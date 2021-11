Black Friday PS5 / PS4 : jeux et abonnements Plus 2021 à prix réduit

Le Black Friday PS4 et PS5 est à l'honneur pour cette édition 2021. En effet, l'évènement commercial de cette fin d'année est une aubaine pour les gamers. Que vous soyez à la recherche d'un jeu ou d'un abonnement au PSN Plus, vous pouvez vous faire plaisir à prix réduit. Ensemble, découvrons les meilleurs bons plans du Black Friday PS4 / PS5.

Meilleurs bons plans PS4 et PS5 en magasin

Si vous souhaitez faire de bonnes affaires sur les jeux PS4 et PS5, sachez que certaines enseignes de grandes distribution proposent des promotions à l'occasion du Black Friday depuis le vendredi 19 novembre 2021, les voici.

Carrefour du 19 au 29 novembre 2021



Dans le catalogue Black Friday mis à disposition par l'enseigne Carrefour, on trouve des offres intéressantes sur quelques jeux PS4 et PS5 avec notamment FIFA 22 sur PS5 qui passe à 49,95 € ou encore l'abonnement de 12 mis au service PlayStation Plus qui voit son prix chuter à 44,96 € au lieu de 59.99 €. Voici, l'essentiel des meilleures offres Black Friday Playstation chez Carrefour.

Casque filaire Razer Kraken X pour PS4 et PS5 à 29,97 €

Just Dance 2022 sur PS4 et PS5 à 39,95 €

Carte abonnement 12 mois au PS+ pour PS4 et PS5 à 44,96 €

NBA 2K22 sur PS5 à 45 €

FIFA 22 sur PS5 à 49,95 €

Far Cry 6 sur PS5 à 49,95 €

Auchan du 19 au 29 novembre 2021

Du coté d'Auchan, on retrouve également de très belles offres avec en tête d'affiche pour ce Black Friday 2021 le titre de l'année 2020, The Last of US Part 2 sur PS4 à 19,99 € tout comme Days Gone et le très décrié CyberPunk 2077.

Les jeux PlayStation Hits, (God of War, Horizon Zeron Dawn, Uncharted 4, The Last of US Remastered…) gros classiques qui ont contribué au succès de la PS4, sont eux aussi proposés au meilleur prix du moment, à savoir 9,99 €. Voici un petit récapitulatif des meilleures offres Playstation disponibles pendant le Black Friday Auchan du 19 au 29 novembre 2021.

God of War / Horizon Zero Dwan / Uncharted 4 / The Last of US Remastered / Star Wars Squadrons sur PS4 à 9,99 €

Days Gone / Last of US / Cyberpunk 2077 sur PS4 à 19,99 €

The Pathless / Ma vie à la ferme / Greedfall Gold Edition / Planet Coaster / Hiredgun / Overcooked All you can Eat sur PS5 à 22,99 €

Meilleures bons plans PS5 et PS4 en ligne

En ligne, on trouve également quelques bons jeux et l'abonnement Playstation Plus 12 mois à des prix réduits que vous pouvez retrouver du côté d'Amazon, Cdiscount, Cultura la Fnac et Micromania. Bien entendu, entre le début et la fin du Black Friday et du Cyber Monday, cette liste de bons plans devrait évoluer en fonction de nos prochaines découvertes.