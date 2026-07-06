Fausse alerte ! La ligne rouge de la mort de la Steam Machine n’est finalement pas fatale

On imagine aisément le soulagement de l'utilisateur ayant révélé le problème de la ligne rouge de la mort de la Steam Machine lorsque celui-ci est finalement parvenu à la relancer normalement. Dans une mise à jour de son post d'origine, il indique avoir effectué quelques mystérieuses manipulations pour régler de lui-même le problème.

L'heure n'était pas vraiment à la rigolade chez les propriétaires de Steam Machine en fin de semaine dernière lorsque l'un d'entre eux a révélé que le PC de salon de Valve souffrait du même tristement célèbre problème que la Xbox 360 : la ligne rouge de la mort. En effet, une barre rouge clignotante dans la moitié droite du cube est censé alerter sur une défaillance de son GPU, soit un problème que personne vraiment envie d'avoir avec son PC.

On pensait donc la Steam Machine du malheureux utilisateur condamnée, ou a minima bonne pour un long séjour chez le réparateur. Il n'en a finalement rien été. Contre toute attente, l'internaute est rapidement revenu sur son post Reddit pour donner des nouvelles en commentaires — de bonnes nouvelles. Il commence par expliquer avoir tenté, sur recommandations d'autres membres du subreddit, de la débrancher pendant une trentaine de minutes avant de retenter sa chance. Sans succès.

Sur le même sujet — Steam Machine : Valve rétropédale sur les performances réelles de sa console, elle est moins puissante que promise

Il sauve sa Steam Machine de la ligne rouge de la mort

Même constat après plusieurs heures débranchées. Désespéré, il tente alors de la laisser débrancher toute la nuit, puis de la rallumer le lendemain pour “essayer quelques trucs avec le BIOS”. Et là, miracle : la Steam Machine se lance sans aucun problème. « Si quelqu'un rencontre la même erreur, ne paniquez pas comme je l'ai fait : laissez simplement le système reposer pendant quelques heures et le problème finira par se résoudre tout seul », conclut-il.

Malheureusement, on n'en saura pas plus sur ces fameuses manipulations du BIOS qui ont peut-être sauvé la Steam Machine. Il est possible que le PC ait simplement souffert de la trop forte chaleur et qu'il ait eu besoin d'un peu de repos. Il est possible que le simple fait d'entrer dans le BIOS ait permis à la Steam Machine de se réinitialiser entièrement, réglant le problème au passage. Maintenant, vous savez.


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