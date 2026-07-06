La Nouvelle ID.3 Neo est disponible, quelles nouveautés pour la compacte 100 % électrique de Volkswagen ?

Volkswagen a lancé sa Nouvelle ID.3 Neo. La voiture compacte 100 % électrique bénéficie de bien des améliorations par rapport au dernier modèle, on fait le tour des nouveautés.

Quand on parle de voiture compacte 100 % électrique, l'ID.3 de Volkswagen vient immédiatement à l'esprit. Ce modèle a su s'imposer comme une référence du marché, et sa toute nouvelle version est désormais disponible. Avec son restylage de 2026, la voiture est affublée d'un nouveau nom : Nouvelle ID.3 Neo. Design, habitacle, autonomie, recharge, systèmes d'assistance, elle s'améliore sur de nombreux points par rapport à son illustre prédécesseur.

Volkswagen présente la Nouvelle ID.3 Neo comme une version sublimée de l'ID.3. Le design extérieur a été redessiné pour adopter un look à la fois plus épuré et élégant. Beaucoup de travail a notamment été réalisé sur la face avant, qui dispose de projecteurs LED intégrés, mais la ligne latérale, le toit et le hayon à l'arrière ont aussi été optimisés. Les coloris blanc et gris font leur retour, et sont complétés par une option bleu crépuscule du plus bel effet. Le constructeur a aussi rendu sa signature lumineuse encore plus identifiable pour se différencier. Le volume du coffre est de 383 litres.

Des améliorations en pagaille pour la Nouvelle ID.3 Neo de Volkswagen

Dans l'habitacle, le confort a été érigé comme priorité, avec l'utilisation de matériaux premium et la présence d'un grand et bien pratique écran pour la navigation. Volkswagen opère aussi un retour des boutons physiques au niveau du volant, offrant des options d'ergonomie supplémentaires au conducteur. La marque propose toujours son système de conduite à une seule pédale, qui permet de contrôler l'accélération et le freinage sans que le pied doive être systématiquement déplacé d'une pédale à l'autre, une commodité à laquelle on s'habitue vite et qui devient même indispensable.

La motorisation électrique silencieuse est accompagnée de systèmes d'assistance améliorant l'expérience de conduite et la sécurité. L'autonomie atteint jusqu'à 629 km⁠ (procédure d'essai WLTP) selon la finition et la batterie, ce qui est généreux pour ce type de véhicule, dont l'usage est surtout urbain. La puissance de charge maximale varie entre 100, 105 et 183 kW selon la version choisie. À titre d'exemple, la batterie remonte de 10 % à 80 % en seulement 29 minutes avec la recharge 183 kW en courant continu.

Les prises USB-C peuvent octroyer une puissance de charge allant jusqu'à 45 W, et on peut connecter son smartphone sans fil par Bluetooth au système d'infodivertissement. L'assistant vocal IDA permet de contrôler son véhicule à la voix, mais vous avez aussi accès à ChatGPT de cette manière.

Quelle finition de la Volkswagen Nouvelle ID.3 Neo choisir ?

La Nouvelle ID.3 Neo se décline en trois finitions, Trend, Life et Style.

La Nouvelle ID.3 Neo Trend est la finition de base, mais comporte tout de même de nombreux équipements de série. Elle est munie de jantes acier 18 pouces, de l'interface digitale de l'IQ. Cockpit 10,2″, de l'écran tactile 12,9″, et du retour des commandes physiques sur le volant multifonction. Les systèmes d'assistance comme le Lane Assist qui maintient l'ID.3 Neo dans sa voie, le système de freinage d'urgence Front Assist, le système de détection de fatigue du conducteur, le régulateur de vitesse adaptatif ACC, le détecteur d'angles morts Side Assist avec Rear Traffic Alert, ainsi que le système d'avertissement de sortie du véhicule, sont tous au rendez-vous.

La Nouvelle ID.3 Neo Life est pensée comme une version enrichie de la finition Trend. Elle embarque des jantes alliage « Edinburgh » de 18 pouces et des équipements premium, comme la recharge sans fil, la climatisation Air Care Climatronic, ou encore les sièges et le volant chauffants. Une caméra de recul aide le conducteur pendant les manœuvres, tandis qu'un système proactif de protection des occupants anticipe les situations à risque en resserrant les ceintures de sécurité ou en fermant les vitres.

est pensée comme une version enrichie de la finition Trend. Elle embarque des jantes alliage « Edinburgh » de 18 pouces et des équipements premium, comme la recharge sans fil, la climatisation Air Care Climatronic, ou encore les sièges et le volant chauffants. Une caméra de recul aide le conducteur pendant les manœuvres, tandis qu'un système proactif de protection des occupants anticipe les situations à risque en resserrant les ceintures de sécurité ou en fermant les vitres. La Nouvelle ID.3 Neo Style est le modèle suréquipé de la gamme, et aux finitions ultra premium. Elle dispose de jantes alliage « Wellington » de 19 pouces. Le logo Volkswagen est éclairé et un bandeau lumineux relie les projecteurs LED dynamiques et intelligents Matrix LED HD pour lui donner une esthétique unique. La voiture est compatible avec le système d'accès et de démarrage sans clé Keyless Advanced, pour l'ouvrir et la démarrer facilement avec son smartphone. À l'intérieur, on retrouve des sièges sport premium réglables et le bandeau lumineux ID.Light, qui fournit des informations visuelles intuitives, pour la commande vocale, les appels entrants ou les messages dédiés au conducteur, par exemple.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Volkswagen.