Samsung Galaxy Z Fold 8 vs Z Fold 8 Ultra : cette photo montre bien leurs différences de design

Les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra sont placés côte à côte sur une photo qui a fuité. Cela nous permet de les comparer et de constater ce qui les différencie.

Samsung va lancer ses prochains smartphones pliables en juillet prochain, et un nouveau modèle va rejoindre le catalogue. Celui-ci appartiendrait à la même famille que les Galaxy Z Fold, mais serait décliné dans un format moins long et plus large. Il devrait d'ailleurs s'appeler Galaxy Z Fold 8, tandis que l'ancien design qu'on connait bien serait renommé Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Le leaker Ice Universe a partagé une photo sur laquelle on aperçoit (de gauche à droite) le Galaxy Z Flip 8 à clapet, le Galaxy Z Fold 8 Ultra (successeur direct du Galaxy Z Fold 7) et le nouveau Galaxy Z Fold 8. Pour les deux premiers, on constate que Samsung ne change pas grand-chose en termes de design. On peut par contre s'attarder sur le Galaxy Z Fold 8, et surtout le comparer et identifier des différences par rapport au Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Galaxy Z Fold 8 : un nouveau design avec ses avantages et ses inconvénients.

Première observation, le Galaxy Z Fold 8 n'embarque que deux capteurs photo, sans doute un grand-angle et un ultra grand-angle, comme pour le Galaxy Z Flip 8. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra reste donc le seul mobile pliable de Samsung muni d'un téléobjectif. Le Flash LED du Galaxy Z Fold 8 est intégré au bloc photo, alors qu'il en est séparé chez son aîné.

Mais c'est bien sûr le format et le ratio d'image qui nous intéressent le plus. Le Galaxy Z Fold 8 est bien moins haut que le Galaxy Z Fold 8 Ultra, mais plus large. Il sera peut-être plus difficile à glisser dans la poche d'un pantalon à cause de son ampleur. Il pourrait par contre être plus agréable à utiliser à une main, car le pouce doit être déplacé moins loin en haut et en bas de l'écran. Il faudra toutefois une main qui ne soit pas trop petite pour disposer d'une prise en main sûre et confortable.

Une fois déplié, il ressemble à une petite tablette. Il devrait être plus adapté au visionnage de vidéos que le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Mais les applications étant optimisées pour des ratios plus proches de celui du Galaxy Z Fold 8 Ultra, le multitâche en souffrira sans doute.