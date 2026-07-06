Odyssey G5 27 pouces : l’excellent écran gaming de Samsung passe à prix cassé jusqu’à ce soir seulement !

Quand on investit dans une config de PC gaming, on se retrouve très vite à devoir dépenser des sommes folles pour obtenir exactement ce que l’on souhaite. Heureusement, il est possible de faire de belles économies avec cet écran gaming Samsung à moins de 125 euros pendant les soldes Cdiscount. On vous en dit plus.

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Le soleil continue de taper sur la France et les promotions exceptionnelles continuent de pleuvoir pendant les soldes d’été. Chaque jour, nous parcourons les sites de e-commerce à la recherche des meilleures offres du moment. Pour cette fois-ci, nous nous arrêtons sur le site de Cdiscount, dans le rayon informatique et plus précisément gaming.

L’écran PC Gaming 27’’ Odyssey G5 G50F est normalement en vente au prix de 179 euros, ce qui est déjà un excellent rapport qualité-prix. Mais pendant les soldes, il est affiché à 139,99 euros seulement sur Cdiscount. Et avec le code promo 15DES129, il passe à seulement 124,99 euros. En plus, la livraison est gratuite en point relais. Que demander de plus ?

Odyssey G5 : pas cher et parfait pour le gaming

L’écran Odyssey G5 27 pouces est un modèle avec un prix très attractif tout en étant très performant. Il s’agit d’une dalle Fast IPS qui offre un large angle de vuede 178°. Elle dispose aussi d’une résolution WQHD (2560×1440), d’un temps de réponse de seulement 1 ms et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Si l’on rajoute à cela la technologie HDR10, on profité d’une image fluide, nette, contrastée, lumineuse et détaillée aussi bien dans les hautes que basses lumières.

Ce moniteur Samsung est aussi compatible avec la technologie FreeSync Premium d’AMD. Cela signifie qu’il se synchronise automatiquement avec votre carte graphique, même s’il ne s’agit pas d’une carte AMD. Vous avez ainsi un rendu fluide, sans latence, ni lags ou freezes qui risqueraient de gâcher vos parties.

En ce qui concerne les connectiques, on trouve un port HDMI 2.0 pour brancher son PC, un Display Port 1.2 et une sortie audio.