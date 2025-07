Test Galaxy Z Fold 7 : Samsung a tout misé sur ce détail, et ça change tout

Avec le Galaxy Z Fold 7, Samsung bouscule ses habitudes. Nouveau design qui mise sur la finesse, écran externe repensé ainsi que partie photo enfin digne d’un produit premium… la marque veut mettre le paquet. Cela fait-il du Fold édition 2025 le meilleur smartphone pliable du marché ? Notre test complet.

Depuis quelques années, Samsung a adopté un rythme de sénateur en ce qui concerne sa gamme Fold. Peu d’évolutions d’un modèle à l’autre, mais des ajustements par-ci par-là accompagnés de rafraîchissements techniques. Bref, les Fold se suivent et se ressemblent… jusqu’à aujourd’hui. 2025 marque en effet l’année du changement, puisque le constructeur revoit entièrement sa copie avec le Galaxy Z Fold 7.

C’est bien simple, Samsung remet tout à plat ! Au niveau du design, déjà, puisque le terminal mise sur la finesse. Adieu le format tank des précédents modèles. Le ratio de l’écran extérieur, plus large, a aussi été repensé. Ajoutons à cela une partie photo réhaussée, avec la présence d’un capteur principal de 200 mégapixels, le même que sur le S25 Ultra. Samsung muscle enfin son jeu dans un secteur où la concurrence innove à vitesse grand V.

Le Galaxy Z Fold 7 est-il le meilleur smartphone au format Fold du marché ? Tient-il toutes ses promesses ? Est-ce seulement un bon produit ? Nous allons le déterminer tout de suite.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Z Fold 7 est disponible sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Il est proposé en trois couleurs : noir, gris, vert d’eau et bleu nuit (comme notre modèle de test). Voici les tarifs, hors promos :

12 Go de RAM, 256 Go de stockage : 2 102 euros

12 Go de RAM, 512 Go de stockage : 2 222 euros

16 Go de RAM, 1 To de stockage : 2 522 euros

Alors que le Z Fold 6 (et ses prédécesseurs) se positionnaient en-dessous du seuil psychologique des 2000 euros, le Z Fold 7 le dépasse. Une hausse justifiée par le nouveau design, mais également par un rehaussement technique au niveau de la photo. Mais tout de même, c’est cher !

Galaxy Z Fold 7 Ecrans Interne

8"

LTPO Dynamic AMOLED 2X pliable

120 Hz

HDR10+

2600 nits



Externe

6,5"

21:9

LTPO Dynamic AMOLED 2X

120 Hz

2600 nits

Gorilla Glass Victus Ceramic 2 Chipset Snapdragon 8 Elite (3nm) OS Android 16

One UI 8 RAM 12/16 Go Stockage 256/512 Go

1 To microSD Non Capteurs photo Grand-angle : 200 mégapixels (f/1.3)

Ultra grand-angle : 12 mégapixels (f/2.2)

Téléobjectif : 10 mégapixels (f/2.4)

Zoom optique X3

Zoom numérique X30 Capteurs selfie Extérieur : 10 mégapixels

Intérieur : 10 mégapixels Batterie 4400 mAh

Recharge 25W

Recharge sans fil 15W 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Résistance à l'eau IP48 Epaisseur 8,9 mm fermé

4,2 mm ouvert Poids 215 grammes Prix 256 Go : 2099 euros

512 Go : 2219 euros

1 To : 2519 euros

Un produit onéreux n’est pas un problème si le tarif est justifié. C’est ce que nous allons voir tout de suite dans ce test. Sur ce segment de prix, chaque erreur coûte cher.

Un design canon

Le Galaxy Z Fold 7 chamboule totalement nos habitudes avec son design. Alors que les Fold étaient réputés pour leur embonpoint, Samsung nous surprend avec un châssis qui mise sur la finesse. Et quelle finesse ! 8,9 mm fermé, 4,2 mm ouvert, contre 12,1 mm et 5,6 mm pour le Z Fold 6. Fermé, il adopte donc l’épaisseur d’un smartphone « normal ». Par exemple, le Galaxy S25 Ultra fait lui 8,2 mm. Que c’est appréciable !

Samsung n’a jamais clamé que le Z Fold 7 était le smartphone « Fold » le plus fin du monde, un titre revendiqué par Honor sur son Magic V5. Nous avons les deux en test, et à notre grande surprise, c’est bien Samsung qui remporte ce prix, d’un cheveu. Le Galaxy Z Fold 7 est donc bien le smartphone pliable le plus fin du marché. Une affirmation contestée par Honor, qui nous a contactés et qui a précisé que son résultat avait été obtenu en retirant les films de protection d'écran (chose à ne surtout pas faire !). En réalité, peu importe quel produit est le plus fin, puisque les deux utilisent cet atout à bon escient, et que l'utilisateur y gagne.

Cette taille de guêpe s’accompagne d’un poids de 215 grammes seulement, encore une fois proche de celui d’un smartphone « normal ». Cette prouesse d’ingénierie n’est pas seulement pour épater par galerie, puisqu’elle se montre utile au quotidien. Contrairement à ses prédécesseurs, le Z Fold 7 n’est plus un tank qui déforme les poches de jean et qui a du mal à trouver sa place dans un sac. C’est un objet beaucoup plus flexible au quotidien, plus « maniable ». C’est un vrai plus pour un smartphone de ce gabarit. Seul « défaut » de cette finesse : il est parfois difficile de l’ouvrir avec nos gros doigts. On aurait apprécié une petite encoche pour rendre la chose plus aisée.

Cette finesse a été obtenue en réduisant drastiquement l’encombrement de la charnière. Cette dernière nous faisait un peu peur, notamment sur la solidité. Des doutes très vite dissipés. Résistante et agréable, elle convainc immédiatement. Un autre sacrifice a été fait au niveau du module photo. Les trois capteurs n’ont pas connu la même cure d’amincissement que le reste du châssis. Résultat : ils ressortent énormément du capot arrière, doublant presque l’épaisseur du produit. C’est un problème quand le Z Fold 7 est posé sur le dos, fermé, car il s’avère ultra bancal. C’est un détail, mais c’est agaçant quand on veut juste écrire un message à un doigt alors qu’il est posé sur le bureau.

Samsung est resté sage sur le visuel. Pas de folies ni de fantaisies, mais des formes anguleuses et sobres. Même les couleurs autres que le noir témoignent d’un souci de sérieux. Le Galaxy Z Fold 7 est un smartphone de CSP+ et cela s’en ressent dans chaque ligne. Ajoutons que les finitions, comme d’habitude chez le constructeur, sont impeccables. En main, c’est un plaisir à utiliser. Notons qu’il est certifié IP48, donc résistant aux éclaboussures, et Gorilla Glass Victus 2 (capot) et Ceramic 2 (écran) pour la solidité. Nous l’avons utilisé sans coque et après une dizaine de jours, nous n’avons noté aucune micro-rayure.

Le travail de Samsung a été focalisé sur la finesse, mais aussi sur l’écran extérieur. Cet affichage externe a beaucoup évolué depuis le premier Fold en 2019, qui disposait d’une simple lucarne. Au fil du temps, la dalle s’est agrandie, mais a gardé un format étroit. Avec le Z Fold 7, Samsung a décidé d’y aller franco en proposant enfin une dalle large. D’une taille de 6,5 pouces (soit entre le S25 et le S25+ en termes de gabarit), elle adopte un ratio en 21 :9. Un détail qui a son importance, puisqu’elle se montre aussi large que sur un téléphone classique. De fait, écrire des messages avec le Fold fermé s’avère beaucoup plus aisé qu’auparavant. Un régal, surtout si vous avez de gros doigts boudinés comme nous. On salue aussi les bords d’écran fins, qui permettent un affichage très confortable. Une réussite. Seul défaut selon nous, l'absence d'un capteur d'empreintes sous la dalle, celui-ci étant situé sur la tranche.

Mais le grand intérêt du format Fold réside dans son écran interne. De 8 pouces (contre 7,6 pour le Z Fold 6), il adopte un format carré qui permet de l’utiliser indépendamment en mode paysage ou portrait (avec des bandes noires, malheureusement). Cet affichage est le moins utilisé des deux ; pour notre part, nous avons ouvert le Fold seulement pour travailler un peu (comme écrire des mails en mode « laptop ») ou zoner le soir sur les réseaux sociaux ou Netflix, soit 10% du temps seulement. Si cela paraît peu, c’est assumé par le constructeur, qui n’a toutefois pas rogné sur la qualité de cette dalle. Ouvrir son Fold 7 pour bénéficier d’un bel écran est toujours un régal et le réflexe de l’utiliser pour regarder une série s’impose vite dans nos usages.

L’écran interne du Fold 7 adopte cette bordure légèrement surélevée, ainsi que la marque de la pliure. Certes, elle se fait de plus en plus discrète au fil des ans, mais elle est toujours présente. Pas de panique, l’utilisateur l’oublie rapidement, surtout quand du contenu est diffusé. En revanche, on constate le retour du poinçon. Pour rappel, la caméra selfie était placée sous l’écran sur les précédents modèles, couverts par des pixels. Cela permettait un affichage plein, mais la qualité de la caméra (de 4 Mp) s’avérait désastreuse. Samsung a donc choisi de replacer un capteur classique de 10 Mp, quitte à « polluer » l’image. Un choix cohérent (on peut enfin l’utiliser), mais on regrette que le constructeur n’ait pas pris son courage à deux mains en la retirant totalement. Pourquoi avoir une caméra selfie sur la dalle intérieure alors qu’on en a déjà une à l’extérieur ?

Avec ce Galaxy Z Fold 7, Samsung renverse ses codes pour nous proposer un smartphone exaltant. Impressionnant par sa finesse et ses finitions, plaisant à utiliser aussi bien ouvert que fermé, c’est sans conteste le produit le plus abouti de la marque. Une réussite totale qui montre que Samsung est capable de se réinventer intelligemment. Mais la technique suit-elle ? Nous allons le voir tout de suite.

Deux écrans de haute volée

Le Galaxy Z Fold 7 est équipé d’une dalle externe LTPO Dynamic AMOLED 2X de 6,5 pouces et d’une définition de 2520 x 1080 pixels. En ouvrant le produit, on tombe sur la grande dalle interne LTPO Dynamic AMOLED 2X de 8 pouces d’une définition de 2184 x 1968 pixels. Sur le papier, tout est en ordre pour ce segment tarifaire, nous avons le top du top en la matière.

Nous avons passé les deux écrans sous la lentille de notre sonde et les résultats obtenus sont excellents. Précisons que les deux dalles disposent exactement du même calibrage, témoignage du soin apporté par Samsung. AMOLED oblige, le Fold 7 affiche un contraste infini. Les noirs sont profonds, les blancs éclatants et les nuances de gris parfaitement lisibles. Concrètement, cela signifie que regarder une série ou jouer à un jeu est agréable, surtout dans les scènes sombres. L’image reste lisible dans toutes les conditions, même dehors par jour de grand soleil. La luminosité en SDR grimpe à 1000 cd/m², ce qui est excellent. Regarder des vidéos sur la plage l’été ? Aucun souci avec le Z Fold 7.

Rien à redire non plus côté calibrage des couleurs, avec une température à 6500K. Sur un affichage blanc, l’écran ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. Samsung propose deux profils colorimétriques très maîtrisés. Le profil Vif exagère volontairement les couleurs primaires (Delta E moyen de 2,1, en-dessous de 3 étant bon) tandis que le mode Naturel reste au plus près de la réalité (Delta E de 1,2). Rien à redire, Samsung régale avec ses écrans. Comme d’habitude, nous avons envie de dire.

La partie audio est moins brillante. Il faut dire qu’avec une telle finesse, les hauts parleurs (situés sur les tranches) ont du mal à s’exprimer pleinement. On note ainsi un certain manque de puissance, mais surtout un déséquilibre ; les médiums et bas médiums sont en retrait, ce qui donne un son digne d’une vieille radio. Ce n’est pas la catastrophe, loin de là, mais on aurait aimé quelque chose de plus qualitatif. Dommage. Pas de panique, regarder un film sur le grand écran, le soir dans son lit, reste une expérience acceptable.

Une puissance bridée par la finesse

Comme toujours, Samsung opte pour le processeur le plus puissant du moment dans son Fold. Cette année, c’est le Snapdragon 8 Elite qui se fait une petite place dans le téléphone. Un SoC épaulé par 12 Go de RAM et qui, sur le papier, n’augure que du bon.

Nous avons lancé notre batterie de benchmarks sur le Z Fold 7 et les résultats obtenus sont un peu décevants. En effet, Samsung n’a eu d’autre choix que de brider son processeur avec un châssis si fin. Un cas de figure que nous avons déjà eu sur le Samsung Galaxy S25 Edge il y a quelques mois. De fait, nous avons une déperdition de puissance par rapport au S25 Ultra, qui embarque le même SoC, de 12%. Si on le compare au téléphone le plus puissant du marché, l’Asus ROG Phone 9 Pro, nous constatons une perte de 35% de puissance !

Le fait est qu’avec si peu de place pour dissiper la chaleur, Samsung a pris la décision de ne pas utiliser le Snapdragon 8 Elite à pleine puissance. Toutefois, le Z Fold 7 reste un smartphone performant capable de faire tourner bon nombre d’applications en même temps, rapide et surtout assez costaud pour lancer tous les gros jeux du moment. En réalité, l’utilisateur ne verra pas réellement le sacrifice, tant le Snapdragon 8 Elite, même bridé, reste un SoC efficace. Mais nous ne pouvons ignorer cette contre-performance.

Ce qui nous inquiétait particulièrement, c’était la dissipation de chaleur. Le Galaxy Z Fold 7 s’en sort pas trop mal, même si on note une pointe à 47 degrés en surface sur le capot arrière. Fort heureusement, les doigts de l’utilisateur ne touchent pas cette partie lorsque qu’il joue écran déplié, puisqu’il le tient via la partie écran. Une belle maîtrise du format.

Le Z Fold 7 embarque un accumulateur de 4400 mAh, ce qui peut paraître un peu juste compte-tenu du format. En réalité, Samsung a réussi à garder la même capacité que sur le Z Fold 6, malgré la finesse. En utilisation classique, le smartphone tient ses promesses, puisque nous tombons entre 45 et 55 % de batterie au moment du coucher. Un chiffre obtenu en se servant de l’écran externe 90% du temps, comme le feront pratiquement tous les acheteurs sans y penser. En revanche, en utilisant exclusivement l’écran interne (ce que très peu feront), la batterie tombe à plat en milieu d’après-midi. Le Z Fold 7 tient donc la route au niveau autonomie, mais seulement en l’utilisant de la « bonne » manière.

Le Z Fold 7 est compatible avec la charge rapide de 25 Watts. En se servant du chargeur adéquat (évidemment non fourni), nous pouvons réalimenter le smartphone de moitié en plus d’une demi-heure, et le charger à 100% en une heure et quarante minutes. C’est un peu long.

Un One UI8 sage en nouveautés

Le Galaxy Z Fold 7 est doté d’Android 16. Il s’agit d’un des premiers smartphones à disposer de cette nouvelle mouture, qui ressemble pour l’instant plus à une préversion qu’autre chose (les vraies innovations arriveront à la rentrée). Cela lui permet tout de même d’y embarquer sa surcouche One UI8.

One UI7, sortie en début d’année avec les S25, a été un énorme chamboulement pour les smartphones Samsung. Elle a apporté une interface plus claire, une IA mieux intégrée et quelques fonctionnalités sympathiques telles que la Now Bar. One UI8 est, pour sa part, une amélioration discrète qui inclut une sécurité renforcée, une IA plus poussée sur les modifications photos ou encore des widgets plus souples dans leurs dimensions. Plus encore, cette surcouche renforce la convergence des produits Samsung. Par exemple, les Galaxy Buds Pro 3 n’ont plus besoin d’une application dédiée pour fonctionner, puisque le menu est directement inclus dans les paramètres. C’est bien et dans la continuité de One UI7.

One UI8 est toujours aussi plaisant, fluide et fonctionnel. Nous ne le dirons jamais assez, mais nous adorons la Now Bar, l’équivalent de Dynamic Island sur les smartphones Galaxy. L’une des surcouches les plus efficaces du marché selon nous. Notons que Samsung promet sept mises à jour Android ainsi que sept ans de mises à jour de sécurité. Théoriquement, votre Fold 7 sera donc encore utilisable en 2032. Pour un tel produit, c’est bien.

Une vraie amélioration sur la photo ?

S’il y a bien un point sur lequel la gamme Fold déçoit à chaque fois, c’est la photo. En 2025, Samsung a décidé d’enfin muscler son jeu. Comment ? En reprenant le capteur principal de son meilleur photophone, à savoir le Galaxy S25 Ultra. Ainsi donc, le Galaxy Z Fold 7 embarque un module composé de trois capteurs :

Grand angle de 200 mégapixels (f/1.7)

Ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2.2)

Telephoto de 10 mégapixels (f/2.4)

Enfin nous avons un Z Fold qui se débrouille en photo ! Le capteur de 200 mégapixels offre des clichés équilibrés, précis et respectueux des couleurs. Les contrastes sont aussi maîtrisées, mais on sent vite la limite. Quand les conditions deviennent très difficiles (comme dans l’église), on sent une certaine fébrilité, mais rien de bien grave. Dans les faits, le capteur tient sa promesse en offrant des résultats cohérents et dignes de son prix.

Ce capteur est aussi bien utilisé en plan large qu’en mode portrait (X1) ou encore en mode macro. Ce dernier se montre précis, avec une belle restitution des détails. L’autofocus est réactif, idéal pour prendre des sujets constamment en mouvement comme des enfants ou des animaux.

L’ultra grand angle de 12 mégapixels, quant à lui, remplit son contrat sans briller. Nous avons des résultats corrects, quoiqu’un peu faibles au niveau des contrastes et une moins bonne captation de la lumière, ce qui donne des résultats plus sombres. Rien de bien catastrophique, cependant.

Le capteur telephoto offre un zoom optique X3 ainsi qu’un zoom numérique jusqu’à X30. En X3, l’illusion fonctionne, notamment grâce à l’algorithme de Samsung, mais les choses deviennent compliquées au-delà. Nous avons des clichés cercles lisibles, mais bruités et peu exploitables. Là-dessus on regrette que Samsung ne soit pas allé plus loin en incluant le téléobjectif du S25 Ultra, quitte à mettre le paquet sur la partie photo.

Avec un tel format, la partie selfie bénéficie d’un soin tout particulier, avec non seulement deux capteurs sur les écrans externes et internes (tous deux de 10 mégapixels) mais aussi la possibilité de se prendre avec le capteur 200 mégapixels. La chose n’est pas très pratique, puisqu’il faut ouvrir le téléphone, le tenir à bout de bras et déverrouiller l’écran externe en prenant garde à ne pas effleurer le bouton de verrouillage ni la dalle interne, mais faisable avec un peu d’entraînement. Le mode portrait découpe bien les sujets, qu’importe le capteur utilisé.

Enfin, le mode nuit est correct, sans briller. L’algo de Samsung a toujours tendance à sacrifier le naturel pour la lisibilité, donnant des clichés agréables, mais assez loin de la réalité. Un choix qui ne plaira pas à tous, mais qui a au moins le mérite de donner des résultats exploitables. Sur ce point, nous sommes tout de même loin de l’équilibre trouvé par les Pixel de chez Google.

Si le Galaxy Z Fold 7 n’est pas encore le cador qu’il devrait être en photo, il y a clairement du mieux. Enfin, nous avons un produit qui apporte une expérience digne de son segment. Pour cela, nous devons remercier le capteur de 200 mégapixels hérité du S25 Ultra. Le placer ici est une excellente idée, même si on regrette que Samsung n’ait pas pris son courage à deux mains en transvasant la totalité du module photo du S25 Ultra sur le Z Fold 7.

Alors on achète ?

Le Galaxy Z Fold 7 est non seulement le meilleur smartphone « Fold » jamais conçu par Samsung, mais aussi le meilleur sur le marché actuellement. Finesse impressionnante qui sert l’utilisation, partie photo à la hauteur et écrans aussi agréables qu’impeccables, c’est un vrai plaisir à utiliser dans la vie de tous les jours. Il n’est pas sans défauts, on peut par exemple pointer la puissance bridée ou un module photo qui aurait pu être encore meilleur, mais ces écueils s’effacent devant ses grandes qualités.

Cette édition 2025 corrige les erreurs du passé et devient enfin un produit digne de son prix. Il était temps ! Nous avons utilisé le Z Fold 7 pendant une dizaine de jours et il sera réellement difficile de revenir en arrière. Le format permet en effet une immense flexibilité, avec un écran externe assez large pour une utilisation quasi-exclusive et une dalle interne très appréciable pour jouer ou regarder des séries. Idéal pour le train ou juste flemmarder dans le lit. L’ouvrir quand on veut consommer du contenu plus « posé » devient rapidement un réflexe dont il est difficile de se passer.

Reste à se poser la question qui tue : on achète ? Le fait est que le Galaxy Z Fold 7 est un excellent smartphone, avec un format toujours aussi redoutable. Mais à ce prix, il reste un produit de luxe dédié à ceux qui ont les reins assez solides pour craquer. 2000 euros, c’est une somme. Une sacrée somme, même. Les acheteurs qui craqueront en auront cependant pour leur argent.