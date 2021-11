Black Friday Smartphone 2021 : grand bradage de téléphones Samsung, Xiaomi et OnePlus

Le Black Friday est lancé et il est possible de réaliser de belles affaires sur les smartphones. Xiaomi, Poco, Samsung, OnePlus, iPhone, Google… Il y a de promotions en cours sur les modèles de différentes marques, de l'entrée de gamme au haut de gamme. Nous vous proposons une sélection des meilleures offres Black Friday pour acheter un nouveau smartphone. Le top des bons plans à ne pas rater pour économiser un max.

Les bons plans du Black Friday sont une aubaine, surtout si vous envisagez de vous équiper d'un nouveau téléphone. En effet, durant ces jours de promotions exceptionnelles, il est possible d'acheter le smartphone de vos rêves au meilleur prix de l'année. Bien souvent, ce sont les modèles de l'an dernier qui sont proposés en réduction. Et parfois des smartphones tout récents. Peu importe, puisque au fil des ans, les différences entre les anciens et les nouveaux modèles sont de plus en plus infimes.

Black Friday : les meilleurs bons plans sur les smartphones

Pour l'occasion, ce sont quasiment toutes les enseignes qui sont engagées dans la guerre des prix les plus bas. Amazon, Cdiscount, Fnac/Darty ou encore chez Boulanger, offrent l'opportunité à leurs clients d'acquérir un smartphone Xiaomi, Samsung ou encore Apple à moindre coût, avec des offres toujours plus intéressantes. Et comme un smartphone ne vas pas sans une offre mobile, nous vous invitons dans la foulée à consulter notre top meilleures offres Black Friday sur les forfaits mobiles en promotion.

Top offres Black Friday sur les smartphones Xiaomi

Xiaomi Redmi 9C à 89 €

Pour les personnes voulant un smartphone pas cher pour le Black Friday, sous la barre des 100 euros, le bon plan qui suit devrait particulièrement leur plaire. Pour le Black Friday Leclerc, l'enseigne française propose le smartphone Xiaomi Redmi 9C à prix canon. Alors qu'il faut habituellement débourser la somme de 129 euros pour l'acheter, il est possible de l'avoir sous la barre des 90 euros, à très précisément 89 €. La meilleure offre disponible actuellement.

Venons-en à présent aux caractéristiques techniques du Redmi 9C. Le smartphone embarque un processeur 8 cœurs MediaTek Helio G35 épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Si l'espace ne vous suffit pas, il reste tout à fait possible de l'étendre grâce au port microSDXC. Sa batterie est d'une capacité de 5000 mAh, ce qui est au-dessus de la moyenne. Pour le reste, on retrouve un grand écran Dot Drop de 6,53 pouces avec une définition en HD+ de 1600 x 720 pixels, une double caméra arrière de 13 + 2 MP et une caméra frontale de 5 MP. A ce tarif, difficile de faire mieux.

Poco X3 Pro 256 Go à 159,90 €

On continue notre sélection des meilleures offres Black Friday sur les smartphones avec le Xiaomi Poco X3 Pro équipé de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour le Black Friday, Amazon le propose au meilleur prix du moment, à savoir 199,90 € au lieu de 299 € soit une réduction non négligeable de 100 euros. Lesmartphone Poco X3 Pro est équipé du puissant SoC Snapdragon 860.

Comme précisé précédemment, il s'agit de la version qui embarque une mémoire vive de 8 Go ainsi que 256 Go de stockage. De belles caractéristiques pour un smartphone qui s'affiche actuellement sous la barre des 200 euros. Pour le reste, on retrouve une batterie grande capacité de 5 160 mAh compatible charge rapide 33W.

Pour la partie affichage, nous avons droit à une dalle LCD avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Coté photographie, le terminal se débrouille plutôt bien avec son module de 4 capteurs photos situé à l'arrière qui se compose d'un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle à 8 mégapixels et deux capteurs secondaires de 2 mégapixels. Pour plus d'informations sur le smartphone, nous vous invitons à lire notre test complet du Poco X3 Pro.

Poco F3 256 Go à 299,90 €

Pour le Black Friday, le smartphone Poco F3 s'affiche sous la barre des 300 euros. Ce dernier n'a rien à envier aux modèles premium vendus parfois le double de son prix. Compatible 5G, le Poco F3 arbore un superbe écran AMOLED de 6,67 pouces de définition Full HD+. De plus, grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz, le Poco F3 profiter d'une fluidité exemplaire.

De la partie également, un lecteur d’empreintes digitales intégré directement sous l'écran. Pour le Black Friday il voit son prix chuter de 60 euros du coté de l'enseigne en ligne Amazon. Il est ainsi possible de s'en équiper pour 299,90 € au lieu de 369 €. Pour le reste le smartphone embarque le puissant processeur Snapdragon 870 considéré haut de gamme.

Pour rappel ou à titre d'information, le Snapdragon 870 est une version boostée du déjà excellent Snapdragon 865. Comme nous vous le disions, il est compatible 5G et épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour finir, la partie photo est assurée par trois capteurs, dont un module principal de 48 MP. Vous avez également un objectif grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP.

Top offres Black Friday sur les smartphones Samsung

Samsung Galaxy S20 FE dès 399 €

Passons à présent aux smartphones Samsung avec dans un premier temps, une offre inratable à saisir sur le Samsung Galaxy S20 FE. Le smartphone durant le Black Friday est victime d'une réduction de 260 euros. Aussi bien dans sa version 4G embarquant le processeur Samsung Exynos 990 que dans sa version 5G avec le SoC de Qualcomm, le Snapdragon 865.

Cette réduction exceptionnelle permet donc de se le procurer à un prix inédit : 399 € en version 4G ou 499 € dans sa variante 5G. C'est plutôt une offre très intéressante, surtout lorsqu'on sais que les deux smartphones sont habituellement vendus respectivement 659 € et 759 €.

Bien évidemment, nous vous conseillons de ne pas trop tarder si vous souhaitez profiter de ce bon plan Black Friday smartphone. En effet, même si l'ensemble des commerçants indiquent que l'offre est valable jusqu'au 29 novembre 2021, il y a de fortes chances qu'affichés à ces prix avantageux, les Galaxy S20 FE soient vite indisponibles à cause d'une rupture de stock. Enfin, si vous avez besoin de plus d'informations à son sujet, nous vous invitons à consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy S20 FE.

Samsung Galaxy S21 à 638,98 €

Le Galaxy S21 est aussi en promotion pendant le “Comme d'hab Friday” chez Electro Depot. Alors qu'il a été lancé au tarif de 859 €, le smartphone haut de gamme de Samsung se voit accordé une réduction de 220 € du coté d'Electro-Dépôt. il passe ainsi à 638,98 €. Le smartphone arbore un écran d'une diagonale de 6,2 pouces définition Full HD+. On retrouve un taux de rafraichissement variable jusqu’à 120 Hz. Sous le capot, c'est le Soc Exynos 2100, gravé en 5 nm et épaulé par 8 Go de mémoire RAM, de quoi l'utiliser en toute fluidité, sans aucuns ralentissements.

Coté autonomie, le smartphone est plutôt endurant, grâce à notamment une batterie intégrée d'une capacité de 4 000 mAh. La partie photo, point fort des smartphones de Samsung n'est pas en reste puisqu'on a sur ce S21, un triple capteur photo 64+12+12 mégapixels, un capteur selfie 10 mégapixels. De la partie également, un lecteur d’empreinte ultrasonique, un double haut-parleur AKG et une certification pour l'étanchéité.

Samsung Galaxy S21 Plus à 799,99 €

Excellente offre Black Friday à saisir sur le Galaxy S21+ qui passe à 799,99 € au lieu de 1 059 € du coté de Boulanger er Rue du Commerce, soit une réduction de 259 €. Le Galaxy S21 Plus offre quasiment, les mêmes fonctionnalités que l'on retrouve sur le S21 classique.

Parmi les quelques différences, il y a tout d'abord la taille de son écran, un peu plus grande avec une diagonale de 6,7 pouces. On reste tout de même sur une dalle type AMOLED et la même définition Full HD+ avec taux de rafraîchissement variable à 120 Hz. Qui dit écran plus grand, dit aussi capacité de la batterie revue à la hausse : le S21+ embarque une batterie de 4800 mAh.

Samsung Galaxy S21 Ultra à 979,99 €

On continue notre top smartphone en promo pour le Black Friday avec le ultra haut de gamme de Samsung, le Galaxy S21 Ultra. Le terminal s'affiche sous la barre des 979 euros du coté d'Amazon. Proposé au prix salé de 1 259 euros lors de sa sortie, il est disponible à 979 € grâce à une réduction immédiate de 280 euros. Une affaire en or à ne pas louper.

Concernant ses caractéristiques techniques, le smartphone et le plus imposant de la gamme avec une diagonale de 6,8 pouces. Il profite d’une définition WQHD+ quand les deux autres se contentent du Full HD+. Sa batterie aussi est plus grande puisqu'on est désormais sur une capacité de 5000 mAh. La définition du capteur selfie est de 40 mégapixels. Quatre capteurs photo de 108+12+10+10 mégapixels sont présents à l’arrière, avec un autofocus laser. Le zoom hybride atteint le rapport de 100x. Le S21 Ultra est compatible S-Pen.

Samsung Galaxy Z Flip 3 à 935 € (Expiré)

Vous cherchez un bon plan Black Friday sur un smartphone pliable ? Amazon en propose justement un. Le Galaxy Z Flip 3, s'affiche pour l'occasion à 935 € au lieu de 1059 € dans sa version embarquant 128 Go de mémoire interne. Une réduction de 124 €, non négligeable qui permet de l'avoir sous la barre des 950 euros. A ce tarif, c'est le smartphone pliable le plus abordable du marché.

Pour en venir à ses atouts, le Samsung Galaxy Z Flip 3 dispose d'un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces au format très allongé (22:9). Son importante résolution de 425 pixels par pouce et son taux de rafraîchissement de 120 Hz garantissent une excellente qualité d’affichage. Par rapport au Galaxy Z Flip 2, on note une amélioration majeure. Il s'agit de son nouvel écran externe. Ce dernier est en effet disponible même lorsque le smartphone est replié. La dalle Super AMOLED est presque deux fois plus grande et atteint désormais 1,9 pouce, de quoi afficher au mieux l’heure, le niveau de batterie et surtout les notifications

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 888 gravé avec une finesse de 5nm et compatible 5G. Concernant la quantité de mémoire RAM, une seule variante du smartphone existe. Elle propose 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de mémoire interne. Tout comme sur le Z Fold 3, Samsung n'a pas prévue d'emplacement pour carte microSD.

Coté photo, le Galaxy Z Flip 3 embarque un double capteur photo. Il se compose d’un module principal de 12 MP avec ouverture f/1,8, stabilisation optique de l’image et autofocus Dual Pixel ainsi que d’un ultra grand-angle ouvrant à f/2,2 offrant un champ de vision de 123°. En charge des selfies, la caméra frontale dispose d’une optique 10 MP et f/2,4. Si vous souhaitez plus d'infos, vous pouvez consulter notre test complet du Samsung Galaxy Z Flip 3.

Top offres Black Friday sur les smartphones OnePlus, Google, realme, Asus

Realme 8 5G à 159 €

Les smartphones du constructeur Realme ont de plus en plus la côte en France. Pour le Black Friday il est possible de s'équiper d'un modèle 5G sous la barre des 200 euros. C'est du coté des enseigne Amazon et Cdiscount, que le smartphone Realme 8 5G s'affiche au meilleur prix du moment dans le cadre d'un bon plan du Black Friday. Alors qu'on le trouve généralement à 229 €, il est possible de s'ee équiper pour quelques jours encore à seulement 159 €.

Un smartphone 5G pas cher qui dispose comme vous allez le voir, de plus d'une corde à son arc. En effet, le Realme 8 5G, propose un excellent rapport qualité prix. Le terminal arbore un écran de 6,5 pouces de définition 2400 x 1080 pixels avec taux de rafraichissement de 90 Hz. La partie hardware est assurée par un SoC Mediatek Dimensity 700 gravé en 7 nm et une puce graphique Mali-G57 MC2.

C'est la version embarquant 64 Go de mémoire interne (extensible via microSD) et 4 Go de RAM qui fait l'objet de ce bon plan. En plus d'être compatible 5G, le Realme 8 est doté d'une batterie grande capacité de 5000 mAh compatible charge rapide 18W qui lui assure une excellente autonomie. La partie photo n'est pas en reste puisque le terminal est équipé d'un capteur principal Nightscape de 48 MP et d'un capteur selfie de 16 MP. Enfin, le Realme 8 5G profite d’Android 11 servant de base à RealmeUI 2.0.

OnePlus 8T à partir de 399 €

Ne tardez pas trop pour profiter de ce bon plan Black Friday Amazon qui permet d'acheter le OnePlus 8T avec une réduction immédiate 200 euros. En effet, alors que le smartphone coûte 599,99 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, son prix est descendu en dessous des 400 euros. Il est à 399,99 € très exactement.

Si 128 Go sont trop peu pour vous, vous pouvez vous rabattre sur le modèle de 256 Go de stockage (12 Go de RAM) qui est à 499,99 € au lieu de 699,99 € d'habitude. Une belle opportunité pour tous ceux qui souhaitent acheter un smartphone haut de gamme au prix d'un modèle milieu de gamme.

Asus Zenfone 8 à 499 € (Expiré)

Belle réduction de 200 euros sur l'Asus Zenfone 8 pour le Black Friday. Alors qu'il faut habituellement débourser 699 € pour s'en équiper, Fnac Darty le proposent moins cher à 499 €. Une offre à saisir d'urgence pour les personnes qui voudraient s'équiper de ce modèle. En ce qui concerne les caractéristiques de l'Asus Zenfone 8, on retrouve un écran Super AMOLED de 5,9 pouces définition FHD+ (2400 x 1080 pixels), avec un taux de rafraichissement de 120Hz et un échantillonnage de 240 Hz. Il est également doté d'une protection Gorilla Victus et supporte la technologie HDR10+.

Pour la partie hardware on retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 888 gravé en 5nm, supportant la 5G, couplé à 8 Go de RAM et une mémoire non extensible de 128 Go. Sa batterie d'une capacité de 4 000 mAh compatible charge rapide filaire 30 watts lui assure une excellente autonomie. Enfin, coté dimensions, l'Asus Zenfone 8 mesure 14.78 x 6.85 x 0.92 cm pour un poids de 169 grammes. Le tout tourne sous Android 11 avec l'interface ZenUi 8.

OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro à partir de 599,99 €

Les smartphones haut de gamme OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro font aussi l'objet d'une belle promotion pendant le Black Friday 2021. C'est du coté de l'enseigne en ligne Amazon qu'il faut se rendre pour profiter de ce bon plan. Ainsi, le OnePlus 9 avec 128 Go de mémoire interne passe à 599,99 € au lieu de 799 €. Le OnePlus 9 Pro fait quant à lui l'objet d'une remise de 199 €. Dans sa variante 128 Go + 8 Go de RAM, il est affiché à 719,99 € au lieu de 919 € et à 799,99 € au lieu de 999 € dans en version 256 Go de mémoire interne + 12 Go de RAM.

Ne perdez pas une seule minute si vous souhaitez acheter un des deux smartphones premium du constructeur chinois. Bradés à ces prix préférentiels, ils risquent de connaitre rapidement une rupture de stock. Enfin, si vous n'arrivez pas à vous décider, et pour une analyse plus complète vous pouvez consulter au préalable notre test du OnePlus 9 Pro et notre test du OnePlus 9.

Google Pixel 6 à 599 €

On continue notre sélection meilleures offres smartphones pour le Black Friday, avec le tout dernier Google Pixel 6. Pour l'occasion, il voit son prix baisser de 50 euros pour s'afficher à 599 € au lieu de 649 €. C'est du coté de l'enseigne Boulanger qu'il faut se tourne pour profiter de cette offre. Cependant, tout comme le Pixel 6 Pro, ce dernier pourrait être victime d'une rupture de stock assez rapidement. Si vous êtes intéressé par le Pixel 6, nous vous conseillons donc de ne pas trop tarder.

Pour en venir au Pixel 6 de Google, il s'agit du premier smartphone du constructeur américain à intégrer le processeur Tensor, entièrement conçu par ce dernier. Le smartphone est doté de 8 Go de mémoire RAM et permet une utilisation confortable, même pour le jeu de manière fluide. La partie photo est indéniablement son point fort avec l'intégration de deux capteurs arrière dont un principal de 50Mpx et un capteur frontal de 11,1Mpx.

Grâce à ce combo, les photos du Pixel 6 sont dignes de celles d'un appareil pro. Son écran de 6,4 pouces OLED offre également une fréquence d'affichage de 90Hz, ce qui lui assure une excellente fluidité quelque soit l'utilisation. Le Pixel 6 est également très endurant avec sa batterie de 4 614mAh qui lui confère une excellent autonomie. Compatible 5G, il représente une excellente alternative aux smartphones les plus premium du marché et offre sans doute l'un des meilleurs rapport qualité prix en 2021. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire notre test complet du Pixel 6.

Top offres Black Friday sur les iPhone Apple

iPhone 12 Mini 599 €

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone compact, l'iPhone 12 mini est fait pour vous. D'autant plus qu'il est en promotion pour le Black Friday. Avec son écran d'une diagonale de 5,4 pouces, il conviendra parfaitement aux petites mains et se positionne sur un segment où les modèles sont aujourd'hui très rares. Lancé à 809 €, l'iPhone 12 mini s'affiche aujourd'hui au meilleur prix à 599 € sur Cdiscount, Darty et Fnac pour le Black Friday.

iPhone 12 Pro Max 128 Go à 999 € 1259 €

Sur Cdiscount, l'iPhone 12 Pro Max fait l'objet d'une belle promotion l'occasion du Black Friday. Dans sa version avec 128 Go stockage, il est à proposé au tarif de 999 € au lieu de 1259 € en temps normal. Vous bénéficiez donc d'une remise immédiate de 260 €. L'iPhone 12 Pro Max demeure un très bon modèle en 2021 bien que son successeur soit récemment arrivé sur le marché.

Le smartphone est équipé d'un écran Super Retina OLED de 6,7 pouces, d'un processeur A14 épaulé par une RAM de 6 Go de RAM. On retrouve également à l'intérieur une batterie de 3 687 mAh compatible avec la charge rapide ainsi que de la recharge sans fil MagSafe.

En ce qui concerne la partie photo, l'iPhone 12 Pro Max intègre quatre capteurs, dont 3 modules de 12 MP (grand angle, ultra grand angle et téléobjectif). Le quatrième capteur est LiDar destiné à la réalité augmentée.

