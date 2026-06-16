Le prix des smartphones va continuer d’exploser : la mémoire coûte plus cher que la puce et l’écran

Si vous espériez que la situation de crise de la mémoire se calme, Carl Pei a de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Le patron de Nothing explique que les prochains mois seront encore plus difficiles.

Les coûts de la RAM et du stockage se sont envolés à cause de la demande de composants des infrastructures d'IA, ce qui se répercute forcément sur le prix de vente des smartphones. La situation devient incontrôlable et on assiste même à des hausses de tarif sur des appareils déjà sortis, ainsi qu'à des nouveaux modèles moins intéressants que leur prédécesseur à cause de leur prix en hausse ou de leur fiche technique revue à la baisse pour compenser.

Carl Pei, le patron de la marque Nothing, a fait le point sur ce qui est en train de se passer et sur la tendance à venir. Et il ne vaut pas s'attendre à des améliorations à court terme, bien au contraire. “La mémoire est désormais le composant le plus coûteux d'un smartphone. Elle est plus chère que le processeur, plus chère que l'écran, et peut représenter plus de 50 % de la facture matérielle totale”, explique-t-il.

Les prix des smartphones vont encore augmenter

“Pour le Phone (4a), les coûts de mémoire ont doublé entre le moment où nous avons décidé de fabriquer l'appareil et son lancement. Ils ont encore doublé depuis”, ajoute-t-il. On avait bien remarqué une hausse tarifaire par rapport au Phone (3a), finalement plutôt contenue compte tenu de la pénurie de mémoire. Au début de l'année, Carl Pei avait déjà pris la parole pour évoquer le prix de la mémoire, déclarant que les produits devront forcément être vendus plus cher. Il fait savoir ici que cela se concrétise encore plus vite que prévu.

“Les prix des téléphones augmentent, et ils continueront d'augmenter l'année prochaine. Depuis février, les nouveaux téléphones se lancent jusqu'à 100 $ plus chers que leurs prédécesseurs”, regrette-t-il. Celui qui est aussi à l'origine de la fondation de OnePlus indique que les fournisseurs de mémoire ne laissent pas les constructeurs en acheter à l'avance pour se composer un stock sachant que les tarifs vont augmenter. “Ça ne fonctionne pas comme ça. En cas de pénurie, la mémoire est allouée, pas achetée. On reçoit ce qu'on nous donne, au prix actuel”.

SI vous avez besoin d'un nouvel appareil, il dit que le meilleur moment pour l'acheter était hier, et que le prochain est maintenant. “La saison des soldes de cette année n'aura pas les réductions auxquelles les gens sont habitués”, conclut-il.