Oppo officialise les Find X3 Pro, Neo et Lite, trois smartphones premium vendus à partir de 499 €

Comme prévu, Oppo a présenté ce 11 mars 2021 ses trois nouveaux smartphones de la gamme Find : les Find X3 Pro, X3 Neo et X3 Lite. Les trois modèles arriveront en France fin mars, mais les précommandes démarreront le 18 mars. Pourvus de fiches techniques techniques équilibrées, ils seront respectivement vendus à 1149 euros, 799 euros et 499 euros.

Le rendez-vous était donné : Oppo a présenté aujourd’hui les trois modèles de sa gamme Find X3. Sans surprise, nous retrouvons les X3 Pro, X3 Neo et X3 Lite, lesquels ont largement fuité sur le web ces dernières semaines, que ce soit la fiche technique du Find X3 Pro, le design des trois modèles et même quelques vidéos officielles. Ils remplacent bien évidemment les Find X2 Pro, Find X2 Neo et Find X2 Lite de 2020. Aucune vraie surprise. D’ailleurs, la fiche technique de ses trois téléphones a été quelque peu dévoilée également. Mais quelques surprises n’ont pas été éventées. D’autant que certaines sont bonnes. Et ça, c’est une excellente nouvelle.

Première bonne nouvelle, le modèle iconique, le Find X3 Pro, est moins cher que son prédécesseur : 1149 euros, au lieu des 1199 euros demandé pour le Find X2 Pro. Il y a cependant une contrepartie : le stockage interne, toujours non extensible, passe de 512 Go à 256 Go. Selon une enquête réalisée par Oppo, la très grande majorité des utilisateurs de smartphones haut de gamme consomme 200 Go ou moins de stockage. D’où ce choix qui permet aussi de faire baisser la facture tout en améliorant d'autres points de la fiche technique.

Le Find X3 Neo devient un flagship abordable

Le prix des deux autres modèles est en légère hausse : 799 euros pour le Find X3 Neo, comme le Reno4 Pro (mais 100 euros plus chers que le Find X2 Neo) et 499 euros pour le Find X3 Lite, contre 449 euros pour son prédécesseur. La différence de prix entre le X2 Neo et le X3 Neo se justifie cependant grâce à l’intégration d’une plate-forme bien plus énergique : le Snapdragon 865, le SoC des flagships du début d’année 2020. Une très bonne surprise.

Autre bonne nouvelle, l'autonomie et la recharge. Les trois smartphones voient la capacité de leurs batteries augmenter, pour atteindre de 4300 mAh à 4500 mAh selon les modèles. Ils sont également désormais tous compatibles SuperVOOC 2.0 (charge rapide filaire 65 watts), même le Find X3 Lite. Enfin, le Find X3 Pro intègre la charge sans fil. L'absence de charge sans fil fut l'un des plus gros reproches faits à Oppo en 2020 avec le Find X2 Pro. La puissance de la charge sans fil est de 30 watts.

Un nouveau capteur 50 mégapixels développé avec Sony

Enfin, dernier point important : deux des trois Find X3 profitent d’un nouveau capteur photo développé en partenariat avec Sony : l’IMX 766 dont Oppo (et OnePlus) aura l’exclusivité pendant un an. La définition du capteur est de 50 mégapixels. Il gère les couleurs en 10 bits (soit 1 milliard de couleurs). Et son autofocus est bidirectionnel, comme le capteur principal du Find X2 Pro. Le Find X3 Pro intègre deux IMX 766 : le capteur principal et le capteur avec objectif ultra grand-angle. Le Find X3 Neo en intègre un. Le Find X2 Lite dispose d'un capteur 64 mégapixels plus classique. Les trois téléphones partagent le même capteur selfie, un modèle 32 mégapixels.

Nous avons eu l’occasion de prendre en main les trois modèles et le Find X3 Neo pourrait être la très bonne surprise de ce début d’année chez Oppo. Retrouvez ci-contre la fiche technique des trois téléphones afin de les comparer les uns avec les autres. Le Find X3 Pro est très élégant avec une nouvelle coque en verre qui inclut la protubérance du module photo. Retrouvez très bientôt dans nos colonnes, ainsi que sur notre chaîne YouTube, le test complet du Find X3 Pro.

Oppo Find X3 Pro Oppo Find X3 Neo Oppo Find X3 Lite Dimensions 163,6 x 74,0 x 8,26 mm 159,9 x 72,5 x 7,99 mm 159,1 × 73,4 × 7,9 mm Poids 193 grammes 184 grammes 172 grammes Ecran 6,7 pouces LTPO AMOLED (20,1:9)

QHD+ (résolution 525 ppi)

taux de rafraichissement 120 Hz

fréquence d'échantillonnage 240 Hz

HDR10+

Corning Gorilla Glass 5

Profondeur de couleurs 10-bits 6,55 pouces OLED (20:9)

FHD+ (résolution 402 ppi)

taux de rafraichissement 90 Hz

fréquence d'échantillonnage 180 Hz

HDR10+ 6,43 pouces OLED (20:9)

FHD+ (résolution 410 ppi)

taux de rafraichissement 90 Hz

fréquence d'échantillonnage 180 Hz Chipset Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) Qualcomm Snapdragon 865 (7nm) Qualcomm Snapdragon 765G (7nm) OS Android 11 + ColorOS 11.2 Android 11 + ColorOS 11.1 Android 11 + ColorOS 11.1 RAM 12 Go 12 Go 8 Go Stockage 256 Go 256 Go 128 Go microSD non non non Capteur principal 50 MP f/1.8, autofocus omnidirectionnel, stabilisation optique

50 MP f/2.2 autofocus omnidirectionnel, objectif ultra-grand angle 110°

13 MP f/2.4, zoom optique 2x, hybride 5x, numérique 20x

5 MP f/3.0, mode microscope, agrandissement 60x

Video 4K à 60 images par seconde

Ralenti 480 images par seconde en 720p

Compatible HDR 10-bits

50 MP f/1.8, autofocus omnidirectionnel, stabilisation optique

16 MP f/2.2, objectif ultra-grand angle 123°

13 MP f/2.4, zoom optique 2x, hybride 5x, numérique 20x

5 MP f/2.4, macro

Video 4K à 60 images par seconde

Ralenti 240 images par seconde en 720p

64 MP f/1.7, double autofocus

8 MP f/2.2, objectif ultra-grand angle 119°

2 MP f/2.4, monochrome

2 MP f/2.4, macro

Video 4K à 30 images par seconde

Ralenti 240 images par seconde en 720p

Capteur secondaire 32 MP f/2.4 32 MP f/2.4 32 MP f/2.4 Batterie 4500 mAh (2x 2250 mAh)

Charge rapide Super VOOC 2.0 65W

Charge sans fil AirVOOC 30W

Compatible Qi 4500 mAh (2x 2250 mAh)

Charge rapide Super VOOC 2.0 65W 4300 mAh (2x 2150 mAh)

Charge rapide Super VOOC 2.0 65W 5G Oui Oui Oui Connectivité WiFi 6

Bluetooth 5.2

NFC WiFi 6

Bluetooth 5.2

NFC WiFi ac dual band

Bluetooth 5.1

NFC Audio Double haut-parleur

Pas de port jack 3,5 mm

Certification Dolby Atmos Double haut-parleur

Pas de port jack 3,5 mm

Certification Dolby Atmos Simple haut-parleur

Pas de port jack 3,5 mm

Certification Dolby Atmos Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP 68 résistant aux éclaboussures résistant aux éclaboussures

La 5G arrive en 2021 dans les modèles abordables d'Oppo

Comme les trois Find X2 et quasiment tous les Reno4 de 2020, les Find X3 sont tous compatibles 5G. Une connectivité qui va s’étendre cette année à la gamme A, information que Denis Morel, patron d’Oppo France, nous a confirmée. La marque participera donc activement cette année à la démocratisation de la 5G, comme ce fut le cas pour la marque cousine OnePlus, avec le Nord, l’année dernière.

Les trois Find X3 seront en vente le 30 mars prochain. Ils bénéficieront de douze jours de précommande, à partir du 18 mars (avec quelques packs que la marque promet d’être intéressants, incluant certains des accessoires connectés lancés en 2020).