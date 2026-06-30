eSIM pour la Tunisie : restez connecté dès l’atterrissage avec Ubigi

Votre forfait français ne couvre pas la Tunisie, et le roaming peut vite faire exploser la facture. Avec l'eSIM Ubigi, vous partez connecté sans y penser : tout se règle en ligne avant le départ, pour un prix jusqu'à 90 % moins cher qu'avec votre opérateur habituel. Et en prime, on a un code promo exclusif !

La Tunisie fait partie des destinations préférées des Français pour les vacances d'été. Mer, médinas, désert : le programme est alléchant. Mais une fois sur place, la connexion internet peut vite devenir le point noir du séjour. La Tunisie est hors zone Europe. Votre forfait français ne couvre donc pas le roaming, ou alors à des tarifs qui font mal à la facture. Ubigi propose une alternative simple : une eSIM dédiée à la Tunisie, une carte SIM qui vit directement dans votre téléphone sans support physique.

Découvrir l’eSIM Ubigi pour voyager en Tunisie

Vous achetez votre forfait en ligne avant de partir, vous recevez un QR code par e-mail, Téléchargez l’application Ubigi, scannez le code, et c'est réglé. Les forfaits démarrent à 4 euros pour 1 Go sur 7 jours, avec des options jusqu'à 49 euros pour un accès illimité sur 15 jours. Et sur votre premier achat, le code PHONANDROID vous offre 10% de réduction.

Une couverture fiable grâce aux meilleurs réseaux tunisiens

Pas question de se retrouver sans réseau au moment d'appeler un taxi depuis l'aéroport de Tunis-Carthage ou de chercher l'adresse de son riad à Sidi Bou Saïd. L'eSIM Ubigi s'appuie sur Tunisie Telecom et Orange Tunisie pour assurer une couverture 4G et 5G sur l'ensemble du territoire. Votre téléphone bascule automatiquement sur le meilleur signal disponible entre les deux opérateurs, que vous soyez dans le centre de Tunis, sur les plages de Hammamet ou dans les ruelles de Djerba. Aucune configuration manuelle, aucun réseau à sélectionner dans les paramètres.

La technologie Smart Start d'Ubigi s'occupe même de l'activation à votre place : dès que l'avion atterrit, votre forfait se déclenche automatiquement. Vous sortez de l'appareil, vous avez du réseau, sans avoir rien touché. Votre quota de données est arrivé à épuisement avant la fin du séjour ? Vous pouvez recharger instantanément depuis l'application Ubigi, disponible sur iOS et Android, même sans Wi-Fi et même s'il ne vous reste plus aucune donnée sur votre compte.

Profitez de l’offre Ubigi -10% avec le code PHONANDROID

Plus simple qu'une carte SIM locale, plus économique que le roaming

L'alternative classique à l'eSIM, c'est la carte SIM locale : trouver une boutique opérateur à l'aéroport, sortir son passeport, attendre, espérer que le vendeur parle français et que le forfait soit activé avant de sortir du terminal. Avec Ubigi, tout se règle depuis votre canapé avant le départ. Vous commandez votre forfait en ligne, vous recevez votre QR code par e-mail en quelques minutes, vous le scannez depuis l’app Ubigi, et l'eSIM s'installe sur votre téléphone sans toucher à votre carte SIM physique. Votre numéro français reste actif en parallèle : vos contacts peuvent toujours vous joindre, et vos applications comme WhatsApp continuent de fonctionner normalement.

Autre avantage non négligeable si vous partez en famille ou entre amis : le partage de connexion est autorisé sans restrictions. Une seule eSIM Ubigi peut alors suffire pour connecter une tablette, un ordinateur portable ou dépanner un proche qui aurait oublié de préparer sa connexion avant le départ. Le forfait étant prépayé, pas de mauvaise surprise en rentrant : vous consommez exactement ce que vous avez acheté, rien de plus. Et Ubigi étant utilisable dans plus de 200 destinations, l'eSIM installée une fois sur votre téléphone vous accompagne pour tous vos voyages suivants.

-10% sur l’eSIM Ubigi en Tunisie avec le code PHONANDROID

Rester connecté en Tunisie, ça se prépare avant de prendre l'avion. Ubigi propose une eSIM qui s'installe en quelques minutes depuis chez vous, s'active toute seule à l'atterrissage et se recharge en quelques secondes si besoin. Pas de file d'attente à l'aéroport, pas de mauvaise surprise sur la facture, et une couverture assurée par les meilleurs opérateurs du pays. Pour votre premier achat, le code PHONANDROID vous donne 10% de réduction. Autant en profiter avant de boucler les valises.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Ubigi.