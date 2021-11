Black Friday PC portables 2021 : les prix sont en chute libre ce vendredi !

Vous recherchez un PC portable gamer ou bureautique ? Grâce au Black Friday 2021, les boutiques en ligne proposent des offres avec des réductions très importantes. Ce vendredi 26 novembre 2021, les prix descendent beaucoup plus bas. On a sélectionné pour vous les meilleures bons plans pour acheter moins cher.

Le Black Friday fait chuter le prix des PC portables. De nombreux modèles sont en promo tionen ce moment avec des prix qui fondent comme neige au soleil. Que vous soyez à la recherche d'un PC portable gamer, d'un modèle personnel, voire professionnel, vous êtes arrivé au bon endroit.

Avec moins de 1 000 €, vous pouvez vous offrir un PC portable gamer qui tient la route. Comme le Lenovo Legion 5 dont le prix est passé sous la barre des 950 € à l'occasion Black Friday. Voici donc les promos à regarder de près. Des offres que nous avons dénichées dans le cadre du Black Friday chez Fnac Darty, Cdiscount, Leclerc ou encore Rue Du Commerce.

Le top des bons plans PC portables à saisir lors de la Black Friday Week

PC portable HP 15 AMD Ryzen 5 4000 à 469,99 € 549,99 €

Si vous disposez d'un tout petit budget, voici le bon plan à ne pas rater à l'occasion de la Black Friday Week sur Cdiscount. Le PC portable HP 15s-eq1157nf y est proposé sous la barre des 500 €. À ce prix, le PC embarque un processeur AMD Ryzen 5 de 4è génération (4500U) disposant de 6 cœurs avec une fréquence de base de 2,3 GHz. En Turbo, il est capable de grimper jusqu'à 4 GHz.

Pour épauler le CPU, ce PC dispose d'une mémoire RAM de 8 Go et d'un stockage SSD M.2 PCIe 3.0 de 512 Go. Quant à l'écran, il est au format 15,6″ en définition Full HD. Ce PC st surtout taillé pour de la bureautique et le divertissement. Et même s'il n'est pas fait pour le gaming, il offre des performances acceptables pour jouer à de nombreux jeux à condition de faire des concessions.

Niveau connectique, on y retrouve un port USB type-C, deux ports USB Type-A , un port HDMI 1.4b, une prise adaptateur secteur Smart Pin et une prise combinée casque/microphone. Ultra-fin, il pèse 1,69 kg. Quant à l'autonomie, elle est de 8 heures selon la fiche technique.

Asus Zenbook 13 OLED à 699 € 849 €

Grâce à ce bon plan Black Friday sur Fnac, vous pouvez vous offrir le tout nouveau PC ultra portable Asus ZenBook 13 OLED moins cher. La version 256 Go (SSD) est en effet à 699,99 € au lieu de 849,99 €, ce qui correspond à une réduction de 150 euros. Si vous voulez plus de stockage, la version 512 Go est à 799,99 € au lieu de 999,99 €.

La réduction sur ce modèle est de 200 €. Pour ce qui est des autres caractéristiques de ce PC, il dispose d'un un écran OLED de 13,3 pouces en définition Full HD, d'un processeur Intel Core i5 de 11e génération, 4 cœurs à pouvant monter jusqu'à 4.2 GHz. On y retrouve également un GPU Intel Iris Xe Graphics intégré. Selon que vous choisissiez la version 256 Go ou 512 Go, vous avez droit à une RAM de 8 Go ou 16 Go respectivement.

Enfin, pour ce qui est de la connectique, le PC dispose de 2 ports USB-C, d'un port USB-A, d'un port HDMI 2.0, deux ports ThunderBolt 4 ainsi que d'un port Micro-SD. Pour tout savoir sur l'Asus Zenbook 13 OLED, vous pouvez lire notre test complet du modèle.

Surface Laptop Go à 719 € 999 €

Le Surface Laptop Go est en promotion sur Amazon à l'occasion du Black Friday. Dans sa version 256 Go, il est disponible au prix de 699,99 euros au lieu de 999 euros. Vous profitez donc d'une réduction non négligeable de 300 € qui est valable sur le coloris bleu glacier. Ce PC portable signé Microsoft est sorti il y a tout juste un an.

À 700 €, il offre l'un des meilleurs rapport qualité prix pour s'équiper d'un modèle performant à un tarif raisonnable. Il s'agit d'un modèle plutôt compact disposant d'un écran PixelSense de 12,45 pouces en définition 1536 x 1024 pixels. Son processeur Core i5 de 10e génération a une vitesse de 3,6 GHz et est épaulé par une mémoire vive de 8 Go.

Le Surface Laptop Go tourne sous Windows 10 S et offre une autonomie indicative de 13 heures. Enfin niveau connectique, vous avez un port USB 3.0, un port USB-C, une prise Jack 3,5 mm. Et pour la connectivité, il dispose de puces Bluetooth 5.0 et Wifi 802.11 b/g/n. Ce PC est ultra-light, ne pesant que 1.1 kilo.

Lenovo Ideapad gaming 3 à 799 € 999 € (Epuisé)

Le Black Friday sur le site de la Fnac vous offre l'occasion de vous équiper de ce PC portable gamer en profitant d'une réduction de 300 €. Son prix passe ainsi de 999 € à 699 €. C'est une bonne affaire sur le Lenovo Ideapad gaming 3 qui est équipé d'un GPU GeForce RTX 3050 de dernière génération. De quoi jouer en Full HD dans des conditions correctes, avec le Ray Tracing.

La carte graphique est épaulée par un processeur AMD de dernière génération, le Ryzen 5 5600H cadencé à 3,3 GHz (fréquence Trubo de 4,2 GHz). Une mémoire vive de 8 Go accompagne le CPU, tout comme un stockage SSD de 512 Go. L'écran de ce PC gamer est d'une diagonale de 15,6 pouces en définition de 1920 x 1080 pixels.

Et pour ce qui est de la connectique, il dispose de deux ports USB 3.2, d'un port USB-C et d'une sortie HDMI 2.0. Enfin, on y retrouve également un port Gigabit Ethernet et une carte Wifi 802.11 ac (WiFi 5).

Asus Vivobook Pro 14 et 15 OLED à partir de 729 € 999 €

Cdiscount permet de s'équiper du PC portable Asus VivoBook Pro 14 OLED à bon prix. Vous pouvez l'acheter en ce moment à 729 € au lieu de 999 € en temps normal. Cela correspond à une réduction immédiate de 270 €. Ça c'est pour le modèle de 14 pouces. Et si vous voulez un écran plus grand, la version 15 pouces est aussi en promo à 999,99 € au lieu de 1299,99 €.

Pour ce qui est de leurs caractéristiques, commençons par l'écran qui est de définition 2880 x 1800 pixels pour le modèle de 14 pouces et Full HD pour celui de 15 pouces. Les deux PC disposent d'un CPU quad core Intel Core i5-11300H de 11e génération cadencé à 3,1 GHz (pouvant grimper jusqu'à 4,4 GHz). La mémoire vive est d'une capacité de 8 Go.

LA partie graphique est assurée par un GPU Intel Iris Xe Graphics. Et pour la partie stockage, vous avez un SSD NVMe d'une capacité de 512 Go. L'Asus VivoBook Pro est un PC taillé pour de la bureautique et s'adresse principalement aux professionnels. La partie connectique se compose d'un port USB 3.2, de deux ports USB Type A, d'un port USB 3.2 de type C, d'un port HDMI et d'une prise jack 3,5 mm.

Cet ordinateur dispose aussi d'un slot pour les cartes microSD. Et enfin, s'il tourne sous Windows 10 Home à l'achat, vous pourrez tout à fait le mettre à jour et passer à Windows 11.

Asus Vivobook OLED à 799 € 999 €

Ce modèle en promo chez Boulanger et Rakuten n'est pas à confindre avec le Vivobook Pro OLED. Si les deux partagent le même look, les configurations ne sont pas les mêmes. Le PC portable Asus S533EA-L1895T Vivobook OLED de 15,6 pouces offre une définition Full HD, un CPU Intel Core i5 épaulé par 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, un GPU Intel Iris Xe Graphics ainsi qu'une batterie capable de tenir 9 heures après charge.

Niveau connectique, on retrouve une puce Wifi 5, le Bluetooth 4.1, deux ports USB 2.0, deux ports USB 3.2 Gen 1 et un port HDMI. Ce PC est proposé au prix de 799 euros au lieu de 999 euros.

Lenovo Legion 5 avec RTX 3060 à 949 € au lieu de 1119 €

Pour ce nouveau deal du Black Friday, Cdiscount propose le PC portable gamer à un très bon prix. Alors qu'il est proposé en temps normal à 1119 euros, le Lenovo Legion 5 15ACH6H voit son prix descendre à 949,99 euros sur Cdiscount. À titre d'info, l'enseigne offre en plus l'antivirus Norton 360 Deluxe valable pendant 12 mois pour pour trois ordinateurs.

Pour en venir aux caractéristiques du Lenovo Legion, il dispose d'un écran de 15,6 pouces en définition de 1920 x 1080 pixels et offre un taux de rafraichissement de 120 Hz. À l'intérieur, on retrouve un processeur AMD Ryzen 5 5600H ainsi qu'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060. Le tout est accompagné d'une mémoire RAM de 8 Go de RAM et de 512 Go de SSD. Enfin, sa batterie lui permettant de tenir 7 heures

Apple MacBook Air 13” puce M1 à 999 € 1129 €

Et voici un bon plan pour les utilisateurs d'Apple. À l'occasion de la Black Friday Week chez Fnac et Amazon, le MacBook Air M1 de 2020 voit son prix descendre à 999 € alors qu'il faut débourser 1129 € en temps normal pour se l'offrir. Faites le calcul et cela donne 130 € de réduction immédiate.

Le modèle en promo est celui qui dispose d'un SSD de 256 Go, avec 8 Go de RAM. Grâce au processeur M1, le MacBook Air M1 fait un bond en avant en matière de performances et rivalise désormais sur ce plan avec les MacBook Pro. Tout en offrant une bien meilleure efficacité énergétique qui lui permet de tenir 20 heures en une charge.

PC Ultra portable Huawei MateBook X Pro à 1 199,99 € 1 799,99 €

Huawei n'a plus la cote sur le marché des smartphones, mais évolue normalement sur celui des PC grâce à la récupération de sa licence Windows 10. Le MateBook X Pro est l'un des modèles récents de la marque et conviendra à ceux qui sont à la recherche d'un PC puissant et ultra fin. Lancé il y a quelques mois, le nouveau Matebook de Huawei fait l'objet d'une belle réduction de 600 euros qui fait passer son prix de 1799 € à 1199 €. C'est le prix le plus bas que nous avons vu depuis sa sortie. Pour rappel, ce PC portable est équipé d'un écran tactile de 13,9 pouces en définition 3000 x 2000 pixels. À l'intérieur, on retrouve un processeur Intel Core i7 1165G7 cadencé à 2,8 Ghz, avec une fréquence Turbo Boost de 4,7 GHz. La partie graphique est gérée par un GPU Intel Iris Xe. Pour le reste, ce PC dispose d'une RAM de 16 Go, d'un SSD de 1 To et d'une connectique complète composée d'un port USB-A 3.2 et de deux ports USB Type C USB 3.2 . Pour la connectivité, vous avez ce qu'il y a de plus récent à savoir une carte Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1. Le Huawei MateBook X Pro dispose également d'un capteur d'empreintes digitales, d'un capteur de lumière ambiante et d'une batterie de 56Wh lui permettant d'offrir une autonomie indicative de 10 heures.

PC portable gamer Asus ROG Strix Scar 15 à 1 499,99 € 1 899,99 €

Rue Du Commerce fait aussi son Black Friday. Il est possible en ce moment d'acheter le PC portable gamer Asus Rog Strix Scar G533QM-HF047T à 1499 € au lieu de 1899 €. Vous bénéficiez donc d'une réduction importante de 400 €. On monte en gamme ici avec ce PC équipé d'une GeForce RTX 3060 qui permet de profiter confortablement des jeux les plus récents en Full HD avec RTX On.

Le PC dispose d'un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 300 Hz. Le temps de réponse offert est de 3ms. L'Asus Rog Strix Scar s'appuie aussi sur un processeur AMD Ryzen 7 de 5e génération (5800H) épaulée par une mémoire RAM de 16 Go. Pour accompagner le tout, vous avez un SSD de 1To. C'est clairement un bon plan à saisir pour les gamers exigeants souhaitant jouer en Full HD sur portable.

PC Gamer Asus Tuf gaming A17 à 1 499,99 € 1 799,99 €

Pour le même prix que l'Asus Rog Strix Car, vous avez un autre PC gamer, l'Asus TUF A17 qui profite d'une réduction de 300 € qui fait passer son prix à 1499 € au lieu de 1799 €. Ce modèle dispose d'un grand écran de 17,3 pouces en définition Full HD avec taux de rafraîchissement de 144Hz. Son avantage, c'est surtout la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 qu'on retrouve à l'intérieur.

Elle est accompagnée d'un processeur AMD Ryzen R7-5800H avec 16 Go de RAM. Mais aussi d'un stockage SSD NVMe PCIe de 512 Go. Vous disposez d'un emplacement en plus pour étendre le stockage à votre guise. Au vu des caractéristiques qui sont les siennes, l'Asus TUF A17 à 1499 € est une bonne affaire.