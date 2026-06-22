Votre smartphone n’aime pas la canicule, voici comment le protéger des fortes chaleurs

Alors que la France est frappée par une vague de chaleur sans précédent, nos organismes sont mis à rude épreuve… Tout comme nos appareils. Si votre smartphone commence à montrer des signes de faiblesse, voici quelques habitudes à prendre pour le protéger de la canicule.

A moins de vivre dans une grotte bien fraîche, vous l'avez constaté par vous-même. En cette fin juin, la France est frappée par une vague de chaleur extrême sans précédent. Au total, pas moins de 49 départements sont placés en vigilance rouge canicule ce lundi 22 juin, tandis que 40 autres sont en vigilance orange.

D'après Météo France, cet épisode caniculaire restera dans les annales. À l'heure où nous écrivons ces lignes par exemple, 273 records de chaleur ont été enregistrés, dont 32 absolus et 215 mensuels. C'est notamment le cas à Paris, où le mercure a grimpé jusqu'à 37,6 ° C. Il n'avait pas fait aussi chaud dans la capitale depuis juin 1947.

Forcément, les organismes sont mis à rude épreuve. Les Français sont invités à privilégier le télé-travail, à limiter leurs déplacements, éviter les activités physiques et s'hydrater correctement. Sans surprise, nous ne sommes pas les seuls à souffrir de ces fortes températures.

Les smartphones n'aiment pas la canicule

Les appareils électroniques et la canicule ne font pas bon ménage. Les smartphones par exemple sont conçus pour fonctionner entre 0° et 35° C. Au-dessus de ce seuil limite, il est possible que votre téléphone affiche des signes de faiblesses comme :

un temps de recharge bien plus long que d'habitude

la mise en veille intempestive de l'écran

un passage automatique en mode économie d'énergie

l'indisponibilité de certaines fonctionnalités comme le flash de l'appareil photo par exemple

des performances en dents de scie (démarrage plus lent, fréquence d'images diminuée, etc.) sur les applis les plus gourmandes comme les jeux

Dans cette situation, votre téléphone pourra activer automatiquement certains protocoles de sécurité pour se refroidir et protéger ses composants les plus sensibles (batterie, écran, CPU et GPU). Chez Apple par exemple, les iPhone affichent le message d'alerte suivant : “Température. L'iPhone a besoin de refroidir avant de pouvoir être utilisé”. Dans ce cas de figure, l'appareil reste inutilisable le temps de retrouver une température intérieure acceptable.

Concrètement, il suffit d'adopter certains comportements pour protéger son smartphone de la chaleur en cette période caniculaire. Dans cet article, nous allons justement vous donner quelques pistes pour éviter d'amener votre appareil au SAV.

1. Eviter l'exposition au soleil

Commençons pour une astuce simple et évidente : ne jamais laisser son smartphone en plein soleil durant de longues minutes. Pour vous donner un exemple, la température à l'intérieur d'une voiture peut rapidement grimper aux alentours des 60° C, voire 80° C pour un véhicule de couleur noire ! Autant dire que si votre smartphone est resté à bord, il ne fera pas long feu.

Dans le même ordre d'idée, il est déconseillé de garder son téléphone dans sa poche en été. En plus de la chaleur extérieure, votre température corporelle fera grimper le mercure à l'intérieur de l'appareil. Il est donc préférable de le stocker dans un sac ou une large poche. De préférence à l'ombre évidemment.

2. Gare aux applications gourmandes

En cas de grosse chaleur, il vaut mieux ménager son smartphone. En d'autres termes, évitez de le pousser dans ses retranchements avec des tâches énergivores comme :

jouer à des jeux vidéo gourmands

utiliser des applications IA

activer le GPS durant des heures

regarder des films/séries en streaming

maintenir la luminosité de l'écran au maximum

garder plusieurs applications ouvertes en même temps

passer des appels en visio

Filmer ou prendre des vidéos en haute définition

Toutes ces tâches font grimper à vitesse grand V la température interne de votre appareil, même quand la météo est clémente. On vous laisse donc imaginer à quel point la chauffe est exacerbée avec 35° C dehors.

3. Le mode économie d'énergie, votre meilleur ami

Comme dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Alors plutôt que d'attendre sagement la surchauffe de votre smartphone, on peut déjà prendre les devants en activant le mode économie d'énergie. En plus de gagner de l'autonomie, cette fonctionnalité peut aider à baisser la température interne de votre appareil en limitant la vitesse du processeur, la définition de l'écran ou encore le taux de rafraîchissement.

Certains constructeurs proposent même un mode Ultra économiseur d'énergie sur leurs appareils. Il va encore plus loin en suspendant les applis non-essentielles et leurs notifications. Couplez le mode Economie d'énergie avec le mode Avion pour couper toutes les connexions sans fil (réseau mobile, Wi-Fi et Bluetooth) et réduire davantage la chaleur générée.

4. Rechargez de manière intelligente

Aujourd'hui, la grande majorité des smartphones dispose d'une charge rapide. Une fonctionnalité fantastique pour gagner des heures d'autonomie en quelques minutes seulement. Néanmoins, la charge rapide génère forcément plus de chaleur. Il faut donc se montrer vigilant au moment de faire le plein et adopter les comportements suivants :

utiliser toujours un chargeur et un câble certifié (privilégiez les accessoires fournis par le constructeur de votre appareil)

(privilégiez les accessoires fournis par le constructeur de votre appareil) Essayez de maintenir le niveau de charge entre 20 et 80 %

Optez plutôt pour l'optimisation de la recharge afin de protéger la batterie et prolonger sa durée de vie

afin de protéger la batterie et prolonger sa durée de vie Retirez la coque lors de la recharge (certaines protections épaisses peuvent retenir la chaleur)

Branchez votre smartphone dans un endroit frais, à l'ombre et sur un matériau qui ne retient pas la chaleur (laissez-le sur le sol par exemple plutôt que sur le lit)

Et voilà, en suivant ces quelques conseils, vous devriez être en mesure de protéger votre smartphone contre les fortes températures actuelles.