Black Friday montres et bracelets connectés : tous les bons plans qui valent le coup

Les montres et bracelets connectés voient leur prix fondre comme neige au soleil à l'occasion du Black Friday. Dans ce dossier, nous avons rassemblé pour vous les meilleures offres des sites e-commerce pour acheter moins cher.

Black Friday : les meilleurs bons plans montres et bracelets connectés

C'est le Black Friday et les bons plans se sont intensifiés ce vendredi 26 novembre 2021. Si vous recherchez une montre ou un bracelet connecté à prix abordable, les enseignes du web proposent une myriade de promotions en ce moment. Des modèles haut de gamme à ceux d'entrée de gamme, libre à vous de choisir la montre ou le bracelet qui correspond à vos attentes.

Les meilleurs bons plans sur les bracelets connectés

Xiaomi Mi Band 5 à 20 € au lieu de 50 €

Le Xiaomi Mi Band 5 est moins cher à l'occasion du Black Friday chez Amazon, Fnac et Darty. Il s'affiche en ce moment à 19,99 € au lieu de 49,99 €. Un prix très accessible pour vous offrir l'un des meilleurs bracelets connectés du marché. Malgré sa sortie il y a un peu plus d'un an, le Mi Band 5 reste un modèle à la page.

Comparativement à son prédécesseur, il a introduit une charge simplifiée avec un nouveau système magnétique qui facilite la vie. Si le bracelet dispose également de la technologie NFC pour le paiement sans contact, cette option n'est disponible qu'en Chine, comme quelques autres.

Pour le reste, le Xiaomi Mi Band 5 dispose de fonctionnalités de tracking complètes avec 11 modes d'exercice. Vous pouvez suivre votre rythme cardiaque, votre sommeil et votre forme physique. Le bracelet offre une autonomie de 14 jours.

Bracelet connecté Huawei Band 6 à 29,90 € au lieu de 49,90 €



C'est dans le cadre du Black Friday Leclerc que l'enseigne propose une réduction de 40% sur le Huawei band 6. Le bracelet connecté est disponible à 29,90 € au lieu de 49,90 € en temps normal. C'est donc une bonne opportunité pour l'acheter beaucoup moins cher. Il s'agit d'un bracelet connecté très complet disposant d'un écran tactile AMOLED de 1,47 pouce en définition de 194 x 368 pixels.

Niveau autonomie, sa batterie de 180 mAh lui permet de fonctionner pendant 14 jours en une charge. Sa capacité de stockage est de 4 Go et il est étanche jusqu'à 50 m de profondeur. Vous bénéficiez par ailleurs d'un suivi complet des données d'activités et de santé, dont le niveau de stress et de SpO2 dans le sang. Le Huawei Band 6 est compatible Bluetooth 5.0 et s'appaire aussi bien avec appareils Android que iOS. N'hésitez pas à consulter test du Huawei Band 6 pour tout savoir du bracelet connecté.

Honor Band 6 à 39 € au lieu de 50 €

C'est chez Cdiscount qu'on retrouve le Honor Band 6 au meilleur prix dans le cadre du Black Friday. Son prix passe à 39 € au lieu de 50 €. Vous bénéficiez d'une réduction de 22%. Ce bracelet connecté dispose d'un grand écran AMOLED de 1,4 pouce légèrement incurvé sur les côtés. C'est une dalle plutôt large pour ce type de produit. Ce qu'il le rapproche des montres connectées.

Pour ce qui est des fonctionnalités, il offre tout ce qu'il y a de plus classique pour le suivi de vos activités et de vos données de forme. Vous avez un capteur pour la fréquence cardiaque, une fonction de suivi de sommeil, de mesure de l’oxygène dans le sang, etc. les femmes bénéficient par ailleurs d'une fonctionnalité de suivi du cycle.

Bracelet connecté Fitbit Inspire 2 à 69 € au lieu de 99 €

Lancé à 100 € il y a quelques mois, le Fitbit Inspire 2 voit son prix chuter jusqu'à 70 € dans le cadre de la Black Friday Week. Cela correspond à une réduction non négligeable de 30%. On ne présente plus Fitbit qui est l'un des acteurs de référence du marché des trackers d'activité. Avec son modèle Inspire 2 qui est un bracelet connecté, la marque propose un modèle offrant 10 jours d'autonomie.

Il dispose d'un petit écran monochrome qui affiche les informations essentielles. Le bracelet offre également un grand nombre de fonctionnalités de suivi d'activités. Vous disposez également d'un cardiofréquencemètre, d'une fonction de suivi de stress et de suivi du cycle féminin.

Bracelet Fitbit Charge 4 à 99 € au lieu de 149 €

Comme le Fitibit Inspire 2, il dispose d'un petit écran tactile monochrome. Ce bracelet offre jusqu’à 7 jours d’autonomie et son gros point fort, c'est l'intégration d'un GPS. Chose rare sur les bracelets connectés. Vous pouvez donc suivre vos distances parcourues en zone active sans recourir au GPS du smartphone.

Les meilleurs bons plans sur les montres connectées

Xiaomi Mi Watch Lite à 40 € au lieu de 70 €

Version Lite de la Xiaomi Mi Watch, cette montre connectée dispose d'un écran tactile de 1,4” en définition de 320×320 pixels. La montre offre 120 interfaces personnalisables pour changer son look à votre guise. Plusieurs enseignes la proposent en ce moment à 40 € au lieu de 70 €. C'est le cas chez Amazon, Fnac/Darty et LeClerc.

Cette montre connectée dispose d'une batterie de 230 mAh qui lui permet d'assurer une autonomie de 9 jours. Et quand vous vous retrouvez à court d'autonomie, il faut deux heures de charge pour la faire passer de 0 à 100%. Niveau capteurs, elle embarque les systèmes GPS et GLONASS, un baromètre ainsi qu'un podomètre.

Vous bénéficiez de nombreux modes de suivi d'activités sportives, d'une étanchéité jusqu'à 50 m de profondeur. Idéal pour ceux qui font de la natation. Enfin, cette montre est compatible avec les smartphones Android et iOS.

Xiaomi Mi Watch à 99 € au lieu de 149 €

La version haut de gamme, la Mi Watch est elle aussi en promotion pour le Black Friday. Son prix passe en effet sous la barre des 100 €. Grâce à une réduction de 33%, elle est disponible à 99 € au lieu de 149 € chez Amazon, Fnac et Boulanger. Il s'agit là d'une montre haut de gamme au cadran circulaire qui en fait un modèle allant aussi bien pour le sport que pour le style au quotidien.

Parlant de sport, cette montre offre pas moins de 117 exercices de fitness pour suivre vos activités. Vous bénéficiez également de fonctionnalités de suivi très complètes pour les données sanitaires : niveau de stress, taux d'oxygène dans le sang, rythme cardiaque, suivi du sommeil et énergie corporelle, etc. La Xiaomi Mi Watch intègre également un GPS.

Enfin, précisons que la montre dispose d'un écran AMOLED tactile de 1,39 pouce en définition 454 x 454 pixels. La luminosité peut monter jusqu'à 450 nits et s'adapte automatiquement pour une bonne lisibilité en toute circonstance. L'autre point fort de cette montre connectée, c'est son autonomie de 16 jours.

Montre connectée Garmin Forerunner 45 à 119 € au lieu de 199,99 €

Les inconditionnels de la marque Garmin ne sont pas lésés dans la salve de bons plans Black Friday sur les montre connectées. Le modèle Forerunner 45 bénéficie d'une réduction de 40% faisant passer son prix de 200 € à 119 €. Cela correspond à 80 € d'économie.

Pour en venir aux caractéristiques de cette montre, elle dispose d'un écran couleur de définition 208 x 208 pixels, d'un GPS intégré, pour suivre votre allure et les distances parcourues. Plusieurs modes de suivi sport sont proposés, dont la course, la course sur piste en intérieur, le tapis de course, le vélo, le vélo elliptique, le cardio, le yoga, etc.

Vous bénéficiez également d'une fonction sécurité similaire à la détection de chutes de l'Apple Watch. La montre reconnaît les incidents durant certaines activités et envoie votre position en temps réel à vos contacts d'urgence. Enfin, la Garmin Forerunner 45 offre une autonomie allant jusqu'à 7 jours.

Fitbit Versa 3 à 169 € au lieu de 229 €

Amazon et Boulanger proposent un bon plan intéressant sur la Fitbit Versa 3 dont le prix passe de 229,95 € à 165,19 €, ce qui correspond à une réduction immédiate de 26%. Lancé au même moment que la Fitbit Inspire 2, cette montre connectée est orientée sport. Elle offre plus de 6 jours d'autonomie en une charge. Et en cas de manque de batterie, vous pouvez lui redonner une journée d'autonomie en seulement 12 minutes de charge.

La Fitbit Versa 3 intègre un GPS pour le suivi d'allure et de distance en temps réel. L'utilisateur bénéficie par ailleurs d'un suivi continu de la fréquence cardiaque, des calories du rythme de sommeil, etc. La montre est par ailleurs étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur. Parfait pour la natation.

Galaxy Watch 4 à 179 € au lieu de 269 €

Profitez du Black Friday 2021 pour acheter la Galaxy Watch 4 ou Watch4 en profitant d'une réduction de près de 90 euros. La montre connectée Samsung est en effet à 179 € au lieu de 269 € chez Amazon et LeClerc dans sa version de 40 mm. Une très belle offre sachant que la montre a été lancée tout récemment.

La Samsung Galaxy Watch4 dispose d'un écran Super AMOLED de 1,19 pouce en définition 396 x 396 pixels. Grâce à sa mémoire RAM de 1,5 Go et ses 16 Go d'espace de stockage, elle offre une belle marge pour un fonctionnement en toute performance et sans accroc. Enfin, elle tourne sous le syst-me Wear OS et dispose d'une batterie de 361 mAh qui lui permet d'assurer une autonomie de 3 jours.

Apple Watch Series 6 44 mm à 399 €

Ce bon plan Amazon permet d'acheter l'Apple Watch Series 6 à bon prix . La version 44 mm GPS qui est habituellement proposée à 459 € actuellement est à 399 € ce moment. Cette offre est valable uniquement sur le coloris rouge (boîtier en aluminium et bracelet sport rouge). Pour en venir à la fiche technique de l'Apple Watch Series 6, elle est équipée d'un écran Rétina Always-On plus brillant qui assure une bonne lisibilité même en extérieur.

La montre est par ailleurs animée par une Apple S6 et dispose d'une batterie de 3030,8 mAh pour une autonomie de 18h. Enfin pour ce qui est des fonctionnalités, l'Apple Watch Series 6 embarque plusieurs capteurs offrant des options telles que le taux d'oxygène dans le sang, une app ECG, la détection des chutes, pour ne citer qu'elles. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre test de l'Apple Watch Series 6.