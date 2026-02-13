One UI 9 : Samsung testerait déjà la prochaine version de sa surcouche sur les futurs Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8

Alors que One UI 8.5 n’est même pas encore sortie dans sa version stable, une rumeur affirme que Samsung testerait déjà la prochaine version de sa surcouche sur ses prochains smartphones pliants. Les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 pourraient ainsi être livrés avec One UI 9, l’itération basée sur Android 17.

galaxy z fold 7
Crédits : Phonandroid

Samsung est loin de se reposer sur ses lauriers. La firme sud-coréenne vient de sortir la quatrième bêta de One UI 8.5 et, alors même que la sortie de la version stable est attendue pour le lancement des Galaxy S26 le 25 février, elle travaille déjà sur l’itération ultérieure : One UI 9.

C’est en tout cas ce qu’indiquent les dernières rumeurs selon lesquelles Samsung serait en train de tester cette version de sa surcouche sur ses futurs smartphones pliants, puisque ces derniers pourraient être livrés avec One UI 9. On fait le point sur les indices découverts.

Samsung testerait déjà One UI 9 sur ses prochains smartphones pliants

L’été prochain est pressenti comme le moment de sortie des futurs smartphones pliants de Samsung. Selon les fuites, les Galaxy Z pourraient être au nombre de trois cette année : le Galaxy Z Fold 8, le Galaxy Z Flip 8 et un nouveau modèle avec un écran plutôt carré une fois déplié dont le nom de code interne serait H8, qui pourrait directement venir concurrencer le tout premier iPhone pliant. Pour le moment, peu d’informations ont fuité à leur propos.

Certaines spéculations évoquent toutefois des Galaxy Z Flip 8 et Z Fold 8 plus légers et plus endurants que leurs prédécesseurs, mais aussi une marque de pli de l’écran nettement réduite. Selon Phonearena, le Z Fold 8 pourrait intégrer un triple module photo arrière, avec une amélioration significative de l’ultra grand-angle qui passerait à 50 mégapixels (contre 12 pour le Galaxy Z Fold 7). Quant au Galaxy Z Flip 8, il embarquerait la dernière puce maison de Samsung : l’Exynos 2600 qui devrait équiper le Galaxy S26 de base en Europe. Ce ne serait pas étonnant : le Z Flip 7 est doté de l’Exynos 2500.

Surtout, ces futurs pliants du géant sud-coréen pourraient être livrés avec One UI 9, la surcouche de Samsung basée sur Android 17 – dont la première bêta est d’ores et déjà disponible. C’est ce que suggère la publication sur X (ex-Twitter) du célèbre leaker Tarun Vats.

Il a découvert la version firmware F776USQU0AZB1 : selon lui, il s’agit de la build de test de One UI 9 pour le futur Z Flip 8. La version F976USQU0AZB1 serait celle du Galaxy Z Fold 8 et F971USQU0AZB1 celle du mystérieux troisième smartphone pliant. Mais ce n’est pas tout, d’après Alfaturk16, un autre leaker, One UI 9 serait aussi testée sur le Galaxy Z Fold 7 sous la référence F966USQU8CZB3. Les prochaines semaines et les mois à venir devraient nous en dévoiler davantage.


