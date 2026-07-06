Samsung confirme l’arrivée imminente d’une nouvelle bêta One UI 9 pour les Galaxy S26

Le programme de test de One UI 9 avance à vive allure. Samsung vient de lâcher son calendrier pour les tout prochains jours. Les Galaxy S26 s'apprêtent à goûter une version bien plus aboutie.

Une surcouche logicielle ne sort jamais parfaite du premier coup. Les constructeurs passent des mois à tester leurs interfaces auprès des utilisateurs avant la mouture finale. Ces phases publiques servent à traquer les bugs et à peaufiner chaque réglage. Samsung applique cette méthode avec sérieux à chaque génération. Le lancement récent de la première bêta publique de One UI 9 sur les Galaxy S26 a ouvert ce long cycle de corrections. Depuis, les remontées des testeurs guident le travail des équipes. Chaque build publié rapproche l'interface de son état définitif.

Le programme concerne aujourd'hui la série haut de gamme de Samsung. Le constructeur sud-coréen prépare une quatrième bêta de One UI 9 pour ses trois Galaxy S26. Les tests menés par la marque sur les Galaxy S25 confirment l'ampleur de ce déploiement progressif. Cette version fait suite à une troisième bêta livrée à la mi-juin, déjà centrée sur la correction des bugs. Le modèle standard, le Plus et l'Ultra profitent tous de ce suivi rapproché.

La quatrième bêta One UI 9 arrive dès la semaine prochaine sur les fleurons Samsung

La confirmation vient directement du constructeur. D'après un message publié par un Community Manager sur les forums communautaires Samsung, la quatrième bêta de One UI 9 arrivera la semaine prochaine. Le déploiement se fera par voie logicielle, via l'application Members. La marque n'a livré ni date exacte ni liste détaillée des changements. Cette mise à jour vise surtout à renforcer la stabilité et à affiner l'interface avant une version stable sans défaut majeur. Elle repose sur Android 17, la dernière mouture du système de Google.

Le calendrier de déploiement suit la logique habituelle du constructeur. La Corée du Sud reçoit toujours la mise à jour en premier, avant l'Inde, l'Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette approche par vagues permet à Samsung de surveiller le comportement de One UI 9 sur un petit groupe avant une diffusion plus large. Chaque bêta supplémentaire réduit le nombre de correctifs restants. Les Galaxy S26 se rapprochent donc d'une version finale voulue irréprochable par la marque.