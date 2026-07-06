L’iPhone 18 Pro devrait avoir droit à une meilleure batterie, le boost d’autonomie sera bienvenu

Les détails techniques de la batterie des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max sont désormais dans la nature et c'est une plutôt bonne nouvelle. Si la rumeur dit vrai, les deux smartphones devraient avoir droit à une meilleure batterie que leur prédécesseur.

Rien ne va plus chez Apple, dont l'iPhone 18 est en fuite presque quotidiennement. La semaine dernière, de nombreuses photos volées ont permis de découvrir précisément le design de son prochain smartphone. Mais sa fiche technique n'est pas non plus en reste, avec divers éléments qui nous sont déjà parvenus. Vendredi dernier, il a par exemple été question de la batterie de l'iPhone 18 Pro Max, qui s'annonce plus imposante que celle de son prédécesseur.

Aujourd'hui, une nouvelle fuite, cette fois courtoisie du leaker chinois Digital Chat Station, s'intéresse à la batterie des futurs flagships. Il y est également question du modèle Pro Max, mais aussi du modèle. Mais attention : la puissance dévoilée ici n'est pas la même que lors de la précédente fuite, quand bien même les chiffres annoncés sont sensiblement proches les uns des autres.

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L'iPhone 18 Pro devrait bénéficier d'un boost d'autonomie

Pour rappel, le leaker Duoge Internet Technology prévoit que l'iPhone 18 Pro Max soit équipé d'une batterie de 5 235 mAh pour sa version commercialisée en Europe. En effet, tous les pays n'auront pas droit à la même batterie, à cause des législations en matière de carte SIM. Sur le vieux continent, les iPhone doivent encore sortir avec un lecteur de carte SIM intégré, laissant moins de place à la batterie, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis par exemple.

Or, cette fois, Digital Chat Station annonce plutôt une batterie de 5 391 mAh pour la version chinoise, elle aussi équipée d'un lecteur, donc probablement similaire à la version européenne. La version américaine aurait quant à elle droit à une batterie 5 567 mAh, contre 5 425 mAh annoncés par la précédente fuite. Toujours selon Digital Chat Station, le modèle Pro serait quant à lui alimenté par une batterie 4 056 mAh pour sa version avec lecteur de carte SIM. Notons que cette dernière fuite se base sur un listing chinois officiel. Elle a donc plus de chances d'être proche de la réalité.