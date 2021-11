Black Friday Nintendo Switch : découvrez les offres 2021 à ne pas rater

La Nintendo Switch n'échappe pas au Black Friday 2021. Si vous comptez acheter cette console pour vous l'offrir ou l'offrir à Noël, sachez qu'on a concocté une liste des offres qui nous semblent les plus intéressantes en ce moment. Ici découvrez les meilleurs bons plans sur la Nintendo Switch dans les grandes enseignes de distribution mais aussi en ligne.

Les meilleurs offres Nintendo Switch en magasin

Il existe 3 modèles de Nintendo Switch : la classique, la lite (mode portable uniquement) et enfin celle qui possède un écran OLED. A vous de choisir en fonction de vos besoins. Bien évidemment d'ici le début et la fin du Black Friday et du Cyber Monday, nous serons amenés à mettre à jour ce listing de bons plans en fonction de nos prochaines découvertes. Si vous avez besoin d'informations au sujet de ces 3 consoles, on vous invite à découvrir ici notre comparatif sur les différences Switch de Nintendo.

La version CLASSIQUE

TOP 1 : Nintendo Switch à 266.49 € – 50 € remboursés sur la carte fidélité, soit 216.49 € cagnotte déduite chez Carrefour Market du 19 au 28 novembre (dans la limite de 10 000 exemplaires disponibles chez l'ensemble des supermarchés Carrefour Market magasins participants).

TOP 2 : Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe à 267.49 € chez Carrefour du 22 au 29 novembre 2021.

TOP 3 : Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe à 269.99 € chez Auchan du 26 au 29 novembre 2021.

TOP 4 : Nintendo Switch à 275.50 € – 25 € remboursés sur la carte fidélité, soit 250.50 € cagnotte déduite chez Intermarché Hyper jusqu'au 12 décembre 2021.

TOP5 : Nintendo Switch + 4 jeux (Dragon Ball Z Kakarot, Instant Sport, Lego Harry Potter Collection, Mario + The Lapins Crétins) + casque gaming à 329.99 € chez Auchan du 19 au 29 novembre 2021 (dans la limite de 10 000 exemplaires disponibles chez l'ensemble des hypermarchés Auchan participants).

La version LITE

TOP 1 : Nintendo Switch Lite Bleue + Fifa 22 à 227.30 € – 50 € remboursés sur la carte fidélité, soit 177.30 € cagnotte déduite chez Carrefour du 19 au 29 novembre 2021.

TOP 2 : Nintendo Switch Lite (turquoise, jaune ou corail) à 203 € – 15 € remboursés sur la carte fidélité, soit 188 € chez Intermarché Hyper jusqu'au 12 décembre 2021.

La version OLED et CLASSIQUE

TOP 1 : Nintendo Switch Oled + 2 jeux (Just Dance 2022, Mario et les Lapins Crétins : Kingdom Battle) à 356.86 € chez Carrefour du 19 au 29 novembre 2021.

TOP 2 : Nintendo Switch Oled à 321.50 € – 25 € remboursés sur la carte fidélité, soit 296.50 € cagnotte déduite chez Intermarché Hyper jusqu'au 12 décembre 2021.

TOP 3 : Nintendo Switch Oled à 310.49 € chez Leclerc jusqu'au 4 décembre 2021.

Les meilleures offres Nintendo Switch en ligne

La version CLASSIQUE



TOP 1 : Sur Amazon, il y a un pack composé d'une console le Nintendo Switch Néon V2 + du jeu Mario Kart 8 Deluxe (code de téléchargement) + 3 mois d'abonnement au Nintendo Switch Online au prix de 267.25 €.

Voir cette offre Nintendo Switch sur Amazon

TOP 2 : Sur Cdiscount, il y a un pack composé d'une console le Nintendo Switch Néon V2 + du jeu Mario Kart 8 Deluxe (code de téléchargement) + du jeu Rayman Legends (code de téléchargement) + 3 mois d'abonnement au Nintendo Switch Online + 2 volants Konix pour Joy-cons au prix de 289.99 €.

Voir cette offre Nintendo Switch sur Cdiscount

Quelques jeux Nintendo Switch en promotion pendant le Black Friday 2021

Et enfin terminons par une petit liste de jeux Nintendo Switch proposés à des bons prix, en voici 4 pour le moment :

Alex Kidd in Miracle World DX à 17.90 €

P rogramme d'entrainement cérébral du Dr Kawashim à 18.99 € [terminé]

Stardew Valley Nintendo Switch à 22.99 € [terminé]

Paper Mario : the origami king à 24.16 € (44.16 € – 20 € remboursés sur la carte fidélité)

Enfin si vous avez besoin d'allonger la mémoire votre console, sachez que la carte microSDXC UHS-I pour Nintendo Switch de 128 Go est proposée à un bon prix de 21 euros du côté d'Amazon.

Voir cette offre d'Amazon ici

N'hésitez pas à nous faire part de vos bons plans, si vous en avez découvert d'autres non présents dans notre liste, merci d'avance.