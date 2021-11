Black Friday casque audio et écouteurs : Sony, Bose, Beats by Dr. Dre, équipez-vous à prix réduit !

Le Black Friday c'est l'occasion rêvée de s'équiper d'un casque audio ou d'une paire d'écouteurs sans fil à petit prix. Sony, Bose, JBL, Jabra, Sennheiser, pratiquement toutes les marques en profitent pour brader les modèles de l'an dernier mais aussi quelques références plus récentes. Pour vous aider à trouver la perle rare, nous avons regroupé ici les meilleures offres Black Friday portant sur les casques audio et les écouteurs sans fil.

Les meilleures offres Black Friday sur les casques et écouteurs sans fil

Le top des offres sur les casques audio

Casque audio Sennheiser HD 599 édition spéciale à 90,99 €

Commençons notre top offres Black Friday sur les casques audio et écouteurs sans fil avec ce Sennheiser HD 599 édition spéciale qui passe à 90,99 € au lieu de 199 € en moyenne. C'est du coté de l'enseigne en ligne Amazon qu'il faut se tourner pour profiter de ce bon plan. Pour le coup, le géant du e-commerce frappe fort en proposant une réduction de folie de 53 %. Une affaire en or à saisir au plus vote !

Pour moins de 100 euros donc, vous pouvez acquérir ce casque haut de gamme de de type circum-auriculaire ouvert. Il profite d'un conception E.A.R (Ergonomic Acoustique Raffinement), et le signal audio se canalise directement dans vos oreilles. On retrouve également un arceau rembourré ainsi que de luxueux coussinets d'oreilles pour un confort d'écoute optimal.

Les transducteurs conçus par Sennheiser utilisent des bobines acoustiques en aluminium offrant un haut rendement, une excellente dynamique et une distorsion extrêmement faible. Sa fréquence de réponse est comprise entre 12 à 38 500 Hz. Enfin, le casque Sennheiser HD 599 est livré avec un câble amovible de 3 mètres (pour prise jack 6,35 mm) et un câble amovible de 1,2 mètre (pour prise mini-jack 3,5 mm).

Beats Solo 3 à 109,99 €

On continue avec un casque signé Beats by Dr. Dre. Le Beats Solo 3 s'affiche chez Amazon, Fnac et Darty au meilleur prix du moment à l'occasion du Black Friday. Si généralement on le trouve aux alentours des 199,99 €, une réduction de 90 € fait chuter drastiquement son prix pour arriver à 109,99 € seulement.

Pour ce tarif, vous bénéficiez d'un casque audio offrant une excellent qualité d'écoute. Le Beat Solo 3 embarque la puce Apple W1 pour une connectivité Bluetooth classe 1 sans fil. Très endurant, il offre une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 40 heures, idéal pour vos activités au quotidien. Il est en outre compatible avec les appareils iOS et Android. De plus, on retrouve également la technologie Fast Fuel, qui lorsque le niveau de la batterie est faible permet de gagner 3 heures d'écoute en seulement 5 minutes de charge.

Beats Solo Pro à 149,99 €

Toujours chez Beats by Dr. Dre, le Beats Solo 3 est un modèle un peu plus haut de gamme que le Beats Solo 3. Il est proposé au meilleur prix à l'occasion du Black Friday Amazon au prix de 149,99 € au lieu de 279,99 € chez les autres commerçants. Une remise de 50 % donc, à saisir le plus rapidement possible car même si le Black Friday court jusqu'au 29 novembre 2021, il se pourrait bien qu'à ce tarif préférentiel, les pièces en stocks partent comme des petits pains.

Ce modèle embarque la technologie de réduction de bruit active qui offre une immersion des plus totale et permet d'isoler le son lorsque vous utiliser le casque dans des environnements bruyants. Très endurant, il offre en outre une autonomie très confortable pouvant atteindre jusqu'à 22 heures d'écoute et jusqu'à 40 heures lorsque les modes réduction active du bruit et transparence sont désactivés.

On retrouve la puce Apple H1 pour casques et écouteurs ainsi que de la technologie Bluetooth classe 1 pour une portée plus élevée et moins de pertes de connexion. Tout comme le Beats Solo 3, il est compatible avec les appareils tournant sous iOS et Android. Ce modèle se démarque de par la présence de ses commandes mains libres.

Sony WH-1000XM3 à 199 €

On continue avec le Sony WH-1000XM3 qui voit son prix chuter sous la barre des 200 euros à l'occasion du Black Friday. Plusieurs boutiques telles qu'Amazon, Fnac/Darty, Cdiscount, Boulanger se sont alignés sur la même promo. Pour rappel, le Sony WH-1000XM3 voit son prix fondre à 199 € était commercialisé à un prix de départ de 379 € lors de sa sortie. Depuis l'arrivée sur le marché de son successeur, le 1000XM4, son tarif est alors passé à 279 €.

Grâce au black Friday, il est donc possible de réaliser une économie de 80 euros. Même quelques années après le WH-1000XM3 reste en 2021 un des meilleures casque audio doté de la réduction de bruit active. Pour en venir à ses fonctionnalités et caractéristiques, le 1000XM3 propose un design sobre et élégant, avec une conception qui respire la qualité.

Il prend en charge la plupart des codecs audios tels que LDAC, AptX et AptX HD. Enfin, son autre point fort est son autonomie qui peut atteindre jusqu'à 30 heures en écoute, le tout avec la réduction de bruit activée. Cerise sur le gâteau, seules 15 minutes de charge lui sont nécessaire pour gagner 8 heures d'autonomie.

Sony WH-1000XM4 à 299 €

Pour le Black Friday, le casque audio Bluetooth Sony WH-1000XM4, voit son prix baisser. Il est disponible chez les enseignes Amazon, Boulanger, la Fnac et Darty au prix de 299 €. C'est 80 euros de moins que son prix conseillé de 379 €. Si vous avez les moyens, c'est une offre à saisir d'urgence, valable dans la limite des stocks disponibles. Sinon, le 1000XM3 fera aussi très bien le job, avec quelques fonctions absentes, mais la qualité sonore toujours au rendez-vous.

Pour en revenir au Sony WH-1000XM4, le successeur du WH-1000XM3 dont il reprend le même design propose quelques nouveautés bienvenues. Haut de gamme, ce casque audio Bluetooth à réduction de bruit active offre une qualité sonore exceptionnelle, proche de la perfection. Sony a intégré un capteur de proximité et de commandes tactiles réactives. Ce qui ajoute un réel plus dans l'expérience de l'utilisateur.

Le WH-1000XM4 offre une autonomie pouvant atteindre 30 heures en écoute et dispose également de la recharge rapide via son port USB type-C. Côté confort d’utilisation, il n’y a vraiment rien à redire. Le casque est toujours aussi agréable à porter au quotidien, même lors d’une utilisation prolongée. Son poids de 252 grammes est exactement le même que celui de son prédécesseur.

Le top des offres sur les écouteurs sans fil

JBL Tune 225 à 49,99 €

Passons à présent aux meilleurs bons plans Black Friday sur les écouteurs sans fil. Pas forcément la peine de dépenser une fortune pour s'équiper de modèles performants, offrant un bon confort d'utilisation et une qualité d'écoute correcte. Si vous n'avez pas envie de dépenser plus de 50 euros pour vous équiper, les écouteurs intra-auriculaires sans fil True Wireless JBL Tune feront l'affaire.

D'autant plus qu'il sont proposés en promotion du coté de Darty et la Fnac qui y appliquent une réduction de 30 euros sur leur prix conseillé de 79,99 €. Du coup, il reviennent à seulement 49,99 €.

Ces écouteurs True Wireless offrent une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 25 heures. Ils vous permettent d’écouter votre musique mais aussi de répondre à vos appels en toute facilité. Ils sont livrés dans leur boitier de recharge Ghost Edition qui propose un design transparent du plus bel effet et vous permet d'accéder rapidement à vos écouteurs.

Jabra Elite 85t 149,99 € ou 75T à 89,99 €

On continue avec des écouteurs sans fil de marque Jabra. Même si son rayonnement dans le domaine de l'audio est moindre que celui de Bose ou Sony, le constructeur a tout de même le mérite de proposer des écouteurs alliant un excellent rapport qualité prix. Des Jabra Elite 65T aux Elite 85T en passant par le 75T, les écouteurs à réduction de bruit active de la marque ont trouvé leur public.

Pour 149,99 € au lieu de 249,99 €, il est possible pour le Black Friday Amazon de se procurer les Jabra Elite 85T. Ce modèle se démarque de par sa qualité sonore, mais aussi la présence de la réduction de bruit active ainsi qu'une excellent ergonomie. Avec la réduction de bruit activée, ils proposent une autonomie de 6 heures en écoutes, et jusqu'à 25h avec le boîtier de chargement.

Si ce modèle est trop onéreux, vous pouvez vous tourner vers les Jabra Elite 75T. Ils offrent une qualité sonore quasi identique, pour un prix de 89,99 € au lieu de 149,99 € en moyenne, toujours dans le cadre des bons plans Black Friday chez Amazon.

Apple AirPods 2 à 114,99 €

Très prisés, les AirPods 2 d'Apple sont disponibles au meilleur prix du coté du Black Friday Cdiscount. Le site de vente en ligne les affichent à 114,99 € au lieu de 149 € en moyenne. Ils représentent une excellente alternative aux AirPods Pro ou aux récents AirPods 3. Coté autonomie, on est sur une moyenne de 5 heures en écoute et 3 heures en conversation.

Grâce à leur boitier de charge filaire fourni, elle peut grimper jusqu'à 24 heures. Et pout conclure, les AirPods 2 sont compatibles avec l'assistant intelligent Siri et embarquent la technologie sans fil Bluetooth la puce H1 que l'on retrouve aussi sur le casque audio Beats Solo Pro.

Pack Galaxy Buds Pro + chargeur rapide à 169,99 €

Pour le Black Friday, la Fnac, propose un pack en exclusivité qui se compose des écouteurs sans fil haut de gamme Samsung Galaxy Buds Pro avec en prime un chargeur rapide offert. Le prix du pack ? 169,99 € au lieu de 229,99 € soit une réduction de 60 euros. Ces écouteurs True Wireless sont les meilleurs conçus à ce jour par Samsung. Si vous souhaitez de plus amples informations, nous vous invitons à lire notre test complet des Samsung Galaxy Buds Pro.

Les autres offres Black Friday à découvrir

Voilà pour notre sélection des meilleures offres sur les casques audio et écouteurs sans fil. Si vous souhaitez découvrir les autres bonnes affaires de ce Black Friday, vous pouvez consulter nos autres articles qui regroupent les meilleures offres par catégories de produits.

