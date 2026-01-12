L’appareil photo du Galaxy Z Flip 8 se dévoile, que nous réserve Samsung ?

Contrairement au Galaxy Z Fold 8, Samsung ne devrait pas octroyer d'améliorations aux capteurs photo du Galaxy Z Flip 8.

Si le lancement des Galaxy S26 a été retardé à fin février 2026, le calendrier de sortie de Samsung ne devrait pas être chamboulé en ce qui concerne ses smartphones pliables, pour lesquels une annonce devrait survenir au mois de juillet. De premières fuites commencent à nous parvenir pour nous donner un aperçu de ce que nous concocte le constructeur sud-coréen.

D'après les informations de GalaxyClub, qui s'est imposé comme une source de confiance depuis des années, Samsung ne compte pas faire évoluer la partie photo de son Galaxy Z Flip 8, le prochain smartphone pliable à clapet de la marque. Si des améliorations au niveau du logiciel contribueront peut-être à rendre l'appareil plus efficace dans la capture photo et vidéo, il ne devrait pas y avoir de changement de matériel majeur sur cette génération.

Galaxy Z Flip 8 : pas d'amélioration en photo, mais un poids plume ?

On devrait donc rester avec la même configuration que pour le Galaxy Z Flip 7, à savoir un capteur principal de 50 MP, une optique ultra grand-angle de 12 MP et une caméra frontale de 10 MP pour les selfies. Pour contenir le prix de ce modèle, Samsung ne le dote pas des meilleurs composants pour la photographie. Cette philosophie est conservée avec le Z Flip 8, qui sera toujours dépourvu de téléobjectif, et donc de zoom optique. Les capteurs ultra-grand angle et selfie ne bénéficient pas non plus d'une hausse de définition, qui aurait pourtant été bienvenue.

On pouvait espérer quelques changements étant donné que le Galaxy Z Fold 8 devrait quant à lui renouveler ses capteurs photo. On évoque un nouveau capteur ultra grand-angle de 50 MP (au lieu de 12 MP), ainsi qu'un téléobjectif de 12 MP, contre 10 MP actuellement. Mais le Galaxy Z Flip 8 devrait donc être moins gâté que son compère pliable.

Samsung ne devrait pas augmenter le prix de son mobile à clapet, à moins que la crise de la RAM ne s'accentue d'ici là et ne change les plans de la marque. On sait aussi que le fabricant a travaillé sur le design du smartphone pour le rendre plus léger.