Samsung Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : prix, sortie, nouveautés, toutes les infos sur les nouveaux smartphones pliables

Samsung lance les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, ses derniers smartphones pliables. Cette génération est marquée par l'apparition d'un tout nouveau modèle, disposant d'un design inédit, afin d'anticiper la sortie à venir du premier iPhone pliable.

Chaque été, Samsung annonce ses nouveaux mobiles équipés d'un écran pliable. Cette année, ce sont les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 qui vont arriver sur le marché. La conjoncture est très particulière. D'un côté, la violente hausse des prix de la mémoire vive et de stockage entraîne des hausses de prix au sein de toute l'industrie. De l'autre, Apple va pour la première fois sortir un appareil concurrent, un iPhone pliable, obligeant Samsung à ne plus se reposer sur ses lauriers. À cette occasion, un troisième modèle de smartphone pliable est attendu en plus des deux dispositifs habituels, qui emprunte en partie le design de cet iPhone pliable à venir. Bref, nous avons beaucoup à dire sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, découvrez avec nous tout ce qu'il faut savoir à leur sujet.

Quel est donc ce Galaxy Z Fold 8 Ultra ?

Pour une meilleure compréhension de la suite de l'article, nous devons commencer par vous expliquer que Samsung a revu sa nomenclature cette année suite à l'ajout au catalogue d'un second modèle de Galaxy Z Fold. Voici les trois mobiles conçus par le constructeur :

Le Galaxy Z Fold 8, qui n'est pas le successeur direct du Galaxy Z Fold 7, mais le nouveau modèle qui s'inspire de l'iPhone pliable, avec deux capteurs photo au lieu de trois, et un format plus en largeur et moins en longueur.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra, qui est quant à lui la nouvelle génération du Galaxy Z Fold 7, qui en conserve une bonne partie du design et des caractéristiques techniques.

Le Galaxy Z Flip 8, évolution du Galaxy Z Flip 7. Il se murmure qu'il pourrait s'agir du dernier pliable au format clapet de Samsung, qui pourrait se concentrer sur les Fold les années qui viennent.

Gardez donc bien en tête que quand nous évoquons le Galaxy Z Fold 8, il s'agit du nouveau modèle, et que le Galaxy Z Fold 8 Ultra mentionné fait référence au smartphone que nous connaissons depuis bien des années maintenant. Par ailleurs, il n'est pour l'instant fait mention d'aucun Galaxy Flip 8 FE, alors que nous avions eu un Galaxy Z Flip 7 FE l'année dernière.

Quel est le prix des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 ?

Le prix est souvent l'information qui fuite en dernier avant le lancement d'un produit. Nous ne pouvons donc pour l'instant que spéculer sur les tarifs qui seront pratiqués par Samsung pour ses prochains smartphones pliables. Sachant que le prix des smartphones connaît des hausses importantes à cause de l'augmentation des coûts de la mémoire, on peut anticiper que les Galaxy Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 seront plus chers que les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7. Le Galaxy Z Fold 8 devrait quant à lui constituer une option plus abordable que le Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Pour rappel, les modèles actuels étaient commercialisés à ces prix à leur sortie :

Galaxy Z Flip 7 (256 Go) : 1 199 €

Galaxy Z Flip 7 (512 Go) : 1 319 €

Galaxy Z Fold 7 (256 Go) : 2 099 €

Galaxy Z Fold 7 (512 Go) : 2 219 €

Galaxy Z Fold 7 (1 To) : 2 519 €

Une fuite provenant du média allemand WinFuture annonce les tarifs suivants en Europe :

Galaxy Z Flip 8 (256 Go) : 1 299 €, soit une hausse de 100 €

Galaxy Z Flip 8 (512 Go) : 1 499 €, soit une hausse de 180 €

Galaxy Z Fold 8 (256 Go) : 1 999 € (nouveau modèle)

Galaxy Z Fold 8 (512 Go) : 2 199 € (nouveau modèle)

Galaxy Z Fold 8 (1 To) : 2 599 € (nouveau modèle)

Galaxy Z Fold 8 Ultra (256 Go) : 2 199 €, soit une hausse de 100 €

Galaxy Z Fold 8 Ultra (512 Go) : 2 399 €, soit une hausse de 180 €

Galaxy Z Fold 8 Ultra (1 To) : 2 799 €, soit une hausse de 280 €

Toutes les configurations subissent donc une augmentation de prix, avec à chaque fois 100 euros de plus pour 256 Go de stockage, 180 euros pour 512 Go et 280 euros pour 1 To. On se rapproche des 3 000 euros pour la variante la plus coûteuse.

Quand sortent les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 ?

Ce n'est pas encore officiel, mais tout porte à croire que Samsung va tenir sa conférence de lancement Galaxy Unpacked le 22 juillet 2026 à Londres. Les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8 y seront présentés. Généralement, les précommandes sont ouvertes dans la foulée, pour une disponibilité une dizaine de jours plus tard. De nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch 9 et Ultra 2, devraient aussi être au programme pour accompagner les smartphones.

Un nouveau design pour le Galaxy Z Fold 8, mieux adapté au visionnage de vidéos

Comme expliqué plus tôt, le Galaxy Z Fold 8 adopte un tout nouveau design. Le smartphone est moins allongé et plus large que le format auquel on est habitué. Le premier iPhone pliable disposerait d'un design à peu près similaire, et Samsung est bien placé pour le savoir, puisque l'entreprise fournit ses écrans à Apple pour ce produit. Il mesure 161,4 x 123,9 x 4,9 mm quand déplié, et 82,2 x 123,9 x 9,8 mm une fois plié sur lui-même.

Une fois déplié, l'appareil ressemble plus à une tablette, avec un affichage rectangulaire, plutôt que carré ou presque. Ce ratio plus en largeur devrait être plus confortable pour le multimédia, et notamment pour le visionnage de vidéos sans grosses bordures noires en haut et en bas. Il pourrait par contre être un peu moins optimisé pour le multitâche, avec plusieurs applications ouvertes côte à côte.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra reprend quant à lui les solides fondations de ses prédécesseurs. Il ressemble beaucoup au Galaxy Z Fold 7, mais la marque de pli sur l'écran serait moins visible. Il devrait être un peu plus fin que le Galaxy Z Fold 8, avec une épaisseur proche de 4,5 mm quand il est déplié.

La sensation de pliage et de dépliage de la charnière sur les Galaxy Z Fold 8 serait très différente de celle des générations précédentes. La manipulation devrait être plus fluide et aisée, sans qu'on rencontre de résistance quand on veut plier ou déplier l'appareil. Par contre, maintenir l'écran plié dans certains angles intermédiaires pourrait devenir plus compliqué. On espère que cela n'affecte pas le Flex Mode, qui permet de positionner le mobile comme une tente sur une surface plane pour une utilisation les mains libres, bien pratique pour visionner des vidéos par exemple.

Quant au Galaxy Z Flip 8, il devrait reprendre la même recette que le modèle antérieur, sans grande nouveauté. On peut tout de même espérer que Samsung ait recours à sa nouvelle technologie d'écran pliable sur ce modèle également, afin de réduire la trace de la pliure et offrir une meilleure expérience d'affichage.

Le Galaxy Z Fold 8 est doté d'un écran plus large, mais plus petit que le Galaxy Z Fold 8 Ultra

L'ensemble des écrans des trois smartphones reposent sur la technologie Dynamic AMOLED, avec une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu'à 120 Hz. Le Privacy Display du Galaxy S26 Ultra ne devrait être intégré à aucun de ces nouveaux modèles.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est équipé d'un écran interne de 8 pouces et d'un écran externe de 6,5 pouces, contre respectivement 7,6 pouces et 5,4 pouces pour le Galaxy Z Fold 8. Comme nous l'avons déjà mentionné, outre cette différence de taille en diagonale, c'est surtout le ratio d'affichage qui distingue les deux appareils. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra mise sur la longueur, ce qui permet d'afficher beaucoup d'informations sur la majorité des applications, tandis que le Galaxy Z Fold 8 est plus tassé, bien moins haut et un peu plus large.

Pour le Galaxy Z Flip 8, on conserve un écran principal de 6,9 pouces au ratio 21:9, accompagné d'un écran secondaire au dos, dans la partie supérieure, qui mesure 4,1 pouces. Ce dernier sert à consulter ses notifications (ou une navigation Google Maps, un suivi de livraison…) rapidement sans déplier l'appareil, ou peut être utilisé comme un aperçu pour prendre des selfies avec le capteur photo principal plutôt qu'avec le module frontal.

Puce Snapdragon ou Exynos ?

On s'attend à ce que la version personnalisée pour Samsung du Snapdragon 8 Elite Gen 5 équipe les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra. Cette puce a fait ses preuves sur le Galaxy S26 Ultra et offre la meilleure expérience sur le marché aujourd'hui pour un smartphone Android. Pour le Galaxy Z Flip 8, le choix du fabricant est plus incertain. Ce modèle était historiquement propulsé par les SoC de Qualcomm, mais Samsung a changé ses habitudes l'année dernière en optant pour l'Exynos 2500 pour le Z Flip 7. Il a été évoqué la possibilité que le Galaxy Z Flip 8 use de la même stratégie que pour les Galaxy S26 et S26+, à savoir le Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour les États-Unis et la Chine, l'Exynos 2600 pour l'Europe et la Corée du Sud.

En ce qui concerne la mémoire, Samsung pourrait revoir ses plans à cause des coûts exorbitants des composants. On devrait tout de même avoir le choix entre 12 et 16 Go de RAM LPDDR5X sur le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Il n'est pas certain que l'option 16 Go soit disponible sur le Galaxy Z Fold 8. Quant au Galaxy Z Flip 8, il sera probablement limité à 12 Go de mémoire vive. Le stockage UFS 4.0 devrait monter jusqu'à 1 To sur les Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Fold 8. Quant au Galaxy Z Flip 8, il se contente de 512 Go.

De belles améliorations sur l'autonomie et la recharge pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra

Pour justifier la mention Ultra, Samsung apporterait des changements importants au Galaxy Z Fold 8 Ultra sur la batterie et la vitesse de charge par rapport au Galaxy Z Fold 7. La capacité de la batterie passerait en effet à 5 000 mAh, contre 4 400 mAh pour le modèle précédent. Une belle amélioration qui laisse présager une hausse notable de l'autonomie. Une puissance de 25 W serait insuffisante pour recharger rapidement une telle batterie, le Galaxy Z Fold 8 Ultra passerait donc à 45 W, comme pour le Galaxy S26 Ultra.

Le Galaxy Z Fold 8 aurait lui aussi droit à une recharge de 45 W, pour une capacité de batterie qui pourrait atteindre 4 800 mAh. Le Galaxy Z Flip 8 conserverait sa batterie de 4 300 mAh, pour une recharge de 25 W également. La puissance de la recharge sans fil ne dépasse pas les 15 W sur les trois smartphones, sans aimant natif pour la compatibilité avec la charge magnétique. Des coques aimantées officielles sont prévues par Samsung pour ses Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8.

Un capteur photo en moins pour le Galaxy Z Fold 8

L'un des autres points différenciants entre le Galaxy Z Fold 8 et le modèle Ultra se situe au niveau de la photo. Le Galaxy Z Fold 8 est équipé de seulement deux capteurs au dos, contre trois pour son aîné. Voici les optiques disponibles sur le Galaxy Z Fold 8, en comptant les deux modules supplémentaires pour les selfies :

Capteur arrière principal de 50 MP, ouverture f/1,8.

Capteur ultra grand-angle de 50 MP, ouverture f/1,9.

Capteur selfie interne de 10 MP, ouverture f/2,2.

Capteur frontal de l'écran externe de 10 MP, ouverture f/2,2.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra a quant à lui un meilleur capteur grand-angle et un téléobjectif. Il partage le même ultra grand-angle que le Galaxy Z Fold 8, qu'on a déjà vu à l'œuvre sur le Galaxy S26 Ultra, un progrès par rapport à celui du Galaxy Z Fold 7 :

Capteur arrière principal de 200 MP, ouverture f/1,7.

Capteur ultra grand-angle de 50 MP, ouverture f/1,9.

Téléobjectif de 10 MP, ouverture f/2.4, zoom optique 3x.

Capteur selfie interne de 10 MP, ouverture f/2,2.

Capteur frontal de l'écran externe de 10 MP, ouverture f/2,2.

Pour l'appareil photo du Galaxy Z Flip 8, Samsung reconduit la même configuration :

Capteur arrière principal de 50 MP, ouverture f/1,8.

Capteur ultra grand-angle de 12 MP, ouverture f/2,2.

Capteur frontal de 10 MP, ouverture f/2,2.

Les premiers smartphones de Samsung sortant directement sous One UI 9

Samsung est en train de tester la prochaine grande mise à jour de son système. La bêta de One UI 9 est disponible depuis plusieurs semaines sur de premiers modèles. Les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 sont les premiers smartphones de la marque à être lancés avec One UI 9 préinstallé. Pour rappel, One UI 9 est basé sur Android 17, qui vient tout juste d'être déployé par Google. Samsung garantit sept ans de mises à jour d'Android et de patchs de sécurité pour ses smartphones haut de gamme, catégorie dont font partie les modèles pliables.