Privacy Display : pourquoi cette fonction est-elle réservée au S26 Ultra ?

Les Galaxy S26 sont officiels ! Avec eux débarque le Privacy Display. Une fonctionnalité exclusive au modèle Ultra, le plus onéreux de la gamme. Pourquoi cette chasse gardée ? Il y a une raison technique derrière.

Le suspense a pris fin. Samsung a officiellement dévoilé la série des Galaxy S26 lors de son événement Unpacked. Comme souvent, ce fut surtout l'occasion de confirmer ce que l'on savait déjà grâce aux nombreuses fuites publiées sur Internet dans les mois précédant la sortie des smartphones. Mais comme nous aimons aller plus loin, nous avons pu prendre en main les Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra afin de vous partager nos premières impressions.

L'une des nouveautés qui nous a le plus bluffé est le Privacy Display du Galaxy S26 Ultra. Rappelons que cette option nommée chez nous Affichage confidentiel permet de masquer tout ou partie de l'écran lorsque celui-ci n'est pas bien en face de nous.

Exactement comme ce que permettent de faire certains films de protection, mais avec bien plus de possibilités. Si cela vous intéresse, vous n'aurez pas d'autres choix que d'acheter le modèle Ultra. L'Affichage confidentiel lui est exclusif et il y a une raison.

Voici pourquoi seul le Galaxy S26 Ultra profite de l'Affichage confidentiel

Tout d'abord, n'esquivons pas l'éléphant dans la pièce : réserver une fonctionnalité à son smartphone le plus cher est une méthode pour orienter les futurs acheteurs vers ce dernier. Cela étant dit, dupliquer la technologie nécessaire au Privacy Display n'est pas aussi simple que l'on croit. Si la partie logicielle de l'option est assurée par la surcouche One UI, il a également fallu modifier le fonctionnement des diodes de l'écran du Galaxy S26 Ultra.

En effet, celles-ci orientent la lumière émanant de la dalle afin de modifier l'angle de vision. C'est ça qui fait que si vous n'êtes pas en face, vous ne voyez que du noir. De son côté, One UI se charge d'activer l'Affichage confidentiel en fonction de vos choix : quand vous recevez une notification, quand vous tapez un mot de passe ou encore lors de l'utilisation de telle ou telle application. Quant à celles et ceux qui aimeraient en profiter ailleurs que chez Samsung, patientez un peu : des constructeurs travailleraient déjà sur leur propre version du Privacy Display.