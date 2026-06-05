Galaxy Z Flip 8 : Samsung s’inspirerait de ses Galaxy S pour propulser son smartphone pliable

Après avoir déjà changé de stratégie l'année dernière avec son Galaxy Z Flip 7, Samsung aurait encore revu ses plans pour l'intégration de la puce du Galaxy Z Flip 8.

On ne sait plus sur quel pied danser avec Samsung. Le constructeur avait pris l'habitude d'équiper ses smartphones pliables au format clapet, les Galaxy Z Flip, d'une puce Snapdragon de Qualcomm, et ce dans tous les pays. Mais l'année dernière, il a bouleversé la tradition en propulsant le Galaxy Z Flip 7 avec un SoC Exynos 2500 maison, qui n'avait pas pu être intégré aux Galaxy S25 quelques mois plus tôt. Le mobile disposait donc d'une puce Samsung dans le monde entier.

Pour la génération à venir, Samsung aurait encore changé son fusil d'épaule. D'après le leaker yeux1122, le Galaxy Z Flip 8 embarquera à la fois une puce Exynos 2600 et une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. En fonction des marchés, les consommateurs se verront donc proposer un produit différent. La marque nous avait habitués à une telle séparation pour ses Galaxy S, mais c'est la première fois qu'une telle stratégie est adoptée pour un Galaxy Z Flip, modèle qui se vend dans des volumes bien inférieurs et qui n'impose donc pas forcément de contraintes fortes en termes de production de puces.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 ne reviendrait pas plus cher que l'Exynos 2600 à Samsung

La source explique que ce choix aurait été pris car Samsung n'arrive pas à réduire les coûts de production de l'Exynos 2600. En outre, Qualcomm aurait présenté à Samsung une offre avantageuse pour lui fournir ses Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ces deux facteurs réunis, il apparaît qu'il n'est pas profitable pour Samsung de privilégier ses propres composants. Rappelons que la division mobile et que la division semi-conducteurs du groupe sont relativement indépendantes. Elles doivent donc négocier entre elles le prix des puces que Samsung MX (Mobile eXperience) achète à Samsung Foundry.

Si l'on se fie à la distribution des Galaxy S qui ont aussi connu ce mélange entre Exynos et Snapdragon, le Galaxy Z Flip 8 devrait tourner sous Snapdragon 8 Elite Gen 5 en Chine et aux États-Unis, et sous Exynos 2600 en Europe, en Corée du Sud et dans le reste du monde.