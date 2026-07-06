Cette vidéo montre le rover que la NASA prépare pour explorer les terrains les plus extrêmes

L'exploration robotique franchit une étape peu commune. La NASA vient de tester un engin capable de dompter les pentes les plus raides. Son périple dans le désert californien laisse entrevoir une nouvelle façon de rouler sur d'autres mondes.

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Source : NASA

L'exploration d'autres planètes repose depuis longtemps sur des engins à roues. Ces robots parcourent des sols hostiles, franchissent des rochers et grimpent des pentes abruptes. Les modèles actuels avancent pourtant très lentement et évitent les terrains trop accidentés. Les ingénieurs cherchent donc des machines plus rapides et plus agiles pour les futures missions. La NASA travaille déjà sur des projets ambitieux, à l'image du vaisseau à propulsion nucléaire SR-1 Freedom préparé pour Mars. Chaque avancée vise à repousser les limites du déplacement sur des mondes lointains.

La NASA teste justement un prototype d'un genre nouveau, baptisé ERNEST. L'agence américaine a lâché ce rover dans le désert du Colorado, en Californie du Sud, pour un essai grandeur nature. D'autres pistes explorent des voies très différentes, comme le robot inspiré d'un insecte imaginé pour fouiller les tunnels géants de Mars. L'engin se distingue par ses quatre roues, contre six pour les modèles actuels. Il peut soulever chaque roue pour franchir un obstacle, mesure 1,2 mètre de long et porte un mât de 1,4 mètre.

https://www.youtube.com/watch?v=RhHQoyxVAdE

Le rover ERNEST de la NASA a parcouru 26 kilomètres presque seul en sept jours de test

Le rover a réalisé une performance inédite lors de ce test. D'après le communiqué du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ERNEST a parcouru environ 26 kilomètres presque seul. Il a roulé 37 heures au total, étalées sur sept jours. Ses quatre roues directrices lui permettent de se déplacer latéralement et d'adopter des démarches proches de la reptation. Il atteint 1 kilomètre par heure, soit dix fois la vitesse des engins posés sur la planète rouge. Son intelligence provient d'un apprentissage mené dans un environnement virtuel, avec des milliers d'heures de simulation condensées en un week-end.

Ce prototype sert de banc d'essai pour de futures machines. La NASA a fait rouler ERNEST de jour, à l'aube, au crépuscule et de nuit pour reproduire les conditions des régions polaires de la Lune. Les ingénieurs veulent préparer un rover lunaire longue distance deux fois plus grand. Développé depuis 2022, ce robot pourrait transformer la manière d'explorer les terrains les plus escarpés. La planète rouge et notre satellite naturel deviendraient accessibles là où les engins actuels renoncent.


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