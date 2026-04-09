Samsung Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 : ça y est, on sait quand les prochains smartphones pliants seront présentés

La date de présentation des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 vient de fuiter. Selon un média coréen bien informé, Samsung maintiendrait la tradition du mois de juillet pour son prochain événement Unpacked, mais avec une date légèrement différente que celle des années précédentes.

Les prochains smartphones pliants de Samsung font l'objet de nombreuses fuites ces derniers temps. Le Galaxy Z Fold 8, notamment, a vu de nombreux détails de sa fiche technique dévoilés en avance au cours des dernières semaines, qu'il s'agisse de son design complet ou d'informations très croustillantes concernant sa batterie. Et pour cause, la date de sortie des smartphones se rapproche à grands pas.

Traditionnellement, Samsung présente ses nouveaux pliants au mois de juillet. Nous avons donc encore beaucoup de temps devant nous pour en apprendre plus à leur sujet. Toujours est-il que le média coréen Korea Economic TV a cherché à connaître la date exacte du prochain événement Unpacked Celui-ci confirme ainsi que la présentation aura bien lieu en juillet prochain, mais avec un léger retard par rapport aux années précédentes.

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Voici quand Samsung devrait présenter ses Galaxy Z Fold 8 et Flip 8

Selon le média donc, Samsung prévoit de tenir son prochain Unpacked ce 22 juillet 2026. Pour rappel, les derniers pliants du constructeur avaient été présentés un 9 et un 10 juillet. Cette année verra donc un léger délai, qui s'explique très probablement par le fait que les Korea Economic TV ont eux aussi été dévoilés avec un petit retard sur les années précédentes. Korea Economic TV précise par ailleurs qu'un troisième smartphone viendra bien se glisser dans le lineup de l'événement.

Il s'agit bien sûr du Galaxy Z Wide Fold, qui fait également beaucoup parler de lui ces derniers temps et dont on prévoyait déjà la sortie pour cet été. À noter également que pour la première fois, Samsung aurait choisi de tenir sa présentation à Londres, alors que le constructeur préfère généralement s'en tenir à la Corée du Sud ou aux États-Unis. Une manière de consoler les Européens qui n'ont pas eu droit au Galaxy Z TriFold ?