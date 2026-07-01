Des visuels des Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 avec leurs coques officielles ont fuité

Les nouveaux smartphones pliables de Samsung s'exhibent dans leurs coques de protection officielles, nous donnant un bel aperçu de leur design.

Galaxy Z Fold 8
Crédit : Android Headlines

Samsung devrait tenir une conférence Galaxy Unpacked dans le courant du mois de juillet, durant laquelle seront présentés trois nouveaux modèles de smartphones pliables : les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra serait en fait le successeur direct du Galaxy Z Fold, conservant le même design. Le Galaxy Z Fold 8 serait quant à lui un tout nouvel appareil au format inédit, moins haut que le Galaxy Z Fold 8 Ultra qu'on connait déjà, mais plus large. Samsung a d'ailleurs déjà commencé à teaser ce Galaxy Z Fold 8 au format plus rectangulaire et moins carré une fois déplié.

Galaxy Z Fold 8
Crédit : Android Headlines

Nous avons désormais un aperçu précis de ce à quoi vont ressembler les trois smartphones, grâce à la publication d'images des appareils revêtant leurs coques de protection officielles par Android Headlines. Les visuels confirment les informations qui nous étaient parvenus jusqu'ici concernant le design des Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8.

De nouvelles coques de protection en fibre aramide

Le média explique que Samsung a prévu de proposer des étuis en fibre aramide pour les deux Fold, qui disposent d'un support intégré au dos pour les faire tenir debout plus facilement. Trois coloris seraient disponibles : noir, rouge et bleu. Des coques en silicone et des coques transparentes en plastique plus classiques feront aussi leur retour. Certains modèles devraient intégrer un aimant en forme d'anneau pour rendre les mobiles compatibles avec la recharge sans fil magnétique, fonction absente nativement des smartphones.

Galaxy Z Fold 8 Ultra
Crédit : Android Headlines

Pas de fibre aramide pour le Galaxy Z Flip 8, il faut se contenter de matériaux plus traditionnels. On a par contre là aussi des options intégrant un anneau magnétique. Les coques en silicone se démarquent par la présence d'un crochet permettant d'accrocher le smartphone, à un sac par exemple.

Galaxy Z Flip 8
Crédit : Android Headlines

Samsung a collaboré avec des designers tels qu'Esther Kim, Joker et Kakao pour apporter une touche d'originalité à certains modèles de coques.

Galaxy Z Fold 8 Ultra
Crédit : Android Headlines
Galaxy Z Flip 8
Crédit : Android Headlines

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