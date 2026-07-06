La Galaxy Tab A11+ tombe sous les 175 € : une tablette Samsung abordable et bien équipée

La Galaxy Tab A11+ devient bien plus accessible chez E.Leclerc. La tablette Samsung, avec 128 Go de stockage passe à 174 € au lieu de 279 €. De quoi économiser 105 €, soit environ 38 % de réduction.

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La Galaxy Tab A11+ est l’une des tablettes les plus abordables du catalogue Samsung. C’est le modèle idéal pour profiter de l’expérience One UI sans dépasser les 300 €. E.Leclerc la propose actuellement sous la barre des 175 €, avec une réduction de près de 40% sur le prix conseillé.

La tablette est en effet affichée à 244,21 € au lieu de de 279,90 €, mais avec la carte de fidélité E.Leclerc, vous profitez d’une réduction immédiate de 70 €. Son prix passe ainsi à 174,21 €.

Si vous disposez déjà d’une carte de fidélité, il faut vous connecter à votre compte E.Leclerc, puis l’associer à votre profil client dans l’espace fidélité avant de passer la commande. Sinon, vous pouvez créer gratuitement une carte E.Leclerc depuis votre compte en ligne, puis l’utiliser immédiatement pour bénéficier de la réduction.

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Galaxy Tab A11+ : le bon compromis Samsung à petit prix

La Galaxy Tab A11+ ne joue pas dans la même cour que les Galaxy Tab S qui sont bien plus onéreuses, mais elle a le mérite d’être confortable pour les usages courants du quotidien. Elle s’appuie ainsi sur un processeur Dimensity 7300 épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Samsung propose aussi un port microSD permettant d’ajouter jusqu’à 2 To de stockage pour compléter de l’espace au besoin. La tablette dispose d’un écran de 11 pouces en définition 1920 x 1200 px, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Les tablettes ne sont pas connues pour exceller en photographie, mais la Tab A11+ dispose d’une caméra de 8 MP à l’arrière et de 5 MP à l’avant. Suffisant pour les appels vidéo ou des photos familiales dans de bonnes conditions de luminosité.

La tablette dispose aussi de haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour mieux plonger dans vos films et séries. La batterie de 7 040 mAh peut tenir une bonne journée selon l’usage, et la Tab A11+ est compatible avec une charge de 25 W.