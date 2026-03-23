Galaxy Z Fold 8 : meilleure batterie et recharge plus rapide, Samsung passe enfin la vitesse supérieure

Une partie de la fiche technique du Galaxy Z Fold 8 a fuité, et Samsung semble enfin vouloir faire passer son smartphone pliable dans une autre dimension.

Galaxy Z Fold 7
Crédits : Phonandroid

Après plusieurs générations de stagnation, le Galaxy Z Fold 8 pourrait bien constituer un tournant pour la gamme de smartphones pliables au format livre de Samsung. Le fabricant pourrait réussir à supprimer la marque de pliure du Galaxy Z Fold 8 grâce à une technologie laser. L'expérience d'affichage franchirait ainsi un cap important et certains utilisateurs rebutés par ce défaut pourraient enfin s'intéresser à ce type d'appareil.

Mais ce n'est pas la seule nouveauté que le Galaxy Z Fold 8 devrait embarquer. Le mobile devrait être plus fin et plus léger, malgré une taille d'écrans similaire : 8 pouces pour la dalle principale et 6,5 pouces pour la dalle externe, avec la technologie Dynamic AMOLED LTPO 120 Hz à chaque fois. Un verre ultra-fin double couche UTG devrait permettre de rendre l'écran à la fois pliable confortablement, résistant et durable.

Des efforts sur la batterie et la vitesse de charge du Galaxy Z Fold 8

Surtout, Samsung devrait répondre à des critiques sur l'autonomie et la vitesse de recharge de ce modèle. Le Galaxy Z Fold 7 embarque une batterie d'une capacité de 4 400 mAh et supporte une recharge filaire de 25 W. Le Galaxy Z Fold 8 devrait passer à une capacité de 5 000 mAh et à une recharge d'une puissance jusqu'à 45 W. Il s'agirait donc des caractéristiques des anciens Galaxy S Ultra. Il y a du mieux, même si des marques chinoises comme Oppo ou Honor proposent déjà mieux actuellement.

Entre l'augmentation de la capacité de la batterie et l'intégration d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 personnalisée, qui devrait être plus efficace d'un point de vue énergétique, on peut espérer un gain sensible d'autonomie pour ce Galaxy Z Fold 8. Le passage à 5 000 mAh rendait presque indispensable l'amélioration de la recharge, déjà assez lente, et qui aurait pris encore plus de temps autrement. Nous n'avons par contre pas d'informations sur la recharge sans fil, mais rien ne devrait bouger à cet égard, alors que le Galaxy S26 Ultra a bien du mal à atteindre les 25 W promis par Samsung.


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