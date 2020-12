The Last of Us part 2 est élu meilleur jeu de l’année par les Game Awards 2020

The Last Of Us Part 2 a été sacré Meilleur jeu de l’année 2020 lors de la cérémonie des Game Awards 2020, qui s’est tenue dans la nuit de ce vendredi 11 décembre 2020. Les prétendants étaient plutôt nombreux et prestigieux, avec notamment l’excellentissime Hades, Ghost of Tsushima ou encore Doom Eternal.

La cérémonie des Game Awards a eu lieu dans la nuit de ce vendredi 11 décembre 2020. L’évènement est rapidement devenu un incontournable de l’industrie vidéoludique. Cette année crise sanitaire oblige, les Game Awards 2020 se sont tenus à huit clos, sans public. Malgré tout, l’ambiance était tout de même au beau fixe, avec de belles annonces et des trailers inattendus.

Ainsi, on a eu le droit à du Masse Effect, du Dragon Age 4 et un nouveau Perfect Dark ! Nostalgie quand tu nous tiens. Mais bien entendu, la vocation des Game Awards est de récompenser la crème de la crème du jeu vidéo. Sans surprise, le brillantissime et controversé The Last of Us Part 2 a été sacré Meilleur jeu de l’année 2020.

La concurrence était pourtant rude pour décrocher la palme, avec d’excellents titres comme le nerveux Doom Eternal, le dépaysant Ghost of Tsushima, l’exigeant et jouissif Hadès (foncez si vous ne l’avez pas fait), Final Fantasy VII Remake ou encore le reposant Animal Crossing : New Horizons, le jeu phare de Nintendo qui a notamment cartonné pendant le confinement.

The Last of Us Part II repart avec sept prix !

Le jeu de Naughty Dog ne s’est pas contenté d’obtenir le prix du Meilleur jeu de l’année 2020. En effet, le titre développé par Neil Druckmann et ses équipes sont repartis avec le prix de la Meilleure Réalisation, du Meilleur Sound Design, de la Meilleure accessibilité, du Meilleur scénario, et de la Meilleure interprétation avec un prix notamment décerné à Laura Bailey, la formidable interprète d’Abby, la némésis d’Ellie dans cet opus.

Il faut dire que dans cette catégorie, Laura Bailey était en compétition avec Ashley Johnson, alias Ellie. Ce qui confirme davantage l’incroyable qualité d’acting du titre. Concernant le prix de l’accessibilité, il est vrai que les équipes de Naughty Dog ont travaillé d’arrache-pied pour rendre The Last of Us Part 2 accessibles au plus grand nombre. Les joueurs non voyants ou avec des troubles de la vision, sourds ou malentendants, ou bien frappés par un handicap moteur peuvent profiter de dizaines d’options paramétrables pour profiter du titre dans les meilleures conditions. Un exemple, qui on l’espère, sera suivi par l’industrie vidéoludique à l’avenir.

