Les processeurs des Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 et Wide Fold se dévoilent avant l’heure

Un “tipster” affirme savoir quels processeurs seront chargés de faire tourner les futurs smartphones pliables de Samsung. S'il a raison, nous devrions profiter de puces puissantes spécialement modifiées pour l'occasion.

Chaque fois qu'un nouveau smartphone Samsung haut de gamme va sortir, une question est sur toutes les lèvres : processeur Snapdragon ou Exynos ? Le constructeur sud-coréen a mis du temps avant de trouver la bonne formule pour sa puce maison. Pendant longtemps, elle était synonyme de performances moindres et de souci d'optimisation par rapport à sa concurrente de chez Qualcomm. Aujourd'hui, Samsung se fait suffisamment confiance pour équiper le Galaxy Z Flip 7 d'un Exynos 2500, pourtant recalé chez les Galaxy S25 européens.

Il est donc naturel de se demander ce que va faire la firme pour les futurs Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 et le nouveau venu dans la famille des pliables : le Galaxy Wide Fold censé couper l'herbe sous le pied d'Apple avec son iPhone Fold. Ça tombe bien puisqu’à quelques mois de l'officialisation des pliables, le “tipster” Erencan Yılmaz partage les informations qu'il aurait découvert en “analysant le code source officiel de Samsung“.

Voici les processeurs attendus sur les Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 et Wide Fold de Samsung

L'internaute ne s’embarrasse pas des noms commerciaux des processeurs :

Galaxy Z Fold 8 : Snapdragon SM-F976

Galaxy Z Flip 8 : Exynos ou Snapdragon SM-F776

Galaxy Wide Fold : Snapdragon SM-F971

Si l'on se fie aux avis des analystes, les Z Fold 8 et Wide Fold auraient droit à un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Plus précisément des versions remaniées, “pour Galaxy“. Cela se traduirait par une fréquence des cœurs plus élevée que le modèle de base et une meilleure optimisation pour les appareils de Samsung.

Quant au Z Flip 8, c'est encore flou. Si la puce Exynos est retenue, ce sera en toute logique l'Exynos 2600. Peut-être que Samsung proposera deux variantes du smartphone, une équipée d'un Snapdragon et une, pour l'Europe, d'un Exynos. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour avoir confirmation (ou non) de ces suppositions. Les Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 et Wide Fold devraient être présentés lors de l'événement Unpacked de Samsung le 22 juillet 2026.