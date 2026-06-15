Samsung Galaxy : vous hésitez à installer la bêta One UI 9 ? Ces nouveautés vont vous convaincre de sauter le pas

Samsung a apporté plusieurs petites modifications à son programme de bêta qui va simplifier la vie des utilisateurs qui tentent l'aventure. Il est désormais beaucoup plus facile d'entrer et sortir du programme, en plus de savoir si son smartphone est compatible avec la mise à jour.

Voilà un mois que la bêta de One UI 9 est ouverte au public. Si vous avez sauté le pas, vous avez déjà découvert les nombreuses nouveautés proposées par la mise à jour. Mais il se peut que vous hésitiez encore à l'installer, ce qui est parfaitement compréhensible : une bêta est par nature instable et peut apporter avec elle son lot de bugs désagréables, sans compter le fait qu'il n'est pas toujours facile de revenir à une build stable.

Bonne nouvelle : Samsung a justement décidé de simplifier ce processus. L'application Samsung Members, qui permet justement de rejoindre le programme bêta de One UI, a récemment reçu une mise à jour qui modifie son fonctionnement. Plusieurs points ont été revus pour donner plus de liberté aux utilisateurs. Premièrement, ceux-ci n'ont plus besoin d'accepter plusieurs fois les conditions d'utilisation pour rejoindre la bêta : une fois suffit, même si vous décidez de quitter puis de revenir plus tard.

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Samsung simplifie l'accès à la bêta de One UI

Justement, il n'est plus aussi compliqué de quitter une bêta après l'avoir rejointe. Un nouveau bouton est désormais disponible sur la page dédiée à la bêta en cours de l'application, qui permet de revenir en un clic à la dernière version stable de One UI. De la même manière, on peut revenir sur la bêta à tout moment, sans avoir à répéter toutes les étapes effectuées auparavant.

Enfin, la page d'accueil de l'application affiche désormais les informations clés sur les bêtas en cours et les dernières en date, notamment celles compatibles avec le smartphone de l'utilisateur. Dès qu'une nouvelle bêta est lancée, il sera possible d'y accéder via une bannière à l'écran. On y retrouve également plusieurs conseils pour s'assurer un bon déroulé de la bêta et préserver la sécurité de ses données.