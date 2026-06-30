Samsung Galaxy Z Fold 8 : la fiche technique complète du modèle fuite

Un leaker dévoile les caractéristiques attendues du Galaxy Z Fold 8 de Samsung, dans sa version “standard”. Les éléments sont crédibles, aussi il y a de fortes chances que nous soyons en présence de la fiche finale.

Galaxy Z Fold 7
Crédits : Phonandroid

Moins d'un mois avant que Samsung révèle une nouvelle fournée d'appareils. Parmi eux, les pliables Galaxy Z Fold 8. Au pluriel puisque que contrairement aux moutures précédentes, la 8e se déclinera en deux modèles : standard et Ultra.

Lire aussi – Samsung Galaxy Z Fold 8 vs Z Fold 8 Ultra : cette photo montre bien leurs différences de design

Attention, le Galaxy Z Fold 8 Ultra est en réalité le successeur direct du Z Fold 7. La vrai nouveauté, c'est le Z Fold 8 tout court, un smartphone pliable moins long et plus large que son grand frère. Il devrait être moins puissant que ce dernier, ce qu'il est possible de vérifier dès maintenant.

Les caractéristiques attendues du Galaxy Z Fold 8 sont là

Nous mentionnant ici les informations publiées par Ahmed Qwaider sur X (Twitter) en les complétant si nécessaire par d'autres fuites. Cela nous permet d'obtenir une fiche technique du Galaxy Z Fold 8 quasi-complète :

  • Dimensions : 123,9 x 81,9 x 9,7 mm (plié), 123,9 x 161,4 x 4,5 mm (déplié)
  • Poids : 201 g.
  • Écrans :
    • Écran externe : Dynamic AMOLED 2X de 5,5 pouces, définition QHD+ de 2 584 x 1 828 pixels, taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz, ratio 16:10.
    • Écran interne : Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces, définition QHD+ de 1 848 x 1 264 pixels, taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz, ratio 4:3.
  • Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy.
  • Mémoire RAM : 12 Go.
  • Stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To selon les configurations.
  • Capteurs photo :
    • Capteur arrière principal de 50 MP, ouverture f/1,8.
    • Capteur ultra grand-angle de 50 MP, ouverture f/1,9.
    • Capteur selfie de 10 MP, ouverture f/2,2.
    • Capteur de l'écran externe : 10 MP, ouverture f/2,2.
  • Batterie : 4 800 mAh, puissance de charge maximale de 45 W en filaire, 15 W sans fil.
  • Système d'exploitation : One UI 9, basé sur Android 17.

Il reste une inconnue, à savoir la résistance du Galaxy Z Fold 8 à l'eau et aux poussières. Le Z Fold 7 est certifié IP48 et certains analystes pensent que le Z Fold 8 Ultra grimperait à IP68. On peut raisonnablement penser que le nouveau modèle fera au moins aussi bien que le 7 à ce niveau-là. Réponse de Samsung pendant l'Unpacked du 22 juillet 2026.


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