. Elle tombe dans un premier temps de 1 799 € à 1 529,15 € soit 270 euros de réduction. Un excellent tarif pour ce modèle 2021 haut de gamme. Ensuite, il est possible de l'avoir pour 200 euros moins chère pour arriver à un prix hallucinant de 1 329,15 €.

Comment ? En profitant d'une ODR de la part de Samsung valable jusqu'au 11 janvier 2022 inclus. Pour recevoir en différé les 200 euros, vous devez une fois votre achat effectué, suivre les instructions présentes dans les conditions générales de l'offre. A titre d'information, la Neo QLED QE65QN85A de Samsung était à sa sortie proposée au prix de 2 499 €. Une sacré baisse de prix donc, valable encore quelques heures dans le cadre des bons plans du Cyber Monday.

PC portable gamer Asus DASH-TUF516PR-HN033T à 1 359,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Pour les derniers heures des bons plans du Black Friday, le Cyber Monday Fnac et Darty prend le relias et permet de profiter d'une réduction de 33 % sur le PC portable gamer Asus DASH-TUF516PR-HN033T. Son prix passe alors de 1999,99 € à 1349,99 € soit 650 euros de remise immédiate. Pour ce tarif, vous avez un PC portable plutôt haut de gamme proposant des arguments de taille.

Pour commencer, il embarque une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 (8 Go GDDR6 dédiés), couplée à un processeur Intel Core i7-11370H de 11ème génération cadencé à 3,3 GHz de fréquence de base (jusqu’à 4,8 GHz en mode Turbo Boost) avec 12 Mo de mémoire cache.

Ensuite, on retrouve une mémoire RAM de 16 Go (DDR4) ainsi qu'un SSD de 512 Go et le système d'exploitation Windows 10. Un combo détonnant, qui vous permettra de jouer à n'importe quel jeu récent sans trembler. Concernant l'affichage, nous sommes en présence d'un écran LED à dalle mate d'une diagonale de 15,6 pouces, définition Full HD 1920 x 1080 pixels offrant un taux de rafraichissement de 144 Hz pour des sessions de jeu des plus fluides.

Enfin, la partie connectique et connectivité se compose des technologies sans Fil Bluetooth5.1 et Wi-Fi 802.11 ax ainsi que de un port HDMI, un port Thunderbolt et trois ports USB 3.2 Gen1. Notez également que pour son achat, vous bénéficier également de 1 mois d'abonnement offert au Xbox Game Pass et que ce PC portable Asus TUF est éligible à la mise à jour gratuite Windows 11.

PC portable gamer MSI GP66 Leopard 10UH-457FR à 1 799,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE MSI GP66 LEOPARD

Enfin, on termine notre sélection des meilleurs bons plans Cyber Monday avec une offre portant sur le PC portable MSI GP66 Leopard 10UH-457FR chez Cdiscount. Si vous souhaitez vous équiper d'un foudre de guerre comme PC portable gamer, voici une excellente occasion pour acheter beaucoup moins cher.

Au lieu de 2699 €, son prix hors promotion, cet ordinateur potable MSI est affiché à 1799,99 € chez Cdiscount. Faites le compte : cela correspond à quasiment 35% de réduction ou 900 € d'économie. Pour ce qui est des caractéristiques, ce PC est équipé d'un processeur Intel Core i7 10750H de 10e génération avec une fréquence de base à 2,6 GHz.

Le CPU est épaulé par une RAM de 16 Go. Son écran de 15,6″ en définition Full HD offre une fréquence de rafraichissement jusqu'à 144 Hz. Enfin, le MSI GP66 Leopard 10UH-457FR embarque un SSD NVMe d'une capacité de 1 To. Le PC qui est garanti 2 ans tourne sous Windows 10, mais il est compatible avec Windows 11.