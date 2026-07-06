Steam Deck, Steam Machine : la dernière mise à jour va booster vos temps de téléchargement

Valve annonce dans le changelog de la dernière mise à jour de SteamOS avoir réglé un problème qui bridait la vitesse de téléchargement sur les machinés compatibles. Le souci se situait au niveau de la gestion de l'index MCS des routeurs WiFi par l'OS.

Les vacances d'été arrivent à grands pas et pour les propriétaires de Steam Deck, cela veut surtout dire une chose : il est grand temps de préparer les jeux auxquels ils vont jouer au bord de la piscine. En effet, mieux vaut s'y prendre en avance, car la console de Valve est connue pour être relativement lente à télécharger les jeux — en tout cas, plus qu'une autre machine du même pedigree. Heureusement, on a deux bonnes nouvelles à vous annoncer.

La première, c'est que cette lenteur n'est pas due au matériel de la machine — autrement dit, il est possible de l'améliorer au niveau logiciel. La deuxième, c'est que c'est exactement ce que vient de faire Valve. Au cours du week-end, le constructeur a déployé une nouvelle mise à jour de SteamOS qui vient justement régler ce problème. Dorénavant, les vitesses de téléchargement ne seront plus bridées sur les machines compatibles.

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Votre Steam Deck va télécharger vos jeux beaucoup plus rapidement

Valve explique que le problème venait en réalité de l'index MCS de nos routeurs WiFi, ou plutôt, de la manière dont SteamOS les gérait lorsqu'il ne parvenait pas à les déchiffrer clairement. L'index MCS, pour Modulation Coding Scheme (“schéma de codage par modulation”) est une technologie qui permet aux routeurs de gérer les performances de tous les appareils connectés. Bande-passante utilisée, force du signal, ou encore vitesse de téléchargement, donc.

Or, lorsque l'index est mal pris en charge par l'appareil connecté, alors le routeur va par défaut lui attribuer les performances les plus basses possibles. Vous l'aurez compris, c'était le cas de toutes les machines sous SteamOS. La mise à jour globale venant corriger ce problème est déjà disponible, mais les utilisateurs de Steam Deck (et désormais de Steam Machine) devront comme d'habitude attendre encore un peu pour leur version spécifique.