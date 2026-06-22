Galaxy Watch : le design revisité des futures montres dévoilé – Samsung ferait l’impasse sur un modèle cette année

C’est dans l’air depuis le mois dernier : lors de son prochain Galaxy Unpacked, Samsung devrait présenter de nouvelles montres connectées Galaxy Watch. Si trois modèles étaient initialement pressentis, une nouvelle fuite affirme qu’il n’y en aura que deux. Elle dévoile également des détails sur le design revisité des futures itérations.

Samsung ne fait pas que des smartphones : la firme sud-coréenne fait aussi des montres connectées. Et les noms de celles qui devraient partager l’affiche du futur Galaxy Unpacked aux côtés des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 ont fuité le mois dernier – dont un auquel on ne s'attendait pas.

Une nouvelle fuite vient aujourd’hui nous en apprendre davantage sur leur design et leurs coloris. En revanche, l’informateur estime que seront présentés lors de l’événement non pas trois, mais deux modèles en 2026. Voici ce qu’il faut retenir de cette indiscrétion.

Design revisité et nouveaux coloris, voici ce que Samsung pourrait réserver aux futures Galaxy Watch

C’est au leaker Galaxy Techie que nous devons les informations qui vont suivre. Il a partagé sur X (ex-Twitter) des détails qu’il attribue aux Galaxy Watch. Selon lui, les Galaxy Watch 9 et Ultra 2 à venir arboreront un design revisité, tant au niveau des bracelets que des cadrans. Les coloris seront eux aussi inédits.

Il évoque en effet une montre argentée assortie d’un bracelet bleuté et une autre noire accompagnée d’un bracelet vert. Mais il ne précise pas s’il s’agit du modèle standard ou de la déclinaison Ultra. Il y aurait également une montre beige « exclusive à la version de base ».

‼️Watch 9 & Ultra 2 comes with new band designs + colours, watchfaces and features as part of One UI 9 Watch. The ultra variant is slightly more boxier with Classic-like numbering (1-12), thinner bezels, better side buttons area, quick button colour reduced to an orange outline. — Galaxy Techie (@GalaxyTechie) June 19, 2026

C’est la Galaxy Watch Ultra 2 qui fait l’objet de plus de détails : son design serait plus carré et sa lunette serait numérotée – comme celle de la Watch 8 Classic. On ignore cependant si elle sera rotative. Ses bordures d’écran seraient, toujours selon le leaker, plus fines et ses boutons latéraux améliorés – celui d’action rapide serait cerclé d’orange.

Samsung ne sortirait que deux modèles de Galaxy Watch en 2026

Galaxy Techie en a profité pour partager des rendus logiciels dévoilant le tiroir d’applications, l’écran de sélection des cadrans ou encore l’application boussole.

Mais les habitués des Galaxy Watch auront sans doute remarqué qu’il n’est à aucun moment fait mention d’un modèle Classic dans ces descriptions. Pour cause, selon le leaker, la Galaxy Watch 9 Classic ne serait pas au programme cette année – malgré la mention du nom de code « wise9 » dans le code d’une récente mise à jour de l’application Google Wear OS.

Après tout, c’est là le lot des rumeurs : se contredire jusqu’à être confirmée ou infirmée officiellement par la marque. Côté spécifications, comme le rappelle Android Authority, la Galaxy Watch Ultra 2 pourrait embarquer une batterie de 784 mAh et celle de la Galaxy Watch 9 aurait une capacité de 382 mAh. Leur vitesse de charge resterait toutefois égale à celle de leur prédécesseuse respective. Sous le capot de la prochaine Galaxy Watch ? Une puce Snapdragon Wear Elite.

Mais alors, qui des deux sons de cloches aura eu le nez creux ? Samsung présentera-t-il deux ou trois montres ? Affaire à suivre… probablement le 22 juillet, date pressentie du prochain Galaxy Unpacked qui se déroulera à Londres.