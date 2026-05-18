Le Samsung Galaxy Z Flip 8 pourrait être le dernier smartphone à clapet de la marque

La rumeur commence à enfler : Samsung mettrait fin à sa gamme des Galaxy Z Flip avec son dernier représentant cet été. Beaucoup s'étonnent de ne toujours pas avoir de nouvelles concernant la production de son successeur.

Comme chaque année, les Galaxy Z Fold 9 et Galaxy Z Flip 8 sortiront cet été — le 22 juillet plus précisément, si l'on en croit de récentes fuites. Cette année devrait d'ailleurs être un peu particulière, puisque l'événement Unpacked verra un peu de nouveau se glisser dans sa lineup, à savoir le Galaxy Z Wide Fold, sorte de version boostée du Z Fold traditionnel. Mais ce n'est pas tout. Il se pourra également qu'il s'agisse de la dernière conférence où un Galaxy Z Flip est présenté.

C'est en effet la rumeur qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Chez les leakers, on s'étonne actuellement qu'aucune information concernant le Galaxy Z Flip 9 ne nous soit parvenue. La sortie du Galaxy Z Flip 8 ayant désormais lieu dans seulement quelques mois, son cycle de production est terminé, ce qui signifie que Samsung devrait déjà avoir débuté celui du Galaxy Z Flip 9. Or, absolument rien ne semble indiquer cela pour le moment.

Sur le même sujet — Galaxy Z Flip 8 : prix, écran OLED, fiche technique, Samsung nous prépare de bonnes et mauvaises surprises

Le Galaxy Z Flip 8 est-il le dernier smartphone de son genre chez Samsung ?

Cette situation a amené à penser un leaker sur Weibo que le Galaxy Z Flip 8 serait tout simplement le dernier smartphone pliant à clapet de Samsung. La chose n'est pas totalement dénuée de sens. Le Galaxy Z Fold se vend aujourd'hui mieux que son comparse et l'arrivée d'un nouveau représentant dans la gamme pourrait inciter le constructeur à se concentrer sur l'image très haut de gamme de ses smartphones pliants, catégorie dans laquelle ceux-ci gravitent malgré tout.

Ceci étant, il est encore bien trop tôt pour faire des plans sur la comète. S'il faut bien admettre que Samsung est une véritable passoire en matière de fuites, il n'est pas non plus invraisemblable de penser que le développement du Galaxy Z Flip 9 soit simplement encore confidentiel. D'autant que le smartphone se vend extrêmement bien, grâce à son positionnement et son cœur de cible différents de ceux de son comparse. À surveiller, donc.


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