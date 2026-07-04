Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 : les augmentations de prix se précisent

Les prix des prochains appareils phares de Samsung, tels que le Galaxy Z Fold 8 Ultra, la Galaxy Watch Ultra 2 ou encore le Galaxy Z Flip 8, viennent de fuiter. Et, mauvaise nouvelle, le fabricant sud-coréen augmenterait considérablement ses tarifs.

galaxy z fold 8 et ultra
Crédits : Ice Universe

La crise de la RAM n'en finit plus de faire des dégâts. En grande partie provoquée par l'explosion du nombre de centres d'entraînement d'IA, celle-ci entraîne en effet des augmentations de prix en cascade. Et la plupart des fabricants d'appareils électroniques sont concernés. Parmi ceux-ci, on retrouve tout d'abord Xbox, qui annonce une augmentation des prix des Xbox Series X/S au 1ᵉʳ août 2026. On compte également Microsoft, qui fait grimper les prix de l'ensemble de ses PC Surface.

Et la liste continue avec Apple, dont l'ancien patron, Tim Cook, a déjà annoncé des augmentations de prix « inévitables ». La marque à la pomme a en effet procédé à des augmentations de prix massives, atteignant parfois 700 €. Mais c'est également le cas de Samsung, qui est accusé, aux côtés d'autres fabricants, d'avoir délibérément fait exploser les prix de la RAM.

C'est en tout cas ce que suggère une nouvelle fuite, qui liste les prix des futurs smartphones de la marque. Pour rappel, le fabricant sud-coréen compte officiellement dévoiler ses prochains appareils à l'occasion du Samsung Unpacked, prévu le 22 juillet 2026 à Londres.

Samsung : des augmentations de prix en cascade

On commence par le Galaxy Z Fold 8 Ultra, dont la sortie approche à grands pas. Le smartphone pliable de Samsung coûterait 2 199 € pour la version 256 Go, soit une augmentation de 100 € par rapport à la version précédente. Les versions 512 Go et 1 To subiraient respectivement une augmentation de 180 € et 280 €, pour atteindre 2 399 € et 2 799 €.

On passe ensuite au Galaxy Z Flip 8, pour lequel Samsung s'inspirerait du Galaxy S. La version 256 Go du smartphone pliable coûterait 1 299 €, soit une nouvelle augmentation de 100 €. Le modèle 512 Go, quant à lui, serait proposé au prix de 1 499 €, ce qui représenterait une augmentation de 180 € par rapport au Galaxy Z Flip 7.

Mais ce n'est pas tout. En effet, les prochaines montres connectées de Samsung seraient également concernées. La version 40 mm de la Galaxy Watch 9 verrait ainsi son prix augmenter de 40 € par rapport à la Galaxy Watch 8, pour atteindre 409 €. La Galaxy Watch Ultra 2 avec connectivité LTE, de son côté, coûterait 749 €, soit 50 € de plus que la version précédente.


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