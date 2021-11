Black Friday TV 4K et 8K : les meilleures offres sur les modèles OLED, QLED et LCD

Le black Friday tombe à pic pour acheter une TV 4K au meilleur prix de l'année. Parmi les meilleures offres, des TV 4K OLED, QLED mais aussi des modèles LCD à des prix plus abordables pour les budgets les plus serrés. Samsung, LG, TCL, Xiaomi, la majorité des marques proposent des réductions sur leur TV les plus populaires. Pour les personnes qui cherchent à s'équiper d'une TV, le Black Friday est indéniablement le bon moment pour le faire à moindre coût. Nous avons sélectionné les meilleures offres et bons plans TV de ce Black Friday 2021.

De nombreux bons plans Black Friday permettent de faire un max d'économies. Les TV 4K n'échappent pas à la règle et l'ensemble des magasins participants à l'évènement proposent des réductions et promotions sur quelques modèles. Sony, Samsung, LG, TCL, Xiaomi, les modèles les plus populaires sont ainsi disponibles jusqu'au 29 novembre prochain à leur meilleurs prix depuis le début de l'année.

Le top des offres Black Friday TV 4K et 8K 2021

Si vous avez jeté votre dévolu sur une TV 8K, il y a également un bon plan qui permet de s'équiper du Samsung Neo QLED QE65QN800A à 2499 € au lieu de 3 999 € grâce à une réduction immédiate de 1 000 €, cumulée à une ODR de 500 euros. Pour vous aider à y voir plus clair, les offres que nous avons sélectionné ci-dessous sont classées en fonction de leur prix, par ordre croissant.

TV Xiaomi TV P1 43″ (108 cm) à 349,99 €

On commence notre top offres Black Friday avec un bon plan à saisir dans le cadre du Black Friday Fnac Darty. Jusqu'au 29 novembre et dans la limite des stocks disponibles, la Xiaomi Mi TV P1, en 43 pouces (108cm) est proposé à un prix inédit de 349,99 €. Pour vous donner une petite idée, ce modèle est généralement vendu 499,99 €.

Les deux enseignes françaises proposent donc une réduction immédiate de 150 euros. Une excellente opportunité à saisir pour les personnes au petit budget voulant une Smart TV 4K sans casser leur tirelire, offrant des fonctionnalités intéressantes. Il est d'ailleurs grand temps d'en venir à ses caractéristiques techniques.

Cette TV connectée Xiaomi Mi TV P1 arbore une diagonale de 43 pouces (108cm). Elle est donc parfaitement adaptée aux personnes qui n'ont pas beaucoup de place chez elles. Sa définition 4K UHD offre une image d'une grande qualité, en plus de disposer de très bons angles de vision (178°). Parmi ses autres points forts, on retrouve une compatibilité avec les technologies de l'amélioration de l'image Dolby Vision et HDR10.

Pas de HDR10+ en revanche qui est réservé aux diagonales 50 et 55 pouces. Enfin, pour la partie audio il faut se contenter de deux haut-parleurs stéréo de 10 W proposant une prise en charge du format Dolby Digital 5.1 et les effets surround Virtual Dolby Digital, DTS et Dolby Digital. Une barre de son sera donc peut-être nécessaire pour certains, anecdotique pour d'autres.

Sa connectique se compose de 3 ports HDMI pour y connecter une console de jeu, un ordinateur, une box TV, un lecteur multimédia. Un port Ethernet (LAN) pour une connexion réseau filaire, une entrée composite (AV) permettant la connexion à d'autres équipements comme les lecteurs DVD, une sortie Optique, deux ports USB 2.0. Enfin, cerise sur le gâteau, c'est Android TV qui est aux commandes et embarque le Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz et le Bluetooth 5.0 sont également de la partie.

TV QLED TCL 50C721 (127 cm) à 404,99 €

On continue avec la meilleure offre TV Black Friday de Cdiscount. Le géant du e-commerce français dégaine une offre de folie sur la TV QLED 4K de TCL modèle C721 dans sa diagonale de 50 pouces (127 cm). La promotion se passe en trois temps. Une réduction de 300 € appliqué sur son prix conseillé de 799 € fait tomber son prix à 499 €.

Ensuite, le code promo MOINS25EUROS permet de bénéficier d'une réduction immédiate de 25 €. On en est à 474,99 €. Enfin, on peut profiter d'une ODR de 70 € proposée par le constructeur. La magie du Black Friday a fait son effet et il est donc possible de l'acheter après remboursement au prix final de 404,99 €.

Si vous pensez acheter une TV basse qualité à ce prix là, vous vous trompez. En effet, ce modèle dispose de toutes les fonctionnalités que recherchent la plupart des utilisateurs en 2021. Pour commencer, elle est connectée et tourne sous Android TV. Ensuite, sa dalle de diagonale 50 pouces (127 cm) de définition 4K et compatible avec les technologies Dolby Vision, HDR : 4K HDR Pro, Quantificateur perceptuel 10 (PQ10) et Dolby Atmos? Elle se paye même le luxe de disposer de trois ports HDMI 2.1.

Elle vous permet donc de jouer sur vos consoles nex gen telles que la PS5 ou la Xbox Series X en profitant d'améliorations telle que l'ALMM. Enfin, son design sobre et minimaliste et son cadre en aluminium brossé en font un objet passe partout qui s'adaptera que ce soit sur un meuble TV ou accroché à un mur, à tous les types d'intérieurs. Pour ce tarif que demander de plus ?

TV LED Samsung 65TU7022 (164 cm) à 629,99 €

Samsung est aussi un constructeur réputé dans le domaine des téléviseurs. Du coté de Cdiscount, le Black Friday permet d'acheter le modèle LED estampillé 65TU7022 pour 629,99 € au lieu de 699,99 €. Nous sommes en présence d'une TV avec une dalle de 65 pouces (164cm). Un élément à prendre en compte, notamment si vous n'avez pas beaucoup d'espace chez vous.

Passons à présent à la fiche technique de cette Samsung 65TU7022. Pour commencer, à moins de 700 euros, ne vous attendez pas à un modèle proposant des fonctionnalités, qualité d'image ou niveaux de contrastes élevés que l'on retrouve sur les modèle plus haut de gamme. Cependant, quelques fonctionnalités intéressantes sont au rendez-vous et satisferont la plupart des utilisateurs lambdas.

On retrouve un écran LED de 65 pouces (164 cm), une définition 4K ainsi que les technologies d'amélioration de l'image et du son comme le HDR10 + et le Dolby Digital Plus. Coté connectique, on a deux ports HDMI et un port USB. Enfin, elle est connectée et permet d'accéder à une multitude de contenus en ligne telles que des applications et aux services de streaming vidéo comme Netflix, Disney+, Prime Video. Une TV sans superflus, qui fait le job qu'on lui demande.

TV OLED LG OLED48A1 (121 cm) à 799 €

Coté caractéristiques techniques, la LG OLED A1 dispose d'une dalle 4K avec une fréquence de balayage native de 60 Hz. Elle embarque trois ports HDMI 2.0, deux ports USB, un slot PCMCIA, une entrée antenne, une entrée satellite et un port Ethernet. Idéale pour les cinéphiles, cette TV est aussi dotée des technologies Dolby Vision IQ qui permet d'ajuster intelligemment les réglages d’image en fonction du type de contenu et des conditions d'éclairage et Dolby Atmos qui offre un son Surround immersif.

Le tout est animé par le processeur α7 Gen4 AI 4K, et tourne sous l'interface maison de LG, webOS dans sa version 6.0 qui vous permet d'accéder à tous vos contenus avec les applications comme Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten, RMC Sport, Disney +, Apple TV, Molotov.

TV OLED LG C1 à partir de 974,99 €

Pour les plus exigeants, la TV OLED LG C1 représente l'un des meilleurs choix. Surtout lorsqu'il est possible de l'acheter à moindre coût dans le cadre du Black Friday. On peut par exemple s'équiper du modèle 55 pouces pour 974,99 € au lieu de 1 599 € en moyenne chez Cdiscount avec le code promo MOINS25EUROS. Ensuite, si 55 pouces vous semble être trop imposant, le modèle en 48 pouces est lui aussi en promotion pendant le Black Friday : 999 € au lieu de 1 199 €. Enfin, si 48 et 55 pouces sont trop petits, le modèle 65″ est également en promotion à 1 899 € au lieu de 2 299 €.

Ce modèle 2021 OLED C1 de LG est particulièrement adapté aux personnes à la recherche d'une TV compatible avec les nouvelles fonctionnalités des consoles next gen telles que la PS5 ou la Xbox Series X. Notamment grâce à la présence de ses 4 ports HDMI certifiés 2.1 et sa dalle à fréquence de balayage de 100 Hz. De la partie également, les technologie Dolby Atmos et Dolby Vision, très appréciées des cinéphiles, que l'on retrouve sur les plateformes de VOD telles que Netflix. Une des meilleures TV OLED de 2021.

TV OLED 4K Philips Ambilight 55OLED856 (139 cm) à 1 019,15 €

Le Black Friday Fnac continue en cette journée de vendredi et comme les autres magasins participants à l'évènement, l'enseigne française affiche ses plus belles promotions. Parmi elles, il y a une offre qui porte sur la TV OLED 4K Philips Ambilight 55OLED856 d'une diagonale de 55 pouces (139 cm) qui profite pour l'occasion d'une remise immédiate de 15 %.

Ainsi, son prix chute de 1 199,99 € à 1019,15 €. Plutôt pas mal donc. Même si les bons plans du Black Friday se terminent ce lundi 20 novembre pour laisser ensuite place au Cyber Monday, il est conseillé de ne pas attendre le dernier moment si vous voulez profiter de ce bon plan puisque l'offre est susceptible d'expirer d'un moment à l'autre.

Concernant ses caractéristiques techniques, cette TV plutôt haut de gamme est doté d'une dalle OLED Ultra HD 10 bits avec une fréquence de balayage de 100 Hz. Elle se dote également de deux ports HDMI 2.1 4K 120 Hz, permettant de profiter des technologies présentes sur les consoles nouvelle génération telles que ALLM, eARC et VRR.

C'est le processeur vidéo Philips P5 AI Perfect Picture Engine que l'on retrouve, avec le système d'exploitation Android TV et l'assistant Google intégré. Enfin, ce modèle se distingue de ses principaux concurrents tels que Samsung, LG ou bien encore Sony de par son système Ambilight qui permet de diffuser la lumière ambiante adaptative à l'image diffusé par la source sur les quatre coté du téléviseur.

TV QLED Samsung The Frame QE55LS03A (139 cm) à 1 019,15 €

La TV QLED Samsung The Frame QE55LS03A est proposée moins chère pour le black Friday à 1 190 € au lieu de 1 490 €. Une remise de 300 euros donc. Le modèle 65 pouces fait lui aussi l'objet d'une remise, cette fois-ci de 500 euros pour voir son prix chuter à 1 274,15 € au lieu de 1 999 € en moyenne.

Sorti en 2021, le QE55LS03A embarque 4 ports HDMI dont un certifié 2.1 (idéal pour profiter des fonctionnalités avancés proposées sur les dernières consoles nouvelle génération comme la PS5 ou la Xbox Series X) ainsi que deux ports USB. Il dispose d'un fréquence de balayage de 120 Hz, une puissance sonore de 40 Watt répartis sur deux canaux. Une Smart TV complète qui peut également se transformer en tableau lorsque vous ne l'utiliser pas.

TV Neo QLED 8K Samsung QE65QN800A (164 cm) à 2 049,15 €

Proposée en temps normal à 3 999 €, la TV Neo QLED 8K Samsung QE65QN800A est disponible au meilleur prix du moment dans le cadre du Black Friday. Fnac et Darty y appliquent une réduction immédiate de 1 000 € + 15% supplémentaires au panier. Elle est donc affichée à 2 54915 €. De plus, une offre de remboursement différé permet de bénéficier de 500 € de réduction supplémentaire. Au final, la TV revient donc à 2 049,15. Pour bénéficier de l'offre, vous devez constituer votre dossier en suivant les instructions présentes dans les conditions générales de l'ODR.

Concernant ses caractéristiques, ce modèle premium dispose d'une dalle 100 Hz de 65 pouces (165cm) 8K avec la technologie Quantum mini LED. Il offre un design ultra fin avec une épaisseur de seulement 15 mm. On retrouve le boîtier déporté One Connect de Samsung dans lequel sont logées les connectiques.

Parmi elles, on a 4 ports HDMI 2.1 et 3 ports USB. Connecté, il est compatible avec l'assistant vocal Google et il est livré avec une télécommande à énergie solaire qui peut être rechargée grâce à la lumière intérieure, la lumière du soleil ou en USB. Cette télécommande est composée à hauteur de 24% de matériaux recyclés.

