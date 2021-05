Le Huawei Band 6 vient redorer le blason des bracelets connectés, grâce à son grand écran – du jamais vu sur ce marché. Avec ses fonctions complètes de suivi d’activité et son autonomie d’exception, il offre pour le prix d’un simple bracelet tout le confort d’une montre.

Par Alix Denoyers

À l’approche de l’été, les constructeurs lancent leurs nouveaux dispositifs de santé – du simple bracelet tracker d’activité à la montre connectée aux fonctions multiples – et le constructeur Huawei, grand spécialiste de ce marché n’est pas en reste. Son nouveau Band 6 est actuellement en précommande pour une commercialisation officielle imminente.

Comme son nom ne l’indique pas, il succède aux Band 4 et Band 4 Pro de 2019. Avec un passage direct à la série 6, la marque chinoise a en ligne de mire son meilleur ennemi dans le domaine des bracelets : Xiaomi et son futur Mi Smart Band 6. Le principal argument de Huawei pour séduire ? Un grand écran de 1,47 pouce Amoled, une taille qui caractérisait jusqu’à maintenant les montres. L’utilisateur y gagne-t-il vraiment ? Nous avons testé ce Band 6 quelques jours pour vérifier s’il s’agit bien de la nouvelle star du moment.

Prix et disponibilité

Malgré son grand écran Amoled digne d’une montre, le Huawei Band 6 peut se targuer d’être vendu au prix extrêmement concurrentiel de 59 euros dans toutes les enseignes habituelles. Équipés d’écrans bien plus petits, ses actuels rivaux sont des références comme le récent Oppo Band vendu au même prix, le Xiaomi Mi Smart Band 5 proposé à 49 euros hors promo (il s’agit d’un modèle de 2020) ou le Fitbit Inspire 2 à 99,95 euros. On mettra carrément de côté le nouveau Fitbit Luxe vendu près de 150 euros ou à l’inverse le Realme Band à 25 euros, très en retrait en termes de caractéristiques.

Compatible Android, comme iOS, le Band 6 est proposé en 4 coloris : Graphite Black (noir), Forest green (vert), Amber Sunrise (orange) ou Sakura Pink (rose). Avec ce modèle bien moins imposant que les montres Watch GT, Huawei part à la conquête du public féminin, une cible qu’il avait déjà en tête il y a quelques mois avec le lancement de la Watch Fit, à la frontière des deux mondes avec son écran de 1,64 pouce, et tout aussi légère et colorée que le Band 6.

Fiche technique du Huawei Band 6

Dimensions 25,4 x 43 x 11,45 mm Poids 18 g (30 g bracelet inclus) Écran 1,47 pouce, AMOLED Définition 194 x 368 pixels Résolution 282 pixels par pouce Connectivité Bluetooth 5.0 BLE Capteurs Cardiofréquencemètre (avec mesure SpO2 et VO2Max), accéléromètre, gyroscope Étanchéité 5 ATM Batterie 180 mAh Autonomie 14 jours annoncés Chargement Câble USB avec port de charge magnétique intégré Compatibilité À partir d’Android 6.0 ou iOS 9.1

Un écran qui tient ses promesses

Commençons tout de suite par l’écran du Band 6, présenté comme l’atout majeur de ce bracelet par Huawei. D’un format rectangulaire, il offre une diagonale de 1,47 pouce (soit plus de 3,73 cm) contre moins de 1 pouce habituellement.

La surface d’affichage plus large que d’ordinaire (par rapport aux écrans tout en longueur de la concurrence), offre de fait une navigation tactile bien plus simple et efficace, sur deux axes : vers le haut ou vers le bas mais aussi vers la gauche ou la droite. Avec en renfort la présence d’un bouton, souvent inexistant sur les bracelets.

L’utilisation de la technologie Amoled, alliée à une définition très correcte de 282 pixels par pouce, assure une excellente qualité d’affichage, avec des noirs profonds, des couleurs vives et des caractères bien lisibles, même en extérieur. À condition de monter la luminosité au maximum, surtout si le temps est ensoleillé ! Dommage de ne pas avoir intégré un mode automatique. Il faudra penser à baisser la luminosité de l’écran en rentrant de son running, sous peine de gaspiller de la batterie inutilement. Dans le même ordre d’idée, inutile de chercher la fonction Always On. Le prix très bas de ce Band prive l’utilisateur de certaines fonctions réservées aux modèles plus haut de gamme. Vous pourrez juste laisser l’écran allumé 5, 10 , 15 ou 20 minutes au choix.

Quoi qu’il en soit, cet écran « Fullview » – bien réactif, ce qui ne gâche rien – séduit par son bel affichage et ce d’autant plus qu’il occupe 64 % de la face avant du tracker, grâce à des bordures qui ont fondu. Selon Huawei, la surface d’affichage est ainsi 148 % plus importante que celle offerte par le dernier Band 4 Pro. Très plaisant à l’usage !

De la légèreté et une conception de qualité

Le design du Band 6 trouve indéniablement son inspiration dans celui de la Huawei Watch Fit, une montre qui nous avait plu par sa simplicité et sa discrétion. Le nouveau tracker de Huawei, à la frontière de la montre et du bracelet, est un peu moins grand et donc plus léger encore (30 grammes tout compris, bracelet inclus).

De forme rectangulaire, le Band 6 est plus fin et allongé que sa grande sœur. Le pourtour de l’écran, à l’apparence métallique est, selon la couleur du bracelet, décliné en gris sombre ou doré. L’ensemble respire la qualité, y compris le bracelet en silicone d’un port très agréable. On apprécie aussi le système de fermeture à boucle, classique et pratique au quotidien.

Le bouton, intégré à la tranche, facilite l’accès aux menus et paramétrages ou permet tout simplement d’activer l’écran voire d’éteindre complètement ou de rallumer le Band.

Sous le tracker, on découvre les capteurs de santé pour la surveillance du rythme cardiaque et l’estimation de la quantité d’oxygène dans le sang (SpO2). Juste à côté de ces capteurs, deux petits connecteurs magnétiques sont destinés à accueillir le câble de chargement propriétaire. Précisons enfin que le Band 6 est étanche (certifié 5 ATM).

Les Contraintes de Lite OS

Comme tous les bracelets connectés, le Band 6 fonctionne avec un système d’exploitation propriétaire. Celui de Huawei qui anime également ses montres s’appelle Lite OS. Compatible avec les smartphones à partir d’Android 5.0 et iPhone à partir de 9.1, cet OS a eu le temps de s’améliorer en quelques générations de dispositifs de santé.

L’utilisation du Band 6 au travers de ses propres menus tout comme au travers de l’application Santé de Huawei s’avère simple et efficace. Les fonctions mises à disposition en termes de suivi d’activités, notifications, personnalisation sont nombreuses, presque aussi riches que sur certaines montres.

En revanche, la bataille technologique et économique qui oppose les États-Unis à la Chine n’a pas eu que des répercussions sur les smartphones de Huawei, toujours privés des services Google sur les modèles de 2020-2021. Pour profiter pleinement des fonctions du Band 6 sur un smartphone Android autre que Huawei, il sera nécessaire au préalable d’installer AppGallery, le magasin d’application de Huawei, introuvable dans le Play Store de Google. Le constructeur fournit sur son site le lien vers le fichier Apk à télécharger pour cela. Il faudra ensuite, depuis l’AppGallery, télécharger HMS Core (Huawei Mobile Services) et l’application Santé dans leur version à jour.

Huawei a bien sûr facilité la tâche de l’utilisateur en fournissant un QR code à scanner pour enchaîner les installations de façon relativement transparente. Malgré cela, les personnes les moins à l’aise avec ce type de manipulations pourraient fort bien être un peu déboussolées, d’autant plus qu’il faudra ensuite impérativement, comme avec tout dispositif de santé, accorder à Santé tous les droits pour recevoir les notifications et se géolocaliser.

En pratique, quelques bugs subsistent, bugs que Huawei corrigera sans doute très rapidement. Nous ne sommes ainsi pas parvenus à activer le suivi GPS depuis la montre (elle fait appel pour cela à celui du mobile, en l’absence de GPS intégré) avec un smartphone Android autre ceux que Huawei. En revanche, en lançant le suivi GPS depuis l’appli Santé, cela fonctionne.

Santé : une application très agréable

Une fois l’appli Santé installée ainsi que votre Band 6 connecté en Bluetooth et opérationnel, vous accédez à la grande majorité des nombreuses fonctions offertes par Huawei pour ses dispositifs de Santé. Suivi de dizaines d‘activités sportives, de vos constantes en continu (fréquence cardiaque, SpO2…), de votre sommeil, de votre stress (avec des exercices respiratoires proposés), mais aussi réception des notifications et accès à de nombreux outils… Il ne manque guère que le GPS intégré au Band 6 pour rivaliser avec la Watch Fit ou même avec la plupart des montres d’entrée de gamme du marché.

On apprécie le design de l’interface, à la fois simple et riche de possibilités. Dans la partie Santé, on trouve le récapitulatif clair de sa journée et l’accès à son historique avec à disposition des graphiques détaillés sur ses exploits sportifs.

Dans Exercice, des programmes de remise en forme sont proposés, de quoi se challenger au quotidien ! Dans Découvrir, il est possible de s’inscrire à des « compétitions « qui récompensent les participants par des badges et parfois des cadeaux.

L’appli n’oublie bien entendu pas de vous tenir informé de vos progrès dans des rapports disponibles régulièrement et de vous prodiguer des conseils.

Dans Appareil, on peut personnaliser le cadran du Band (des dizaines sont disponibles gratuitement dans le Huawei Face Store) et paramétrer ses notifications.

Enfin, dans Moi, on trouve ses récompenses sous forme de badges, ses données personnelles ou l’accès à certains paramètres sportifs.

Précisons que certains paramétrages ne sont accessibles que depuis la montre. Aux sports principaux (course et marche, en intérieur et extérieur, vélo en intérieur et elliptique, nage en intérieur, rameur…), on peut ainsi ajouter depuis le Band des dizaines d’autres activités (Yoga, Pilates, Karaté, tennis de table, etc.). Et la plupart des fonctions se déclenchent depuis le menu principal de la montre, comme la vérification à l’instant t de son taux de SpO2 ou la réalisation d’exercices respiratoires.

C’est également depuis la montre qu’on peut activer la détection automatique d’entraînement valable sur la marche, la course, le rameur et le vélo elliptique ou qu’on peut indiquer des plages horaires pendant lesquelles on ne souhaite pas être dérangé par des notifications.

En l’absence de manuel complet et d’astuces dans la rubrique d’aide – Huawei remédiera sans doute à cette lacune très vite, le Band 6 est en cours de lancement -, il ne faut pas hésiter à parcourir tous les menus.

Surtout pour le suivi du sport et du sommeil

Bien sûr, ce Band n’offre pas un accompagnement aussi professionnel que les montres qui ciblent les grands sportifs – les Garmin, par exemple –. Mais pour 59 euros, ce bracelet connecté s’avère un excellent compagnon de remise en forme, ludique et efficace. Sur les sports principaux comme la marche ou le running, on découvre a posteriori ses parcours sous forme d’animations à partager (dès lors qu’on a activé le suivi GPS). On accède aussi à de nombreuses données – Énergie dépensée, cadence moyenne, longueur de foulée, stress d’entraînement aérobie, Vo2Max, durée de récupération… – ainsi qu’à des graphiques.

Pendant la course ou la marche, on apprécie notamment la vibration qui signale chaque kilomètre parcouru (avec affichage à l’écran). Si les séances de coaching disponibles sur la Watch Fit ne sont pas proposées sur le Band, l’utilisateur bénéficie en revanche d’un accompagnement et d’encouragements vocaux tous les kilomètres. On lui indique (en anglais) des informations comme son temps ou son rythme cardiaque. Seules conditions, avoir installé des écouteurs et lancé la séance d’entraînement depuis l’appli Santé.

Même chose pour le sommeil avec une analyse quotidienne de vos nuits (sommeil profond, léger, paradoxal), mais aussi de la qualité de votre respiration, de vos réveils nocturnes, sous la forme de données et graphiques. Explications et conseils sont prodigués pour améliorer sa qualité au fil du temps. Dans sa volonté de séduire un public féminin, Huawei a même ajouté un suivi du cycle menstruel.

Pour ce qui concerne les fonctions connectées, on reste sur sa faim. On peut afficher à l’écran du Band ses notifications (appels, SMS, réseaux sociaux, mails), mais pas y répondre. L’écran est suffisamment grand pour afficher le texte d’un SMS. En revanche, les émojis ne sont pas pris en charge.

Le Band 6 n’intègre pas non plus d’assistant intelligent comme Alexa, par exemple (pour ne pas citer Google Assistant, persona non grata). On reste de ce point de vue sur un bracelet d’entrée de gamme, surtout centré sur le suivi d’activités. Il est donc impossible d’installer de nouvelles applications. Vous pourrez juste piloter la musique de votre smartphone depuis l’écran.

L'autonomie

Malgré sa petite batterie de 180 mAh, le Band 6 est parfaitement optimisé pour assurer une longue autonomie. Si vous pensez à régler correctement la luminosité de l’écran, restreignez les notifications (appels, SMS et Messenger, par exemple), n’activez pas en continu le suivi du stress et du SpO2 et que vous vous limitez à deux à trois séances de sport par semaine, le tracker devrait tenir les promesses de son concepteur : à savoir deux semaines d’autonomie.

Avec une utilisation bien plus intense, incluant plus de séances de sport hebdomadaires, luminosité à fond et suivi en contenu des constantes, nous avons passé la barre des 7 jours d’utilisation, ce qui est très bien.

Grâce à la charge rapide autorisée par le câble USB fourni, il est par ailleurs possible de recharger le Band de 0 à 50% en une quinzaine de minutes seulement. Et s’il faut comptez 1h10 environ pour une charge complète, il ne faut que quelques petites minutes au Band 6 pour recouvrer plusieurs heures voire plusieurs jours d’autonomie. Pratique quand on est pressé d’aller courir et qu’on a oublié de recharger son tracker.