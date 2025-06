Galaxy Z Flip 7 : nouveautés, tarifs, sortie, fiche technique, tout ce que l’on sait sur le pliable à clapet de Samsung

Samsung revient à la charge avec la dernière version de son smartphone pliable à clapet, le Galaxy Z Flip 7. Disponibilité, prix, nouveautés, design, on vous récapitule tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau mobile dans notre dossier complet.

Samsung a réussi à faire revenir le format des téléphones à clapet sur le devant de la scène avec sa gamme pliable Z Flip. Cet appareil s'est amélioré au fil des itérations, intégrant notamment un écran externe bien plus utile qu'aux débuts, et une charnière plus fiable pour plier et déplier l'écran. Le Galaxy Z Flip 7 va lui aussi apporter sa pierre à l'édifice, découvrez avec nous toutes les nouveautés attendues sur le prochain modèle.

Quand le Galaxy Z Flip 7 sera disponible ?

Les nouveaux smartphones pliables de Samsung, le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Fold 7, seront présentés lors d'une conférence Galaxy Unpacked qui aura lieu au début de l'été. La date du 9 juillet 2025 a d'ores et déjà été annoncée pour la tenue de cet événement, lors duquel on devrait aussi voir des montres connectées Galaxy Watch et des écouteurs sans fil Galaxy Buds. On peut ensuite tabler sur une ouverture des précommandes dans la foulée de l'annonce, et à une commercialisation deux semaines plus tard. Cela nous amènerait donc à une sortie le 23 juillet.

Combien coûte le Galaxy Z Flip 7 ?

Après une hausse de prix en 2024 avec le Galaxy Z Flip 6, on peut espérer que Samsung n'augmente pas le tarif du Galaxy Z Flip 7. Pour rappel, la version 256 Go coûtait 1 119 euros à la sortie et la configuration avec 512 Go de stockage était proposée à 1 319 euros. Attention tout de même aux mauvaises surprises, des analystes craignent qu'une hausse des coûts de production soit répercutée sur le prix final des prochains smartphones Samsung haut de gamme.

Un Galaxy Z Flip FE moins cher ?

Cette année, le Galaxy Z Flip 7 pourrait être accompagné d'un Galaxy Z Flip FE plus orienté entrée de gamme. Il reprendrait plusieurs caractéristiques techniques du Galaxy Z Fold 6, notamment au niveau du design et de l'affichage, alors que le Z Fold 7 aura le droit à des améliorations en la matière. Le Z Fold FE (pour Fan Edition) serait aussi équipé d'une puce moins performante (un Exynos 2400 ?) que le Z Fold 7 et de moins de RAM (8 Go contre 12 Go). Ces compromis devraient permettre de faire baisser le prix de ce dispositif et de rendre la technologie pliable plus abordable pour le grand public.

Des écrans plus grands ?

Le Galaxy Z Flip 7 devrait être un peu plus long, et surtout plus large, que le Galaxy Z Flip 6, pour une épaisseur qui serait égale. On évoque des dimensions de 166,6 x 75,2 x 6,9 mm, contre 165,1 x 71,9 x 6,9 mm pour son prédécesseur. Ce gain de taille serait dû à l'intégration d'écrans plus grands, aussi bien pour l'affichage principal pour que celui de couverture.

L'écran principal passerait ainsi de 6,7 à 6,85 pouces. Comme l'indique l'augmentation plus importante de la largeur que de la hauteur de l'appareil, le ratio de la dalle interne va forcément évoluer. On devrait ainsi se rapprocher d'un format 22:9,5, moins allongé que le 22:9 du Z Flip 6. La diagonale d'écran plus élevée est aussi permise par une réduction des bords autour de l'écran. Le ratio écran-corps pourrait dépasser les 90 % sur ce nouveau modèle, alors qu'il tourne autour des 85 % sur l'ancienne génération. La technologie Dynamic LTPO AMOLED 2X avec fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu'à 120 Hz va faire son retour. La luminosité sera d'au moins 2 600 nits en pic.

L'écran dorsal, utile pour obtenir des informations ou effectuer quelques manipulations sans avoir à déplier le mobile, va aussi s'agrandir. Samsung était quelque peu forcé de faire des efforts pour cet affichage secondaire étant donné les avancées rapides réalisées par la concurrence en la matière. On pense notamment au Motorola Razr 60 dont a justement apprécié l'écran externe dans notre test. Des 3,4 pouces du Galaxy Z Flip, on aurait droit à 4 pouces sur le Z Flip 7, ce qui devrait rendre son usage plus confortable.

Autrement, le Z Flip 7 conservera l'essentiel de son design, avec des tranches plates et une charnière qui permet de plier le smartphone de la même manière que les vieux téléphones à clapet. Celle-ci pourrait toutefois être améliorée afin de réduire la trace de pliure sur l'écran. On peut aussi espérer qu'une nouvelle charnière permette d'obtenir une meilleure certification d'étanchéité. L'IP48 est suffisant pour la résistance à l'eau, mais laisse entrevoir des failles face aux débris et poussières. Un indice IP68 serait de nature à rassurer les consommateurs.

Des performances délivrées par une puce Samsung ?

Les informations quant à la puce qui propulsera le Galaxy Z Flip 7 varient de semaine en semaine. Des éléments laissaient penser qu'on aurait droit à un Snapdragon 8 Elite de Qualcomm en Europe, et que l'Exynos 2500 conçu par la division semi-conducteur de Samsung serait réservé au marché sud-coréen. Mais la fuite fiable la plus récente, provenant du leaker Jukanlosreve, pointe vers l'intégration d'un SoC maison Exynos 2500 sur tous les modèles de Z Flip 7.

Report: Galaxy Z Flip7 to Fully Adopt Exynos as a 'Bold Move' Samsung Electronics appears highly likely to fully equip the Galaxy Z Series Flip7 with its proprietary mobile application processor (AP), Exynos 2500. While internal concerns about yield rates and performance… pic.twitter.com/hEyovfGVFP — Jukan Choi (@Jukanlosreve) June 17, 2025

L'Exynos 2500 avait été recalé pour équiper les Galaxy S25 et S25+ européens à cause d'un rendement de production trop faible. Quelques mois plus tard, Samsung a peut-être réussi à améliorer ce point. Le Z Flip 7 est aussi bien moins vendu que le Galaxy S25 et n'est pas sujet aux mêmes problématiques de production. Cela étant dit, on peut regretter l'absence du Snapdragon 8 Elite. On ne connaît pas officiellement les caractéristiques et performances de l'Exynos 2500, mais elles ne devraient pas être à la hauteur de celles du SoC de Qualcomm, qui a pris de l'avance sur Samsung ces dernières années.

D'après un benchmark réalisé sur Geekbench, l'Exynos 2500 embarque un CPU avec un cœur cadencé à 3,30 GHz, deux autres à 2,75 GHz, cinq à 2,36 GHz et deux à économie d'énergie à 1,80 GHz. Le GPU serait un Samsung Xclipse 950 conçu avec AMD, basé sur l'architecture RDNA 3. Le Z Flip 7 a obtenu un score single-core de 2 012 et un score multi-core de 7 563. C'est bien en dessous de ce que proposent les Galaxy S25 avec puce Snapdragon 8 Elite. Un benchmark plus récent du Galaxy Z Flip 7 affiche un score de 2 356 en single-core et de 8 076 en multi-core. On peut espérer que des optimisations permettent d'améliorer les performances d'ici à la sortie.

L'entreprise Skylo, un opérateur de réseau de communication par satellite, a fait fuiter que l'Exynos 2500 prendrait en charge la connectivité 3GPP NTN, ce qui permettrait au Galaxy Z Flip 7 de communiquer en urgence par appel ou SMS sans accès au réseau mobile, en se connectant à un réseau de satellites en orbite basse. Il est par contre probable que cette fonctionnalité, si elle se confirme, soit très limitée, et que l'on ne puisse pas en bénéficier en France.

Le Galaxy Z Flip 7 est attendu avec 12 Go de RAM LPDDR5X, comme son prédécesseur. C'est devenu le minimum sur le haut de gamme pour faire tourner convenablement les fonctions d'IA en local. Il se déclinera en deux configurations de stockage UFS 4.0 : 256 et 512 Go.

Une plus grande capacité de batterie, pour une meilleure autonomie ?

Samsung a bien identifié que l'un des problèmes de cette gamme de mobiles était l'autonomie. Le Z Flip 6 est équipé d'une batterie de 4 000 mAh, contre 3 700 mAh pour le Z Flip 5. Une augmentation de la capacité similaire est attendue pour le Galaxy Z Flip, dont l'accumulateur disposerait d'une capacité de 4 300 mAh. Cela commence à être très intéressant, et on peut anticiper une autonomie en hausse sur ce nouveau modèle, qui était déjà correcte sur la version actuelle. C'est d'autant plus probable que la puce et l'écran devraient être plus efficaces d'un point de vue énergétique.

La vitesse de charge est l'un des points faibles de tous les smartphones Samsung. La concurrence chinoise est bien plus avancée en la matière, et ce n'est pas le Galaxy Z Flip 7 qui devrait changer la donne. On attend la même puissance de charge de 25 W par câble et 15 W sans fil que sur le Z Flip 6. Le support du standard Qi 2 devrait être au rendez-vous, mais sans compatibilité avec le magnétisme.

Pas de grandes améliorations pour l'appareil photo

La partie photo du smartphone ne devrait que peu évoluer. Les informations disponibles jusqu'à présent laissent indiquer que Samsung va recycler la configuration du Z Flip 6 pour ce Z Flip 7. Ce n'est guère étonnant, sachant que le modèle actuel avait déjà reçu un capteur grand-angle de 50 MP, remplaçant le module de 12 MP des générations antérieures. Une optique ultra grand-angle de 12 MP devrait compléter l'appareil photo à l'arrière, qui ne jouit d'aucun téléobjectif. Une caméra frontale de 10 MP est attendue pour les selfies. Samsung veut réduire les coûts au maximum sur cet appareil pour maîtriser les prix, le Z Flip 7 ne sera clairement pas le photophone de l'année.

Le premier smartphone Samsung sous Android 16

Samsung a confirmé que One UI 8, sa surcouche logicielle basée sur Android 16, sera préinstallé sur le Galaxy Z Flip 7. Le smartphone pliable bénéficiera donc de la toute dernière version en date dès sa sortie. La mise à jour apporte des optimisations et améliorations de l'interface et des animations introduites avec One UI 7, ainsi que de nouvelles fonctions d'IA. Le constructeur promet sept ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité sur ses mobiles haut de gamme.