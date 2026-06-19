Ces rendus de l’iPhone pliable montrent qu’Apple aurait pris quelques notes chez Samsung

Apple n'a toujours rien officialisé, mais son premier pliable se montre déjà en images. Ces rendus trahissent un choix de conception loin d'être innocent. Le constructeur aurait suivi de près la trajectoire prise par Samsung.

Le marché des pliables a longtemps reposé sur un seul acteur dominant. Pendant des années, Samsung a façonné seul les codes de ce format encore confidentiel. Le constructeur coréen a même corrigé le défaut le plus critiqué de sa gamme avec un écran de couverture plus large. Notre test du Galaxy Z Fold 7 avait salué ce virage qui rend le téléphone bien plus naturel une fois replié. Les concurrents observent désormais cette recette avec une attention particulière.

Apple s'apprête justement à entrer dans cette arène avec son premier iPhone pliable. De précédentes fuites évoquaient déjà un format hybride, pensé pour ressembler à un iPhone fermé et à un iPad ouvert. Le fuiteur Jon Prosser vient de partager une vidéo et de nouveaux rendus de l'appareil. Ces images relancent les spéculations à quelques mois de la présentation attendue. Elles offrent l'aperçu le plus net à ce jour de la stratégie d'Apple sur ce segment.

Les rendus de l'iPhone Ultra trahissent l'influence directe de Samsung

L'iPhone Ultra pourrait être dévoilé en septembre, aux côtés de la gamme iPhone 18 Pro. Selon Jon Prosser, Apple aurait abandonné le format étroit des premiers pliables. La marque miserait sur un design large, proche de celui adopté par le Galaxy Z Fold 7. Plié, l'appareil donnerait la sensation d'un iPhone classique. Déplié, il se rapprocherait d'une petite tablette. Cette philosophie reprend presque mot pour mot le tournant pris récemment par le constructeur coréen. Le géant californien semble donc avoir patiemment attendu que le marché trouve sa formule idéale.

Le futur iPhone Ultra promet aussi une finesse spectaculaire. Déplié, il mesurerait seulement 4,5 mm d'épaisseur, soit moins que l'iPhone Air. Ce chiffre reste néanmoins supérieur de 0,3 mm aux 4,2 mm du Galaxy Z Fold 7. La firme de Cupertino travaillerait aussi un pli quasi invisible et une charnière particulièrement soignée. Reste la question du tarif, attendu au-delà de 2 000 dollars, soit environ 1 850 euros. À ce prix, Apple devra prouver qu'arriver en retard valait vraiment la peine.