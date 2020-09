Zenbook 14, Pro, Flip S… : Asus dévoile des ultraportables avec écran OLED et processeurs Intel de 11e génération, dès 1500€

Asus a tenu une conférence virtuelle pour présenter ses nouveaux produits. L’IFA ne pouvant se tenir comme à son habitude, c’est par ce biais que la marque taïwanaise a dévoile sa nouvelle gamme d’ultra-portables. Au total, ce sont six machines qui ont été officialisées. Certaines proposent un écran OLED, d’autres un poids plume, mais quasi toutes embarquent un processeur Intel de nouvelle génération.

L’IFA se tient bien cette année, mais dans des conditions particulières. Ainsi, les constructeurs ont privilégié les conférences vidéo pour dévoiler leurs nouveaux produits. C’est le cas d’Asus qui a présenté sa nouvelle gamme d’ultra-portables. Au total, six ordinateurs ont été officialisés, dont cinq Zenbook grand public.

L’ExpertBook B9, un PC a moins de 900 grammes

Asus a dévoilé sa nouvelle version de l’ExpertBook B9, son ordinateur de 14 pouces dédié aux professionnels. La marque a tout fait pour séduire ce marché, avec tout d’abord un poids de 880 grammes sur la balance. Cela en fait le PC de cette catégorie le plus léger au monde, et ce grâce à son châssis en magnésium.

Son design ne change pas par rapport à ce qu’on a l’habitude de voir chez Asus, l’ExpertBook reprenant même le NumPad, le pavé numérique inclus directement dans le pavé tactile grâce à un système de Led. Côté caractéristiques, l’ordinateur propose une dalle IPS de 14 pouces d’une définition de 1920 x 1080 pixels avec un ratio écran façade de 94%. A l’intérieur, nous trouve un processeur Intel Core i5 ou i7 de nouvelle génération (Tiger Lake, tout juste annoncée), jusqu’à 32 Go de RAM ainsi qu’un SSD M2 MVMe de 512 Go ou 1 To.

Asus dédie ce PC aux professionnels avec notamment un accent mis sur la sécurité avec des logiciels intégrés, une caméra IR, un capteur d’empreintes, une large connectique (avec HDMI et port Ethernet) ainsi qu’une autonomie allant jusqu’à 23 heures sur le modèle avec une batterie de 66 Wh (il existe une version avec batterie de 33 Wh).

Les Zenbook 14 et 14 Ultra, les étendards de la nouvelle gamme

Asus a également dévoilé les deux nouveaux Zenbook 14 et 14 Ultra. Les deux sont assez similaires, mais proposent leur particularité qui pourrait aiguiller votre choix. Le ZenBook 14 propose ainsi un NumPad ou un ScreenPad. Ce dernier est en réalité un écran secondaire directement inclus dans le pavé numérique. Une technologie intéressante, mais assez mal exploitée jusqu’à présent. Asus promet d’avoir repensé la partie logicielle pour donner au ScreenPad une nouvelle dimension et le rendre plus intuitif.

Le Zenbook 14 Ultra mise lui sur son poids, puisque le châssis en magnésium lui permet de rester sous le kilo. Sur la balance, il pèse ainsi 980 grammes. Idéal pour le transporter dans un sac toute la journée.

A lire aussi – Test du Asus ZenFone 7 Pro : l’un des meilleurs rapport qualité-prix de l’année

Les deux ordinateurs disposent d’une dalle IPS de 14 pouces (tactile pour le 14) d’une définition de 1920 x 1080 pixels. A l’intérieur, nous trouver un processeur Intel Core i7 de 11e génération avec 16 Go de RAM au maximum. A noter que la partie graphique peut être gérée soit par un eGPU Intel Xe ou par un GPU Nvidia GeForce MX450, toujours utile. Ils peuvent être dotées d’un SSD M2 MVNe juqu’à 1 To.

Le Zenbook 14 sera commercialisé à partir de 1500 euros tandis que la version ultra commencera à 1600 euros. Ils sortiront en France dans le courant de l’année.

Zenbook S et Zenbook Flip S, l’OLED fait son entrée dans la gamme

Les Zenbook S et S Flip se concentrent eux sur la partie écran et visent plus les photographes et ceux qui travaillent dans l’image en règle générale. Le Zenbook S, tout d’abord, dispose d’une dalle tactile de 13,9 pouces d’une définition de 3300 x 2200 pixels. Elle promet un très grand respect des couleurs grâce à sa certification PANTONE et, c’est un plus pour certain, adopte un ratio de 3 :2. La luminosité peut aller jusqu’à 500 nits.

Le S Flip dispose lui d’une dalle OLED, chose assez rare sur le marché du PC, tactile et en 4K. Là encore, l’accent est mis sur les couleurs avec une certification PANTONE. L’écran est également conçu pour les stylets avec une détection de 4069 niveaux de pression. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un hybride avec un écran pivotant autour du clavier.

Les deux ordinateurs sont équipés d’un Numpad, d’un processeur Intel Core de 11e génération avec eGPU Intel Xe et de 16 Go de RAM au maximum. La connectique est également très complète avec un port HDMI, deux ports Thunderbolt 4 (USB Type-C) et un port USB 3.2, mais dispose d’une particularité intrigante : elle ne propose pas de prise Jack.

Il faudra compter au minimum 2000 euros pour ces machines qui sortiront en France dans le courant de l’année.

Le Zenbook Pro 15, un nomade destiné aux créateurs

Enfin, le dernier PC de la gamme est le Zenbook Pro 15, qui lui aussi a des choses intéressantes à proposer. Contrairement aux modèles précédents, il embarque une carte graphique pour apporter de la puissance aux créateurs.

Il dispose d’un écran OLED 4K tactile de 15,6 pouces qui promet une rémanence nulle. Un deuxième écran est présent en la qualité du ScreenPad, inclus dans le pavé numérique. Le PC est équipé d’un processeur Intel Core i5 ou i7 de 10 génération (non basse consommation comme les précédents) et surtout d’une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, afin d’apporter de la puissance pour les créatifs. Un ordinateur qui ne joue pas sur le même segment que les précédents, puisqu’il ne s’agit pas ici d’un ultra-portable.

Il sera disponible en 2020 pour un prix de 1800 euros au minimum.