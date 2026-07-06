Plier et déplier le Galaxy Z Fold 8 n’aura jamais été aussi agréable sur un smartphone Samsung

Samsung inaugure une nouvelle technologie de charnière pour ses Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra. L'expérience de pliage et de dépliage des smartphones ne devrait en être qu'améliorée.

Galaxy Z Fold 8
Crédit : Android Headlines

On se rapproche du lancement officiel des nouveaux smartphones pliables de Samsung, qui pourrait présenter ces appareils le 22 juillet prochain à Londres. En attendant, une succession de fuites nous abreuve d'informations sur ces futurs appareils. Cette fois, c'est le réputé leaker Ice Universe qui prend la parole, pour nous donner des détails sur un élément primordial des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra : la charnière qui permet de les plier et de les déplier.

“La sensation de la charnière de la série Galaxy Z Fold 8 est nettement différente de celle des générations précédentes. Pour améliorer encore plus le pli, Samsung a rendu l'action de pliage et de dépliage plus décisive. En d'autres termes, il n'est plus aussi facile de la maintenir à certains angles qu'avant. Mais ce changement apporte une amélioration significative du contrôle du pli. La série Galaxy Z Fold 8 a atteint le niveau le plus élevé de l'industrie, avec des performances de pli comparables à celles de l'OPPO Find N6”, nous apprend la source.

Galaxy Z Fold 8 : une charnière plus performante que celle du Galaxy Z Fold 7

Le nouveau mécanisme de pliage devrait donc octroyer une ouverture et une fermeture plus fluides, facilitant la manipulation pour les utilisateurs, qui peuvent rencontrer une certaine forme de résistance sur les modèles actuels. Il y a par contre un prix payé à cela, puisque rendre le pliage et le dépliage plus aisés devrait aussi empêcher le smartphone de tenir certains angles de pliure intermédiaires. Mais cela ne sera pas bien grave si le Flex Mode, qui permet de positionner le smartphone comme une tente sur une surface plane pour regarder des vidéos les mains libres, n'est pas impacté. Les premières prises en main et les premiers tests nous en diront plus à ce sujet.

Rappelons que le Galaxy Z Fold 8 Ultra est le successeur direct du Galaxy Z Fold 7, et que le Galaxy Z Fold 8 opte pour un tout nouveau design, avec bien moins de hauteur et plus de largeur. On sait aussi que les prix vont augmenter sensiblement avec les Galaxy Z Fold 8.


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