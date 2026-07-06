Samsung confirme l’arrivée imminente d’une nouvelle bêta One UI 9 pour les Galaxy S26

Le programme de test de One UI 9 avance à vive allure. Samsung vient de lâcher son calendrier pour les tout prochains jours. Les Galaxy S26 s'apprêtent à goûter une version bien plus aboutie.

samsung galaxy s26 test

Une surcouche logicielle ne sort jamais parfaite du premier coup. Les constructeurs passent des mois à tester leurs interfaces auprès des utilisateurs avant la mouture finale. Ces phases publiques servent à traquer les bugs et à peaufiner chaque réglage. Samsung applique cette méthode avec sérieux à chaque génération. Le lancement récent de la première bêta publique de One UI 9 sur les Galaxy S26 a ouvert ce long cycle de corrections. Depuis, les remontées des testeurs guident le travail des équipes. Chaque build publié rapproche l'interface de son état définitif.

Le programme concerne aujourd'hui la série haut de gamme de Samsung. Le constructeur sud-coréen prépare une quatrième bêta de One UI 9 pour ses trois Galaxy S26. Les tests menés par la marque sur les Galaxy S25 confirment l'ampleur de ce déploiement progressif. Cette version fait suite à une troisième bêta livrée à la mi-juin, déjà centrée sur la correction des bugs. Le modèle standard, le Plus et l'Ultra profitent tous de ce suivi rapproché.

La quatrième bêta One UI 9 arrive dès la semaine prochaine sur les fleurons Samsung

La confirmation vient directement du constructeur. D'après un message publié par un Community Manager sur les forums communautaires Samsung, la quatrième bêta de One UI 9 arrivera la semaine prochaine. Le déploiement se fera par voie logicielle, via l'application Members. La marque n'a livré ni date exacte ni liste détaillée des changements. Cette mise à jour vise surtout à renforcer la stabilité et à affiner l'interface avant une version stable sans défaut majeur. Elle repose sur Android 17, la dernière mouture du système de Google.

Le calendrier de déploiement suit la logique habituelle du constructeur. La Corée du Sud reçoit toujours la mise à jour en premier, avant l'Inde, l'Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette approche par vagues permet à Samsung de surveiller le comportement de One UI 9 sur un petit groupe avant une diffusion plus large. Chaque bêta supplémentaire réduit le nombre de correctifs restants. Les Galaxy S26 se rapprochent donc d'une version finale voulue irréprochable par la marque.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

L’iPhone 18 Pro devrait avoir droit à une meilleure batterie, le boost d’autonomie sera bienvenu

Les détails techniques de la batterie des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max sont désormais dans la nature et c’est une plutôt bonne nouvelle. Si la rumeur dit…

Steam Deck, Steam Machine : la dernière mise à jour va booster vos temps de téléchargement

Valve annonce dans le changelog de la dernière mise à jour de SteamOS avoir réglé un problème qui bridait la vitesse de téléchargement sur les machinés compatibles. Le souci se…

Windows 11 : l’application Mobile connecté se dote enfin de cette fonctionnalité pourtant basique

Après plusieurs années à tenter de combler le gouffre entre Windows et Android, Microsoft vient enfin de mettre à jour son application Mobile connecté avec, parmi les nouveautés, une fonctionnalité…

Android : installer une application hors Google Play Store va devenir une corvée, sauf pour ces smartphones

Pour lutter contre les applications malveillantes, Google prépare un nouveau système de vérification des développeurs Android. Mais plutôt qu’un soulagement, c’est la crainte qui gagne les utilisateurs. Il existe cependant…

Bon plan Sony WF-1000XM6 : les excellents écouteurs à réduction de bruit passent sous les 245 €

Sortis récemment, les Sony WF-1000XM6 profitent déjà d’une baisse de prix importante sur Amazon. Le site les propose en effet à 244,65 € au lieu de 299 €. Avec leur…

One UI 9 : l’application Galaxy Wearable pour montres et bracelets Samsung va complètement changer

Profitant de l’arrivée de One UI 9, Samsung prépare une grosse refonte de l’application Galaxy Wearable pour ses montres et bracelets connectés. Nouveau design, nouvelles fonctionnalités… Il y a du…

Test Fiido C11 Pro : un vélo électrique urbain aussi surprenant que confortable

Nous avons testé le C11 Pro de Fiido, une marque asiatique désormais solidement établie en Europe. et qui développe une large gamme de vélos à assistance électrique. Leur particularité ?…

Android Auto : le cauchemar des problèmes de connexion est de retour, à peine un mois après sa correction

Android Auto accumule les bugs et certains sont pour le moins handicapants. Après avoir reçu un correctif pour résoudre ses problèmes de connexion qui s’enchaînaient depuis plusieurs mois, l’application recommence…

Ces 260 satellites Starlink que SpaceX a fait brûler en plein ciel pourraient abîmer la couche d’ozone

Les satellites finissent parfois leur vie de façon spectaculaire. En six mois, SpaceX en a précipité des centaines vers une combustion totale. Cette méthode radicale commence à réveiller les craintes…

La mémoire RAM unifiée gagne du terrain dans les PC et c’est un problème

De plus en plus de fabricants de puces se tournent vers ce qu’on appelle la mémoire RAM unifiée. Pratique en théorie, elle a un gros défaut qui impacte fortement les…